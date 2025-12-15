Зеленский провел видеоразговор с освобожденными из Беларуси политзаключенными

Находясь с рабочим визитом в Берлине, президент Украины Владимир Зеленский провел видеоразговор с освобожденными из Беларуси общественными и политическими деятелями: Марией Колесниковой, Виктором Бабариком, Максимом Знаком, Александром Федутой, Владимиром Лабковичем и журналисткой Мариной Золотовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, граждане Беларуси поблагодарили главу государства, всю команду Украины за содействие и помощь в их возвращении на свободу.

Освобождение политзаключенных

В субботу, 13 декабря, состоялось мероприятие по освобождению 114 гражданских лиц, среди которых пятеро украинцев, находившихся в Беларуси. Это стало возможным благодаря содействию Соединенных Штатов Америки и сотрудничеству разведок.

"Украина и в дальнейшем будет помогать всем, кто помогает нам защищать независимость и жизнь людей", - подчеркнул президент.

Участники беседы также выразили поддержку Украине в борьбе против российской агрессии, осудили действия белорусского режима и заверили в готовности помогать со своей стороны.

"Мы очень много отдали за свободу Украины, и поэтому нельзя, чтобы война закончилась потерей именно этого. Потому что получится так, что столько людей погибло безрезультатно. Это просто нечестно. Просто нечестно, несправедливо по отношению к ним, к их памяти", - сказал Зеленский.

Поддержка Украины за рубежом

Глава государства призвал распространять месседжи в поддержку Украины за рубежом, а также давать соответствующие сигналы белорусскому народу. Ведь, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, с территории Беларуси тоже летели ракеты.

