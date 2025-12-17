Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет, який передбачає $800 млн для України

Сенат США 17 грудня підтримав масштабний законопроєкт про оборонну політику 2026 року у рекордні 901 мільярд доларів. Документ включає 800 мільйонів доларів військової допомоги для України на 2 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що передбачає

Сенат США підтримав документ про національну оборону на 2026 фінансовий рік (NDAA) обсягом $901 млрд переважною більшістю голосів — 77 проти 20. Тепер його має підписати глава Білого дому Дональд Трамп.

Законопроєкт передбачає рекордні щорічні військові витрати, 4% підвищення зарплати військовослужбовцям США, закупівлю військового обладнання та заходи для підвищення конкурентоспроможності з головними суперниками США — Китаєм і Росією.

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Що для України

Окремий блок проєкту закону стосується України.

Зокрема, на безпекову допомогу Києву передбачено $800 млн — по $400 млн впродовж 2026-2027 років. Кошти спрямовуватимуться на оплату виробництва озброєння американськими компаніями для ЗСУ через програму USAI.

Крім цього, цей документ обмежує можливість Міноборони США скорочувати чисельність американських військ у Європі нижче 76 тисяч осіб і забороняє Верховному головнокомандувачу Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі відмовлятися від посади.

Reuters уточнило, що законопроєкт не передбачає фінансування для зміни назви Міністерства оборони США на Міністерство війни, чого прагне Дональд Трамп, але не може реалізувати без формального схвалення Конгресу.

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