Трамп не ухвалював нових рішень щодо санкцій проти енергосектору Росії, - Білий дім
У Білому домі заперечили інформацію агентства Bloomberg про те, що США готують нові санкції проти енергетичного сектору Росії, якщо диктатор Путін відхилить потенційну мирну угоду з Україною.
Про це представник Білого дому повідомив агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Що кажуть у Трампа
За словами посадовця адміністрації Трампа, президент США не ухвалював нових рішень щодо санкцій проти Росії.
"Роль установ полягає в тому, щоб підготувати варіанти для виконання президентом", - сказав посадовець.
Представник Державного департаменту США повідомив Reuters, що не буде попередньо обговорювати санкції проти Росії.
"Було б явно помилковим робити висновок, що було ухвалено будь-які рішення щодо майбутніх санкцій проти Росії. Як ми вже говорили протягом кількох місяців, всі варіанти залишаються на столі, щоб підтримати невтомні зусилля президента Трампа з припинення безглуздих вбивств і досягнення тривалого, стійкого миру", - заявив представник Міністерства фінансів США.
Що передувало?
- Нагадаємо, Bloomberg повідомляв, що США розглядають варіанти, включаючи санкції проти суден, що входять до так званого "тіньового флоту" Росії, який використовується для транспортування експортованої нафти, а також проти трейдерів, які сприяють таким операціям.
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