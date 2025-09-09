УКР
Новини Відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
510 26

Рада відновлює трансляцію засідань з 16 вересня: Стефанчук підписав постанову

Трансляції засідань Верховної Ради відновлено

9 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій пленарних засідань парламенту.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Він привітав підписання документа і подякував "за чесний діалог та це рішення".

За словами Юрчишина, найближче засідання, призначене на 16 вересня, має стати першим за майже чотири роки, яке можна буде побачити у трансляції на телеканалі та YouTube-каналі "Рада".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трансляції засідань Ради відновлять наступного пленарного тижня, - Юрчишин

"Тепер точно: дотисли. Не ми. Ви дотисли. Люди з картонками, люди в коментарях, медіаспільнота та всі-всі, хто хоче бачити Раду більш відкритою. Це ваша перемога", - додав Юрчишин.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради були припинені з міркувань безпеки.

Також під час голосувань у залі Ради були відсутні журналісти, однак із травня 2024-го їх знову почали допускати до парламенту.

Читайте також: Рада розблокувала підписання закону про збільшення невійськових видатків держбюджету на 40 мільярдів

Раніше повідомлялося, що 4 вересня 2025 року парламент підтримав відновлення трансляції засідань Ради.

Автор: 

ВР (15217) трансляція (67) Юрчишин Ярослав (161) Стефанчук Руслан (781)
09.09.2025 19:16 Відповісти
+2
09.09.2025 19:17 Відповісти
+2
09.09.2025 19:18 Відповісти
09.09.2025 19:16 Відповісти
09.09.2025 19:17 Відповісти
09.09.2025 19:18 Відповісти
І що це дасть? Морди всіх без винятку депутатів ВР і так набридли. Тепер ці морди ще частіше показуватимуть. Особливо опозиційну піар гоп-компанію.
09.09.2025 19:20 Відповісти
Шо наобирали, пАпріколу, такі і морди.
В чому, на вашу думку, полягає піарність опозиці?
09.09.2025 19:27 Відповісти
Україна гордиться вами - хЕРОЇ
09.09.2025 19:26 Відповісти
Стефанчуки, без прямої трансляції з ВРУ(штучно надуманої причини), приховували від Українців, як дивні особи, в Залі засідань ВРУ, гадять Україні, вносячи на розгляд під час московської війни, дикі законобредні по команді Оманських помічників ригоАНАЛІВ з Урядового кварталу!!!
А крім того, не афішувалася відсутність в Залі ВРУ, значної кількості отого з моноШобли, яке регулярно отримує гроші на своє утримання та помічників, перебуваючи з а кордоном! Бухгалтерія апарату ВРУ, документально це підтверджує!
09.09.2025 19:31 Відповісти
Добкіна, Добкіна-молодшого поверніть! Дядя хз в якому стані такі коні мочив 😁
09.09.2025 19:32 Відповісти
мандатовані знов на екрані. виборцям буде цікаво споглядати за їх висуванцем, призвища якого вони навіть не знають. йуля вже бздитьі пердить в косу. мальок, чому чмуриш НАБУ і не бачиш підорську зозулю?! зрозуміло, ви одної крові.
09.09.2025 19:35 Відповісти
А "єдиний марафєт" заради цього можна закрити?
Шє, я розумію, що усілякі мосєчучки будуть і далі топити за Банкову, Буданга буде і далі говороти про (умовно) "каву в Ялті", "Сирок" і "позитивні" і надалі будуть заполоняти єфір, АЛЕ!!!
Але гроші з бюджету виділятись на це "монолайно" виділятись не будуть!
09.09.2025 19:42 Відповісти
Звучить як погроза.)
09.09.2025 19:43 Відповісти
Хух! Нарешті, мля! Тільки одне питання кому потрібен цей квартал?
09.09.2025 19:51 Відповісти
Я буду дивитися. То ж дивився 3,5 роки "марахвон" і заряджався потужністю та незламністю. А дивлячись телеканал "Рада" буду вивчати закони і буду ставати вумним, як Льоша Арєстовіч
09.09.2025 20:12 Відповісти
Там где вы учились, я преподавал. Меня еще в 20-ом учили.
"Если задумаешь шо криминальное, купи перед этим все записи концертов "Квартала" "Слуг" "Сватов". Потом можно добавить подборку книг о месяцах войны Верховного.
Если менты заметут, будет надежда свалить на дурку, а не на зону.
09.09.2025 20:27 Відповісти
Ех, мені б такого викладача!..
09.09.2025 20:35 Відповісти
Только не говорите что уже под следствием.
09.09.2025 20:36 Відповісти
Ви мазохіст?
09.09.2025 20:27 Відповісти
Так
09.09.2025 20:36 Відповісти
Співчуваю...
09.09.2025 21:16 Відповісти
народ будет видеть потвор
09.09.2025 20:04 Відповісти
Найгірше у цій історії те, що поки трансляцій не було, канал "Рада" все рівно отримував мільйони бюджетного фінансування! Хоча канал створили ВИКЛЮЧНО для трансляції засідань Верховної Ради та комітетів...
09.09.2025 20:12 Відповісти
отримували за участь в єдиному лохотроні і відпрацьовували. гниди!
09.09.2025 21:05 Відповісти
Та там у "Ради" якраз окреме фінансування, не в рамках шмарофону...
09.09.2025 21:07 Відповісти
09.09.2025 21:23 Відповісти
Клоуни тільки про піар думають під час війни
09.09.2025 21:25 Відповісти
 
 