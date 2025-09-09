Рада відновлює трансляцію засідань з 16 вересня: Стефанчук підписав постанову
9 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій пленарних засідань парламенту.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
Він привітав підписання документа і подякував "за чесний діалог та це рішення".
За словами Юрчишина, найближче засідання, призначене на 16 вересня, має стати першим за майже чотири роки, яке можна буде побачити у трансляції на телеканалі та YouTube-каналі "Рада".
"Тепер точно: дотисли. Не ми. Ви дотисли. Люди з картонками, люди в коментарях, медіаспільнота та всі-всі, хто хоче бачити Раду більш відкритою. Це ваша перемога", - додав Юрчишин.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради були припинені з міркувань безпеки.
Також під час голосувань у залі Ради були відсутні журналісти, однак із травня 2024-го їх знову почали допускати до парламенту.
Раніше повідомлялося, що 4 вересня 2025 року парламент підтримав відновлення трансляції засідань Ради.
