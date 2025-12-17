УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6533 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від США
3 528 22

Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет, який передбачає $800 млн для України

Сенат США

Сенат США 17 грудня підтримав масштабний законопроєкт про оборонну політику 2026 року у рекордні 901 мільярд доларів. Документ включає 800 мільйонів доларів військової допомоги для України на 2 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передбачає

Сенат США підтримав документ про національну оборону на 2026 фінансовий рік (NDAA) обсягом $901 млрд переважною більшістю голосів — 77 проти 20. Тепер його має підписати глава Білого дому Дональд Трамп.

Законопроєкт передбачає рекордні щорічні військові витрати, 4% підвищення зарплати військовослужбовцям США, закупівлю військового обладнання та заходи для підвищення конкурентоспроможності з головними суперниками США — Китаєм і Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про санкції щодо російської нафти внесли до Сенату США, - Стефанішина

Що для України

Окремий блок проєкту закону стосується України.

  • Зокрема, на безпекову допомогу Києву передбачено $800 млн — по $400 млн впродовж 2026-2027 років. Кошти спрямовуватимуться на оплату виробництва озброєння американськими компаніями для ЗСУ через програму USAI.

Крім цього, цей документ обмежує можливість Міноборони США скорочувати чисельність американських військ у Європі нижче 76 тисяч осіб і забороняє Верховному головнокомандувачу Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі відмовлятися від посади.

Reuters уточнило, що законопроєкт не передбачає фінансування для зміни назви Міністерства оборони США на Міністерство війни, чого прагне Дональд Трамп, але не може реалізувати без формального схвалення Конгресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США ухвалив закон про національну оборону на 2026 рік

Автор: 

допомога (9254) США (26866) Сенат США (647)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
На двушку на маскву не вистачить?
показати весь коментар
17.12.2025 21:20 Відповісти
+10
800 млн. на два года. В год немногим больше, чем при Байдене каждые две недели. Трампу есть чем гордится, имбецилу....
показати весь коментар
17.12.2025 21:37 Відповісти
+9
Копійки, але радує, - по перше що заклали взагалі хоть щось, бо у разі необхідності або зміни політики простіше корегувати суму, ніж влючити додаткову статтю у вже затверджений бюджет, а по друге що 77 проти 20.
показати весь коментар
17.12.2025 21:18 Відповісти

Завантаження...

 
 