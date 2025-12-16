РУС
3 418 32

ВМС об поражении вражеской подводной лодки "Варшавянка": Никакой опасности россияне не ощущали

ВМС удар по субмарине

Операция СБУ по уничтожению российской подводной лодки в порту Новороссийска была многоуровневой и технически сложной. Это уже вторая вражеская подводная лодка, потерянная Россией в результате действий украинских сил.

Об этом в телеэфире сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это уже вторая лодка, то есть они такой антирекорд уже установили. Ну и соответственно остается еще две таких подводные лодки и одна подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет. Всего их было в Черном море у россиян когда-то шесть единиц", - сказал Плетенчук.

Читайте также: Дроны СБУ в третий раз нанесли удар по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море, - источники

Он напомнил, что первую подводную лодку "Ростов-на-Дону" Украина поразила еще в 2024 году. И это была первая подводная лодка, которую любая страна в бою потеряла после Второй мировой войны.

Сложная операция

Как добавил Плетенчук, операция по поражению российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" была сложной, потому что база в Новороссийске защищена, и в последнее время Россия в Черном море не держит свои корабли и лодки именно из-за опасности их поражения.

"То есть в этой операции, которая имеет много слоев, начиная от разработки самого средства поражения и заканчивая планированием, с исключением утечек информации, провести такое мероприятие - это комплексное и довольно сложное дело", - сказал Плетенчук.

Также, как он отметил, в межсезонье навигация для кораблей такого класса затруднена, в частности, в период с середины осени до середины весны с этой базы выходить довольно сложно.

Читайте также: Подводная лодка РФ "Новороссийск" всплыла около Франции - в НАТО отреагировали

"Они вынуждены там находиться и в случае какой-либо опасности менять место стоянки. То есть переставлять корабли или выходить из базы для того, чтобы не получить поражение. А здесь, как вы видите, никакой опасности они не чувствовали", - сказал Плетенчук.

Что предшествовало?

Как сообщалось, СБУ впервые взорвала российскую субмарину подводными дронами Sub Sea Baby в Новороссийске.

