Зеленський провів відеорозмову зі звільненими з білоруських тюрем політв’язнями

Перебуваючи з робочим візитом у Берліні, президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову зі звільненими з Білорусі громадськими та політичними діячами: Марією Колесниковою, Віктором Бабариком, Максимом Знаком, Олександром Федутою, Володимиром Лабковичем та журналісткою Мариною Золотовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

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Як зазначається, громадяни Білорусі подякували главі держави, усій команді України за сприяння та допомогу в їхньому поверненні на свободу.

Звільнення політв’язнів

У суботу, 13 грудня, відбувся захід зі звільнення 114 цивільних, серед яких пʼятеро українців, що перебували в Білорусі. Це стало можливим завдяки сприянню Сполучених Штатів Америки та співпраці розвідок.

"Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей", - наголосив президент.

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Учасники розмови також висловили підтримку Україні під час боротьби проти російської агресії, засудили дії білоруського режиму та запевнили в готовності допомагати зі свого боку.

"Ми дуже багато віддали за свободу України, і тому не можна, щоб війна закінчилася втратою саме цього. Бо вийде так, що стільки людей загинуло безрезультатно. Це нечесно просто. Просто нечесно, несправедливо до них, до їхньої памʼяті", - сказав Зеленський.

Підтримка України за кордоном

Глава держави закликав поширювати меседжі на підтримку України за кордоном, а також давати відповідні сигнали білоруському народові. Адже, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, з території Білорусі теж летіли ракети.

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