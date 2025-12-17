Трамп не ухвалював нових рішень щодо санкцій проти енергосектору Росії, - Білий дім

У Білому домі заперечили інформацію агентства Bloomberg про те, що США готують нові санкції проти енергетичного сектору Росії, якщо диктатор Путін відхилить потенційну мирну угоду з Україною.

Про це представник Білого дому повідомив агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у Трампа

За словами посадовця адміністрації Трампа, президент США не ухвалював нових рішень щодо санкцій проти Росії.

"Роль установ полягає в тому, щоб підготувати варіанти для виконання президентом", - сказав посадовець.

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Представник Державного департаменту США повідомив Reuters, що не буде попередньо обговорювати санкції проти Росії.

"Було б явно помилковим робити висновок, що було ухвалено будь-які рішення щодо майбутніх санкцій проти Росії. Як ми вже говорили протягом кількох місяців, всі варіанти залишаються на столі, щоб підтримати невтомні зусилля президента Трампа з припинення безглуздих вбивств і досягнення тривалого, стійкого миру", - заявив представник Міністерства фінансів США.

Що передувало?

Нагадаємо, Bloomberg повідомляв, що США розглядають варіанти, включаючи санкції проти суден, що входять до так званого "тіньового флоту" Росії, який використовується для транспортування експортованої нафти, а також проти трейдерів, які сприяють таким операціям.

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