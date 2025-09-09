Рада возобновляет трансляцию заседаний с 16 сентября: Стефанчук подписал постановление
9 сентября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций пленарных заседаний парламента.
Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.
Он приветствовал подписание документа и поблагодарил "за честный диалог и это решение".
По словам Юрчишина, ближайшее заседание, назначенное на 16 сентября, должно стать первым за почти четыре года, которое можно будет увидеть в трансляции на телеканале и YouTube-канале "Рада".
"Теперь точно: дожали. Не мы. Вы дожали. Люди с картонками, люди в комментариях, медиасообщество и все-все, кто хочет видеть Раду более открытой. Это ваша победа", - добавил Юрчишин.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения прямые трансляции пленарных заседаний Верховной Рады были приостановлены из соображений безопасности.
Также во время голосований в зале Рады отсутствовали журналисты, однако с мая 2024-го их снова начали допускать в парламент.
Ранее сообщалось, что 4 сентября 2025 года парламент поддержал возобновление трансляции заседаний Рады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В чому, на вашу думку, полягає піарність опозиці?
А крім того, не афішувалася відсутність в Залі ВРУ, значної кількості отого з моноШобли, яке регулярно отримує гроші на своє утримання та помічників, перебуваючи з а кордоном! Бухгалтерія апарату ВРУ, документально це підтверджує!
Шє, я розумію, що усілякі мосєчучки будуть і далі топити за Банкову, Буданга буде і далі говороти про (умовно) "каву в Ялті", "Сирок" і "позитивні" і надалі будуть заполоняти єфір, АЛЕ!!!
Але гроші з бюджету виділятись на це "монолайно" виділятись не будуть!
"Если задумаешь шо криминальное, купи перед этим все записи концертов "Квартала" "Слуг" "Сватов". Потом можно добавить подборку книг о месяцах войны Верховного.
Если менты заметут, будет надежда свалить на дурку, а не на зону.