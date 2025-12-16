ВМС об поражении вражеской подводной лодки "Варшавянка": Никакой опасности россияне не ощущали

Операция СБУ по уничтожению российской подводной лодки в порту Новороссийска была многоуровневой и технически сложной. Это уже вторая вражеская подводная лодка, потерянная Россией в результате действий украинских сил.

Об этом в телеэфире сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это уже вторая лодка, то есть они такой антирекорд уже установили. Ну и соответственно остается еще две таких подводные лодки и одна подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет. Всего их было в Черном море у россиян когда-то шесть единиц", - сказал Плетенчук.

Он напомнил, что первую подводную лодку "Ростов-на-Дону" Украина поразила еще в 2024 году. И это была первая подводная лодка, которую любая страна в бою потеряла после Второй мировой войны.

Сложная операция

Как добавил Плетенчук, операция по поражению российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" была сложной, потому что база в Новороссийске защищена, и в последнее время Россия в Черном море не держит свои корабли и лодки именно из-за опасности их поражения.

"То есть в этой операции, которая имеет много слоев, начиная от разработки самого средства поражения и заканчивая планированием, с исключением утечек информации, провести такое мероприятие - это комплексное и довольно сложное дело", - сказал Плетенчук.

Также, как он отметил, в межсезонье навигация для кораблей такого класса затруднена, в частности, в период с середины осени до середины весны с этой базы выходить довольно сложно.

"Они вынуждены там находиться и в случае какой-либо опасности менять место стоянки. То есть переставлять корабли или выходить из базы для того, чтобы не получить поражение. А здесь, как вы видите, никакой опасности они не чувствовали", - сказал Плетенчук.

Что предшествовало?

Как сообщалось, СБУ впервые взорвала российскую субмарину подводными дронами Sub Sea Baby в Новороссийске.