Трамп не принимал новых решений относительно санкций против энергосектора России, - Белый дом
В Белом доме опровергли информацию агентства Bloomberg о том, что США готовят новые санкции против энергетического сектора России, если диктатор Путин отклонит потенциальное мирное соглашение с Украиной.
Об этом представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что говорят у Трампа
По словам чиновника администрации Трампа, президент США не принимал новых решений по санкциям против России.
"Роль учреждений заключается в том, чтобы подготовить варианты для выполнения президентом", - сказал чиновник.
Представитель Государственного департамента США сообщил Reuters, что не будет предварительно обсуждать санкции против России.
"Было бы явно ошибочным делать вывод, что были приняты какие-либо решения относительно будущих санкций против России. Как мы уже говорили в течение нескольких месяцев, все варианты остаются на столе, чтобы поддержать неустанные усилия президента Трампа по прекращению бессмысленных убийств и достижению длительного, устойчивого мира", - заявил представитель Министерства финансов США.
Что предшествовало?
- Напомним, Bloomberg сообщал, что США рассматривают варианты, включая санкции против судов, входящих в так называемый "теневой флот" России, который используется для транспортировки экспортируемой нефти, а также против трейдеров, способствующих таким операциям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на Лукойл наложил специально, что сбить цену перед покупкой.
Рейган, Теччер, Коль у трунах перевертаються.