подводная лодка (215) СБУ (20699) Плетенчук Дмитрий (194)
Топ комментарии
+9
Немає слів - гарна робота! Фахова! Виконавці заслуговують достойних заохочень і Державних нагород.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:13 Ответить
+3
і зараз кожного дня по усіх каналах з усіма діталями зелені балаболи будуть теренькати...щоб русня краще підготувалася....чи тупість чи зрада сразу і не второпаешь
показать весь комментарий
16.12.2025 10:21 Ответить
+3
А те, що в твою тупу бошку може прилетіти до 4 "Калібрів" залишків сірої речовини не хватає доперти, нє, ась, герой в маминій кофті🤔🧐😁 До речі, ті ж "Калібри" можуть прилетіти і в який-небудь центр управління (штаб ЗСУ), де будуть і наші бійці... І ціль вартістю біля 500 лямів вічнозелених це тобі не хухри-мухри, тормоз ти гірський🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 Ржунімагу з тебе, в тебе випадково в роду немає когось з боку іванів-дурників, а то відчутно віддає рязанським болотом🤮
показать весь комментарий
16.12.2025 10:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немає слів - гарна робота! Фахова! Виконавці заслуговують достойних заохочень і Державних нагород.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:13 Ответить
Ти диванний, чи воюєш?
показать весь комментарий
16.12.2025 10:22 Ответить
і зараз кожного дня по усіх каналах з усіма діталями зелені балаболи будуть теренькати...щоб русня краще підготувалася....чи тупість чи зрада сразу і не второпаешь
показать весь комментарий
16.12.2025 10:21 Ответить
Вони не тупі, вже все зрозуміли і підготуються без підказок.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:30 Ответить
То шик просто. А дивлячись на те, скільки там ще плаваючого брухту стоїть, то працювати є над чим.
Ба більше, такі пригоди в Новоросійську мене тішать більше навіть за прильоти в мацкву.
Давайте ще! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
16.12.2025 10:21 Ответить
Запитайте у солдатів на фронті що їм потрібно. Навряд чи в цьому списку буде знищення субмарин ворога.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:22 Ответить
Солдатам на фронті перемога нашої футбольної збірної або Усіка - теж в радість.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:29 Ответить
Вони б більше зраділи, якби ця збірна разом з Усиком зайняла б позиції поруч з ними.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:38 Ответить
Тим не менш, вони радіють голам і нокаутам.
Якби вони всі поводились, як більшість коментаторів тут, русня давно б горілку в Чопі жерла.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:40 Ответить
Я теж радію. Але вже дуже це схоже на дешевий піар. Є цілі набагато важливіше цієї субмарини. Ті ж танкери, наприклад.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:45 Ответить
Давайте не будемо розповідати військовим, тим більше службі божій, що їм робити.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:50 Ответить
На фронті? Зараз не про це мова, то інша бойова складаюча, не плутайте.
А ось у сотні тисяч цивільних Одеси, Миколаєва, Кропивницького, Вінниці, Черкас запитайте, як їм, коли чують, що калібри падають поруч. Ондо, в суботу від мене в 2 км впав... 6 будинків в нуль. Жертв поки що не назвали. І до речі, калібр, випущений з підлодки, не зразу виявляється і може бути дуже за пізно.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:30 Ответить
А коли останній раз фіксувався пуск "калібрів" з "Варшав'янки"? Років два тому начебто? Чи доречно зараз витрачати гроші і зусилля інженерів на те, що не дасть конкретної користі фронту.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:35 Ответить
А те, що в твою тупу бошку може прилетіти до 4 "Калібрів" залишків сірої речовини не хватає доперти, нє, ась, герой в маминій кофті🤔🧐😁 До речі, ті ж "Калібри" можуть прилетіти і в який-небудь центр управління (штаб ЗСУ), де будуть і наші бійці... І ціль вартістю біля 500 лямів вічнозелених це тобі не хухри-мухри, тормоз ти гірський🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 Ржунімагу з тебе, в тебе випадково в роду немає когось з боку іванів-дурників, а то відчутно віддає рязанським болотом🤮
показать весь комментарий
16.12.2025 10:31 Ответить
а солдатам на фронті не потрібно, шоб по їх домівках летіло менше ракет, так?
показать весь комментарий
16.12.2025 10:33 Ответить
Свідку зради, якраз солдати і знищили субмарину, яка пускала крилаті ракети по українським заводам електростанціям, а там уже куди попаде!
показать весь комментарий
16.12.2025 10:35 Ответить
А те, що з цього підводного корита, летіли ракети по містам України, житлових будинках, енергетиці- тебе не хвилює?
показать весь комментарий
16.12.2025 11:25 Ответить
А сам де воював/воюєш?
показать весь комментарий
16.12.2025 11:32 Ответить
Пішли поїхали критикувати знищення морського носія ракет рфії
показать весь комментарий
16.12.2025 10:26 Ответить
Вони не критикують, бо як може критикувати хтрозроблений кацапами вболівальник за русамір? Вони тут для того, щоб срати в ЗЕ:лені мізки діткам Голобородька. Деякі от хавають, як бачите.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:04 Ответить
як це сюди не приплели "чудові і сильні" ракети Фламінго (можливо підводні)? Це ж геній ракетобудування від кінопродюсерів та шахраїв!
показать весь комментарий
16.12.2025 10:28 Ответить
Тип паче шо вона повністю невидима, бо про них всі тільки чули, но не бачили.
показать весь комментарий
16.12.2025 10:36 Ответить
Респект!... А начинки паРашкінської не було на борту?...
показать весь комментарий
16.12.2025 10:30 Ответить
Коли корабель стоїть в порту, особовий склад живе в казармах, які моряки називають екіпаж. Тобто екіпаж живе в екіпажі. Або на спеціальних кораблях, які обслуговують підводні човни. На кораблі залишається невелика кількість чергових.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:08 Ответить
На видео видно, шо подлодка стоит в 50 метрах от места взрыва. Или я ошибаюсь?
показать весь комментарий
16.12.2025 10:51 Ответить
Ви не на той човен дивитесь . Місце ураження вказано стрілкою . Це корма човна , та частина де знаходиться вал гвинта . Човну гаплик . Кажуть що таке пошкодження відремонтувати неможливо .
..
показать весь комментарий
16.12.2025 11:22 Ответить
Відремонтувати можливо, але ну дуже затратно. По перше, треба в док ставити. Як її в док поставити, коли в новоросі немає рембази. Тягнути в Керч в кращому випадку. Як тягти? Та і не факт, що пробоїн немає і чи в змозі Керч прийняти і якщо навіть і прийме, хто дасть ім там займатись ремонтом.
Висновок - то вже трупак.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:39 Ответить
Підводний човен на те і підводний.Над водою ти бачиш приблизно 1/8 його розміру.Сама вразлива частина вражена.Рулі і гвинт.Взагалі таку операцію з допомогою підводних дронів наші успішно провели вперше у світі.Тому це безумовно велике досягнення зі всіх точок зору.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:39 Ответить
.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:14 Ответить
Велика подяка ЗСУ і ВМС України. Вразивши другий підводний човен українці доваели, що кацапи лайно і крім використання того потенціалу, який виготовив "совок", в тому числі Україна, вони слабкі тільки великі.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:37 Ответить
 
 