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Новини Санкції США проти Росії
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Трамп не ухвалював нових рішень щодо санкцій проти енергосектору Росії, - Білий дім

Трамп

У Білому домі заперечили інформацію агентства Bloomberg про те, що США готують нові санкції проти енергетичного сектору Росії, якщо диктатор Путін відхилить потенційну мирну угоду з Україною.

Про це представник Білого дому повідомив агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у Трампа

За словами посадовця адміністрації Трампа, президент США не ухвалював нових рішень щодо санкцій проти Росії.

"Роль установ полягає в тому, щоб підготувати варіанти для виконання президентом", - сказав посадовець.

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Представник Державного департаменту США повідомив Reuters, що не буде попередньо обговорювати санкції проти Росії.

"Було б явно помилковим робити висновок, що було ухвалено будь-які рішення щодо майбутніх санкцій проти Росії. Як ми вже говорили протягом кількох місяців, всі варіанти залишаються на столі, щоб підтримати невтомні зусилля президента Трампа з припинення безглуздих вбивств і досягнення тривалого, стійкого миру", - заявив представник Міністерства фінансів США.

Що передувало?

  • Нагадаємо, Bloomberg повідомляв, що США розглядають варіанти, включаючи санкції проти суден, що входять до так званого "тіньового флоту" Росії, який використовується для транспортування експортованої нафти, а також проти трейдерів, які сприяють таким операціям.

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Автор: 

росія (70652) санкції (13245) США (26866) Трамп Дональд (9025)
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Топ коментарі
+9
Было бы удивительно, чтобы Трампон Трампакс наложил вето на *****!!!!
А на Лукойл наложил специально, что сбить цену перед покупкой.
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17.12.2025 19:56 Відповісти
+5
В принципі, всім американським президентам було глибоко пох на Україну, ну окрім бажання її повністю роззброїти, можно почитать в веб-архіві Сенату, про діяльність таких собі сенаторів Лугара та Обами. Но Трамп це просто рідкісний ублюдок на фоні звичайних американських ублюдків. Що там наш Бубочка белькоче про гарантії, де Трамп і де гарантії.
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17.12.2025 20:00 Відповісти
+3
да собственно говоря в такие сказки про Трампа уже давно никто не верит. Трамп ********
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17.12.2025 20:01 Відповісти

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