Зеленский подписал закон об открытости парламентских комитетов: отныне заседания должны транслироваться онлайн

В среду, 17 декабря, президент Владимир Зеленский подписал закон, который регламентирует открытость комитетов Верховной Рады.

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Открытость комитетов возвращается

Закон предусматривает, что отныне:

заседания комитетов должны транслироваться онлайн, а видеозаписи должны появляться в открытом доступе в течение 24 часов после завершения заседания;

информация о том, что именно рассматривают депутаты, должна обнародоваться не позднее чем за 24 часа до начала заседания;

журналисты и представители общественности снова смогут посещать заседания комитетов.

"Это фактически возвращает работу парламента к стандартам прозрачности, которые действовали до ковидных и безопасности ограничений. Эти же нормы заработают и для местных органов представительной власти", - рассказал Юрчишин.

Возобновление трансляций заседаний ВР

Напомним, что в сентябре этого года Верховная Рада возобновила трансляции заседаний парламента.

