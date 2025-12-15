РУС
Новости Освобождение политзаключенного Тихановского
Зеленский провел видеоразговор с освобожденными из Беларуси политзаключенными

Зеленский общается с политзаключенными

Находясь с рабочим визитом в Берлине, президент Украины Владимир Зеленский провел видеоразговор с освобожденными из Беларуси общественными и политическими деятелями: Марией Колесниковой, Виктором Бабариком, Максимом Знаком, Александром Федутой, Владимиром Лабковичем и журналисткой Мариной Золотовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, граждане Беларуси поблагодарили главу государства, всю команду Украины за содействие и помощь в их возвращении на свободу.

Освобождение политзаключенных

В субботу, 13 декабря, состоялось мероприятие по освобождению 114 гражданских лиц, среди которых пятеро украинцев, находившихся в Беларуси. Это стало возможным благодаря содействию Соединенных Штатов Америки и сотрудничеству разведок.

"Украина и в дальнейшем будет помогать всем, кто помогает нам защищать независимость и жизнь людей", - подчеркнул президент.

Читайте также: Германия примет освобожденных лидеров белорусской оппозиции Колесникову и Бабарико, - глава МВД Добриндт

Участники беседы также выразили поддержку Украине в борьбе против российской агрессии, осудили действия белорусского режима и заверили в готовности помогать со своей стороны.

"Мы очень много отдали за свободу Украины, и поэтому нельзя, чтобы война закончилась потерей именно этого. Потому что получится так, что столько людей погибло безрезультатно. Это просто нечестно. Просто нечестно, несправедливо по отношению к ним, к их памяти", - сказал Зеленский.

Поддержка Украины за рубежом

Глава государства призвал распространять месседжи в поддержку Украины за рубежом, а также давать соответствующие сигналы белорусскому народу. Ведь, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, с территории Беларуси тоже летели ракеты.

Читайте: Украина согласилась на передачу белорусских политических заключенных через свою территорию, - Зеленский

Беларусь (8122) Зеленский Владимир (22989)
відосікі для Оманськоъ ZеГниди це сенс життя...ну і ще крадівництво
15.12.2025 14:43 Ответить
Осчастливило, биляд.
15.12.2025 14:47 Ответить
І що ? Українцям що до того ?
15.12.2025 14:49 Ответить
українцям Ханука в Будинку Уряду від свириденко

і Мінора на Майдані Незалежності.
15.12.2025 14:52 Ответить
Хай накине їм з бюджета пару лярдів на оздоровлення !
15.12.2025 15:00 Ответить
Про-москальський холуй Зеленський провів відео-розмову з москальськими агентами з Білорусі - Бабарико і Калєсніковою - ділилися досвідом заглядання ***** в очі - Зеленський ''увідєл мір в ґлазах путіна'' - а Бабарико - жирні Газпромівські гроші.
15.12.2025 15:03 Ответить
і що питав? взнав як себе в в'язниці поводити? бо клоуну світить два пожиттєвих.
15.12.2025 15:06 Ответить
 
 