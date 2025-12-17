РУС
Санкции США против России
976 11

Трамп не принимал новых решений относительно санкций против энергосектора России, - Белый дом

Трамп

В Белом доме опровергли информацию агентства Bloomberg о том, что США готовят новые санкции против энергетического сектора России, если диктатор Путин отклонит потенциальное мирное соглашение с Украиной.

Об этом представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что говорят у Трампа

По словам чиновника администрации Трампа, президент США не принимал новых решений по санкциям против России.

"Роль учреждений заключается в том, чтобы подготовить варианты для выполнения президентом", - сказал чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль знает, что США планируют новые санкции против РФ, но это навредит налаживанию отношений, - Песков

Представитель Государственного департамента США сообщил Reuters, что не будет предварительно обсуждать санкции против России.

"Было бы явно ошибочным делать вывод, что были приняты какие-либо решения относительно будущих санкций против России. Как мы уже говорили в течение нескольких месяцев, все варианты остаются на столе, чтобы поддержать неустанные усилия президента Трампа по прекращению бессмысленных убийств и достижению длительного, устойчивого мира", - заявил представитель Министерства финансов США.

Что предшествовало?

  • Напомним, Bloomberg сообщал, что США рассматривают варианты, включая санкции против судов, входящих в так называемый "теневой флот" России, который используется для транспортировки экспортируемой нефти, а также против трейдеров, способствующих таким операциям.

Читайте также: США разрешили продажу иностранных активов российского "Лукойла" до середины января

Автор: 

россия (98426) санкции (12091) США (28684) Трамп Дональд (7274)
Топ комментарии
+5
17.12.2025 19:56 Ответить
17.12.2025 20:00 Ответить
17.12.2025 20:01 Ответить
Комментировать
Было бы удивительно, чтобы Трампон Трампакс наложил вето на *****!!!!
А на Лукойл наложил специально, что сбить цену перед покупкой.
17.12.2025 19:56 Ответить
17.12.2025 19:56 Ответить
Це так. Уолл-стрит джорнал так і пише, що Путька пообіцяв друзям Трампа закордонні активи Лукойла.
17.12.2025 20:02 Ответить
17.12.2025 20:02 Ответить
В принципі, всім американським президентам було глибоко пох на Україну, ну окрім бажання її повністю роззброїти, можно почитать в веб-архіві Сенату, про діяльність таких собі сенаторів Лугара та Обами. Но Трамп це просто рідкісний ублюдок на фоні звичайних американських ублюдків. Що там наш Бубочка белькоче про гарантії, де Трамп і де гарантії.
17.12.2025 20:00 Ответить
17.12.2025 20:00 Ответить
да собственно говоря в такие сказки про Трампа уже давно никто не верит. Трамп ********
17.12.2025 20:01 Ответить
17.12.2025 20:01 Ответить
Ера презедентів-довбо#бів.
Рейган, Теччер, Коль у трунах перевертаються.
17.12.2025 20:06 Ответить
17.12.2025 20:06 Ответить
як в анекдоті, коли ішак засадив вовку, той каже я б його загриз, та навіть поворухнутися не можу , то ж санкціїї ввести можна, але язик америки так глубоко застряг в гівні кремля , що то не можливо, залищається жерти гівно і славити пуцина окупанта гвалтівника вбивцю
17.12.2025 20:16 Ответить
17.12.2025 20:16 Ответить
В указі про нагородження "дЄркача" єроєм_россіі є таємний додаток: "трампу" також надано це звання.
17.12.2025 20:23 Ответить
17.12.2025 20:23 Ответить
////
17.12.2025 20:24 Ответить
17.12.2025 20:24 Ответить
Ну, то такн а ось нпш "Мадьяр" сам на русню санкції накладував, накладує та буде накладувати.
17.12.2025 20:33 Ответить
17.12.2025 20:33 Ответить
 
 