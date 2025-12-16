ВМС про ураження ворожої субмарини "Варшавянка": Ніякої небезпеки росіяни не відчували

Операція СБУ зі знищення російського підводного човна в порту Новоросійська була багаторівневою та технічно складною. Це вже другий ворожий підводний човен, втрачений Росією внаслідок дій українських сил.

Про це в телеефірі сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Це вже другий човен, тобто вони такий антирекорд вже встановили. Ну і відповідно залишається ще два таких підводні човни і один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Загалом їх було в Чорному морі у росіян колись шість одиниць", - сказав Плетенчук.

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Він нагадав , що перший підводний човен "Ростов-на-Дону", Україна уразила ще у 2024 році. І це був перший підводний човен, який будь-яка країна в бою втратила після Другої світової війни.

Складна операція

Як додав Плетенчук, операція з ураження російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" була складною, тому що база в Новоросійську захищена, і останім часом Росія в Чорному морі не тримає свої кораблі та човни саме через небезпеку їх ураження.

"Тобто в цій операції, яка має багато шарів, починаючи від розробки самого засобу ураження і закінчуючи плануванням, з виключенням витоків інформації, провести такий захід - це комплексна і доволі складна справа", - сказав Плетенчук.

Також, як зауважив він, під час міжсезоння навігація для кораблів такого класу ускладнена, зокрема, в період від середини осені до середини весни з цієї бази виходити доволі складно.

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"Вони вимушені там перебувати і в разі якоїсь небезпеки змінювати місце стоянки. Тобто переставляти кораблі або виходити з бази для того, щоб не отримати ураження. А тут, як ви бачите, ніякої небезпеки вони не відчували", - сказав Плетенчук.

Що передувало?

Як повідомлялося, СБУ вперше підірвала російську субмарину підводними дронами Sub Sea Baby у Новоросійську.