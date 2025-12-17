Трамп не принимал новых решений относительно санкций против энергосектора России, - Белый дом

В Белом доме опровергли информацию агентства Bloomberg о том, что США готовят новые санкции против энергетического сектора России, если диктатор Путин отклонит потенциальное мирное соглашение с Украиной.

Об этом представитель Белого дома сообщил агентству Reuters

Что говорят у Трампа

По словам чиновника администрации Трампа, президент США не принимал новых решений по санкциям против России.

"Роль учреждений заключается в том, чтобы подготовить варианты для выполнения президентом", - сказал чиновник.

Представитель Государственного департамента США сообщил Reuters, что не будет предварительно обсуждать санкции против России.

"Было бы явно ошибочным делать вывод, что были приняты какие-либо решения относительно будущих санкций против России. Как мы уже говорили в течение нескольких месяцев, все варианты остаются на столе, чтобы поддержать неустанные усилия президента Трампа по прекращению бессмысленных убийств и достижению длительного, устойчивого мира", - заявил представитель Министерства финансов США.

Что предшествовало?

Напомним, Bloomberg сообщал, что США рассматривают варианты, включая санкции против судов, входящих в так называемый "теневой флот" России, который используется для транспортировки экспортируемой нефти, а также против трейдеров, способствующих таким операциям.

