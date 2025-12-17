РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10025 посетителей онлайн
Новости Возобновление трансляций заседаний Верховной Рады
242 3

Зеленский подписал закон об открытости парламентских комитетов: отныне заседания должны транслироваться онлайн

Комитеты ВР

В среду, 17 декабря, президент Владимир Зеленский подписал закон, который регламентирует открытость комитетов Верховной Рады.

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Открытость комитетов возвращается

Закон предусматривает, что отныне:

  • заседания комитетов должны транслироваться онлайн, а видеозаписи должны появляться в открытом доступе в течение 24 часов после завершения заседания;
  • информация о том, что именно рассматривают депутаты, должна обнародоваться не позднее чем за 24 часа до начала заседания;
  • журналисты и представители общественности снова смогут посещать заседания комитетов.

"Это фактически возвращает работу парламента к стандартам прозрачности, которые действовали до ковидных и безопасности ограничений. Эти же нормы заработают и для местных органов представительной власти", - рассказал Юрчишин.

Читайте также: Трансляции заседаний Рады возобновят на следующей пленарной неделе, - Юрчишин

Возобновление трансляций заседаний ВР

Напомним, что в сентябре этого года Верховная Рада возобновила трансляции заседаний парламента.

Читайте также: Рада возобновляет трансляцию заседаний с 16 сентября: Стефанчук подписал постановление

Автор: 

ВР (29498) трансляция (94) Юрчишин Ярослав (171)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=u8QykWtvZHw

АРʼЄВ: Там ЖАХ! Зеленський ЗАХОВАВ 40 мільярдів! Путіну дали час ДО ВЕСНИ
показать весь комментарий
17.12.2025 20:19 Ответить
Похоже, что тырить уже нечего...
показать весь комментарий
17.12.2025 20:51 Ответить
Хотел бы я встретить кого-то смотрящего это онлайн).
показать весь комментарий
17.12.2025 21:24 Ответить
 
 