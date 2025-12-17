На фронте с начала суток уже 87 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток на данный момент на фронте произошло 87 боевых столкновений.
Обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Рыжевка, Нескучное, Сидоровка, Волфино Сумской области.
Обстановка на севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг осуществил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности семь - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Лиман, Отрадное, Довгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий российских оккупантов не зафиксировано.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Нововодяное, Колодези, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина. Одно сражение продолжается.
- Три вражеские атаки отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки, Северска и Переездного, еще одно боевое столкновение продолжается.
- На Краматорском направлении сегодня боевых столкновений не фиксировалось.
- На Константиновском направлении враг осуществил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.
- На Покровском направлении российские захватчики осуществили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки противника. Бои продолжаются в восьми локациях.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья. Силы обороны отбили пять вражеских штурмов, четыре боестолкновения продолжаются.
- Авиаударам подверглись населенные пункты Подгавриловка и Братское.
- С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отразили шесть атак оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Варваровки, еще два боевых столкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенному пункту Святопетровка.
- На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались наступать в районе Плавней.
- Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми бомбами по гражданским объектам на Запорожье и поселке Кушугум.
- На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
