На фронте за сутки - более 150 боестолкновений. Самая горячая ситуация - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб. КАРТА
Всего за минувшие сутки, 15 декабря 2025 года, на фронте было зафиксировано 151 боевое столкновение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 220 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 5471 дронов-камикадзе и осуществлено 4103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рыжевка Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализнычное Запорожской области.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство и два пункта управления противника.
Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1150 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, шесть боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, 442 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 177 единиц автомобильной техники, подводную лодку и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Противник осуществил 121 обстрел, в том числе, два - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районе Прилепки и в направлении Обуховки.
На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Наши защитники отбили штурмовую операцию противника в районе Песчаного.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Среднего, Заречного и в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника в районах Серебрянки, Дроновки, Северска и в направлении Свято-Покровского.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
Также отмечается, что на Константиновском направлении агрессор осуществил 20 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Новопавловки, Иванополья, Софиевки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлениях населенных пунктов Гришино, Торецкое, Белицкое и Новопавловка", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник вчера совершил 24 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Снежное, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Александроград, Солодкое, Егоровка и в направлении Алексеевки.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 13 атак россиян в направлениях Гуляйполя, Доброполья и Варваровки.
На Ореховском направлении враг трижды тщетно пытался прорвать нашу оборону в сторону Новоандреевки, Павловки и в районе Щербаков.
На Приднепровском направлении одна попытка оккупантов приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновки закончилась неудачей.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
"Бахмутський Демон 👹:
Рано чи пізно все завершується, і схоже, що війна завершується, підарня захлинається в атаках, давиться кровʼю, в перехопленнях бувають підарки, які не бачать вже смислу і біжать аби здатися в полон подалі від своїх підарків, які можуть пристрелити, керованість підарні вже не та, яка була навіть літом, якась біганина безсмислова триває на фронті, тупа бійня місцями, позбавлена смислу, це вже фінальний раунд і він прям відчувається сильно."
Донбасский фронт.
Покровск-Гуляйполе.
Оперативная усталость врага. Непропорциональный рост безвозвратных потерь , потеря темпа продвижения, деградация боеспособности целых соединений , переход от наступательных действий к реактивным.
Резервы перестают быть резервами и превращаются в «топливо для поддержания контакта». Враг продолжает расходовать ресурс ЛС, потому что не может остановиться, а не потому что видит путь к решению. Это не «наращивание усилий», а признак оперативного тупика.
Таки да , 76-ю дивизию бросили в топку.
234-й "пскопской" полк хероев-парашютистов должен был поставить "точку" в бесконечной борьбе орков за Покровск. ЗСУ разгадали маневр и вышли из "серяка" , оторвавшись от противника. Таким образом даже в тумане наша арта и дронщики смогли "работать" по площадям. "Пскопские" были эпично утилизированы. Оперативная задача провалена. ЛБС стабилизирована. Оборонительная операция продолжена.
51-я армия выдохлась окончательно. Воюет , подгоняемая пулеметами ментов.
Гуляйполе. Фактический Покровск полгода назад.
Орки "забивают" на участок фронта от Ивановки до Покровского и концентрируют 3 армии на узком участке. Сил на все нет , ЛС дохнет быстрее.
Выполняется политическое решение фюрера для медийной значимости "побед" к определенному сроку.
Темпы падают третью неделю подряд , результаты не масштабируются, но тактические действия продолжаются.
Цель из охвата , все больше напоминает "пролом". Оперативный уровень орками уже проигран - им срочно нужна оперативная пауза , иначе "до батареи доедут одни уши", которые потом отрежут.
Сейчас орки "повесят" на себя бои в плотной городской застройке Гуляйполя , что по идее будет последним гвоздем в гроб их "южного фронта".