На фронте за сутки - более 150 боестолкновений. Самая горячая ситуация - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за минувшие сутки, 15 декабря 2025 года, на фронте было зафиксировано 151 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 220 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 5471 дронов-камикадзе и осуществлено 4103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рыжевка Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализнычное Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте - 140 боестолкновений, на Покровском направлении враг 36 раз атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство и два пункта управления противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1150 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, шесть боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, 442 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 177 единиц автомобильной техники, подводную лодку и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Противник осуществил 121 обстрел, в том числе, два - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районе Прилепки и в направлении Обуховки.

На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Наши защитники отбили штурмовую операцию противника в районе Песчаного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны получили подкрепление в Покровско-Мирноградской агломерации, - ГВ "Схід"

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Среднего, Заречного и в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника в районах Серебрянки, Дроновки, Северска и в направлении Свято-Покровского.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении агрессор осуществил 20 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Новопавловки, Иванополья, Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлениях населенных пунктов Гришино, Торецкое, Белицкое и Новопавловка", - говорится в сообщении.

Читайте: Операция по освобождению Купянска продолжается, оккупантов отрезали от снабжения, - Трегубов

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник вчера совершил 24 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Снежное, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Александроград, Солодкое, Егоровка и в направлении Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 13 атак россиян в направлениях Гуляйполя, Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении враг трижды тщетно пытался прорвать нашу оборону в сторону Новоандреевки, Павловки и в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении одна попытка оккупантов приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновки закончилась неудачей.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.