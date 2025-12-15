Зеленський провів відеорозмову зі звільненими з білоруських тюрем політв’язнями
Перебуваючи з робочим візитом у Берліні, президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову зі звільненими з Білорусі громадськими та політичними діячами: Марією Колесниковою, Віктором Бабариком, Максимом Знаком, Олександром Федутою, Володимиром Лабковичем та журналісткою Мариною Золотовою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Як зазначається, громадяни Білорусі подякували главі держави, усій команді України за сприяння та допомогу в їхньому поверненні на свободу.
Звільнення політв’язнів
У суботу, 13 грудня, відбувся захід зі звільнення 114 цивільних, серед яких пʼятеро українців, що перебували в Білорусі. Це стало можливим завдяки сприянню Сполучених Штатів Америки та співпраці розвідок.
"Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей", - наголосив президент.
Учасники розмови також висловили підтримку Україні під час боротьби проти російської агресії, засудили дії білоруського режиму та запевнили в готовності допомагати зі свого боку.
"Ми дуже багато віддали за свободу України, і тому не можна, щоб війна закінчилася втратою саме цього. Бо вийде так, що стільки людей загинуло безрезультатно. Це нечесно просто. Просто нечесно, несправедливо до них, до їхньої памʼяті", - сказав Зеленський.
Підтримка України за кордоном
Глава держави закликав поширювати меседжі на підтримку України за кордоном, а також давати відповідні сигнали білоруському народові. Адже, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, з території Білорусі теж летіли ракети.
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