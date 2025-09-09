Рада возобновляет трансляцию заседаний с 16 сентября: Стефанчук подписал постановление

9 сентября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций пленарных заседаний парламента.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Он приветствовал подписание документа и поблагодарил "за честный диалог и это решение".

По словам Юрчишина, ближайшее заседание, назначенное на 16 сентября, должно стать первым за почти четыре года, которое можно будет увидеть в трансляции на телеканале и YouTube-канале "Рада".

"Теперь точно: дожали. Не мы. Вы дожали. Люди с картонками, люди в комментариях, медиасообщество и все-все, кто хочет видеть Раду более открытой. Это ваша победа", - добавил Юрчишин.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения прямые трансляции пленарных заседаний Верховной Рады были приостановлены из соображений безопасности.

Также во время голосований в зале Рады отсутствовали журналисты, однако с мая 2024-го их снова начали допускать в парламент.

Ранее сообщалось, что 4 сентября 2025 года парламент поддержал возобновление трансляции заседаний Рады.