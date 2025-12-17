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Новини Бої на сході України
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На фронті з початку доби вже 87 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб

зведення Генштабу

З початку цієї доби станом на цей час на фронті відбулося 87 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Рижівка, Нескучне, Сидорівка, Волфине Сумської області.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій російських окупантів не зафіксовано.

Обстановка на Сході

  • За даними Генштабу, на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина. Один бій триває.
  • Три ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще одне боєзіткнення триває.
  • На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.
  • На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Софіївки.
  • На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Бої тривають у восьми локаціях.

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Обстановка на Півдні

  • На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів, чотири боєзіткнення тривають.
  • Авіаударів зазнали населені пункти Підгаврилівка та Братське.
  • З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили шість атак окупантів в районах Гуляйполя та у бік Варварівки, ще два бойових зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по населеному пункту Святопетрівка.
  • На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагались наступати у районі Плавнів.
  • Авіація російських терористів завдала ударів керованими бомбами по цивільних об’єктах у Запоріжжі та селищі Кушугум.
  • На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Читайте: На фронті за добу понад 150 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

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Генштаб ЗС (8570) бойові дії (6040) війна в Україні (8638)
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