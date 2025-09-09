РУС
Рада возобновляет трансляцию заседаний с 16 сентября: Стефанчук подписал постановление

Трансляции заседаний Верховной Рады возобновлены

9 сентября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций пленарных заседаний парламента.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Он приветствовал подписание документа и поблагодарил "за честный диалог и это решение".

По словам Юрчишина, ближайшее заседание, назначенное на 16 сентября, должно стать первым за почти четыре года, которое можно будет увидеть в трансляции на телеканале и YouTube-канале "Рада".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трансляции заседаний Рады возобновят на следующей пленарной неделе, - Юрчишин

"Теперь точно: дожали. Не мы. Вы дожали. Люди с картонками, люди в комментариях, медиасообщество и все-все, кто хочет видеть Раду более открытой. Это ваша победа", - добавил Юрчишин.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения прямые трансляции пленарных заседаний Верховной Рады были приостановлены из соображений безопасности.

Также во время голосований в зале Рады отсутствовали журналисты, однако с мая 2024-го их снова начали допускать в парламент.

Читайте также: Рада разблокировала подписание закона об увеличении невоенных расходов госбюджета на 40 миллиардов

Ранее сообщалось, что 4 сентября 2025 года парламент поддержал возобновление трансляции заседаний Рады.

ВР (29414) трансляция (92) Юрчишин Ярослав (166) Стефанчук Руслан (678)
І що це дасть? Морди всіх без винятку депутатів ВР і так набридли. Тепер ці морди ще частіше показуватимуть. Особливо опозиційну піар гоп-компанію.
Шо наобирали, пАпріколу, такі і морди.
В чому, на вашу думку, полягає піарність опозиці?
Україна гордиться вами - хЕРОЇ
Стефанчуки, без прямої трансляції з ВРУ(штучно надуманої причини), приховували від Українців, як дивні особи, в Залі засідань ВРУ, гадять Україні, вносячи на розгляд під час московської війни, дикі законобредні по команді Оманських помічників ригоАНАЛІВ з Урядового кварталу!!!
А крім того, не афішувалася відсутність в Залі ВРУ, значної кількості отого з моноШобли, яке регулярно отримує гроші на своє утримання та помічників, перебуваючи з а кордоном! Бухгалтерія апарату ВРУ, документально це підтверджує!
Добкіна, Добкіна-молодшого поверніть! Дядя хз в якому стані такі коні мочив 😁
мандатовані знов на екрані. виборцям буде цікаво споглядати за їх висуванцем, призвища якого вони навіть не знають. йуля вже бздитьі пердить в косу. мальок, чому чмуриш НАБУ і не бачиш підорську зозулю?! зрозуміло, ви одної крові.
А "єдиний марафєт" заради цього можна закрити?
Шє, я розумію, що усілякі мосєчучки будуть і далі топити за Банкову, Буданга буде і далі говороти про (умовно) "каву в Ялті", "Сирок" і "позитивні" і надалі будуть заполоняти єфір, АЛЕ!!!
Але гроші з бюджету виділятись на це "монолайно" виділятись не будуть!
Звучить як погроза.)
Хух! Нарешті, мля! Тільки одне питання кому потрібен цей квартал?
Я буду дивитися. То ж дивився 3,5 роки "марахвон" і заряджався потужністю та незламністю. А дивлячись телеканал "Рада" буду вивчати закони і буду ставати вумним, як Льоша Арєстовіч
Там где вы учились, я преподавал. Меня еще в 20-ом учили.
"Если задумаешь шо криминальное, купи перед этим все записи концертов "Квартала" "Слуг" "Сватов". Потом можно добавить подборку книг о месяцах войны Верховного.
Если менты заметут, будет надежда свалить на дурку, а не на зону.
Ех, мені б такого викладача!..
Только не говорите что уже под следствием.
Ви мазохіст?
Так
народ будет видеть потвор
Найгірше у цій історії те, що поки трансляцій не було, канал "Рада" все рівно отримував мільйони бюджетного фінансування! Хоча канал створили ВИКЛЮЧНО для трансляції засідань Верховної Ради та комітетів...
