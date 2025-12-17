Зеленський підписав закон про відкритість парламентських комітетів: відтепер засідання мають транслюватися онлайн

У середу, 17 грудня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який регламентує відкритість комітетів Верховної Ради.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

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Відкритість комітетів повертається

Закон передбачає, що віднині:

засідання комітетів мають транслюватися онлайн, а відеозаписи повинні з'являтися у відкритому доступі протягом 24 годин після завершення засідання;

інформація про те, що саме розглядають депутати, має оприлюднюватися не пізніше ніж за 24 години до початку засідання;

журналісти та представники громадськості знову зможуть відвідувати засідання комітетів.

"Це фактично повертає роботу парламенту до стандартів прозорості, які діяли до ковідних та безпекових обмежень. Ці ж норми запрацюють і для місцевих органів представницької влади", - розповів Юрчишин.

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Відновлення трансляцій засідань ВР

Нагадаємо, що у вересні цьогоріч Верховна Рада відновила трансляції засідань парламенту.

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