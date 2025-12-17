РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10001 посетитель онлайн
Новости помощь Украине от США
879 8

Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет, предусматривающий $800 млн для Украины

Сенат США

Сенат США 17 декабря поддержал масштабный законопроект об оборонной политике 2026 года в рекордные 901 миллиард долларов. Документ включает 800 миллионов долларов военной помощи для Украины на 2 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что предусматривает

Сенат США поддержал документ о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA) объемом $901 млрд подавляющим большинством голосов — 77 против 20. Теперь его должен подписать глава Белого дома Дональд Трамп.

Законопроект предусматривает рекордные ежегодные военные расходы, 4% повышение зарплаты военнослужащим США, закупку военного оборудования и меры по повышению конкурентоспособности с главными соперниками США — Китаем и Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о санкциях в отношении российской нефти внесли в Сенат США, - Стефанишина

Что для Украины

Отдельный блок проекта закона касается Украины.

  • В частности, на помощь Киеву в сфере безопасности предусмотрено $800 млн — по $400 млн в течение 2026-2027 годов. Средства будут направляться на оплату производства вооружения американскими компаниями для ВСУ через программу USAI.

Кроме того, этот документ ограничивает возможность Минобороны США сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 тысяч человек и запрещает Верховному главнокомандующему Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе отказываться от должности.

Reuters уточнило, что законопроект не предусматривает финансирование для изменения названия Министерства обороны США на Министерство войны, чего стремится Дональд Трамп, но не может реализовать без формального одобрения Конгресса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США принял закон о национальной обороне на 2026 год

Автор: 

помощь (8259) США (28684) Сенат США (542)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
$400 млн впродовж 2026-2027 років. Кошти спрямовуватимуться на оплату виробництва озброєння американськими компаніями для ЗСУ. Все додаткове за окремим рахунком.
показать весь комментарий
17.12.2025 21:14 Ответить
А краще б сотню списаних F-16!
показать весь комментарий
17.12.2025 21:15 Ответить
Копійки, але радує, - по перше що заклали взагалі хоть щось, бо у разі необхідності або зміни політики простіше корегувати суму, ніж влючити додаткову статтю у вже затверджений бюджет, а по друге що 77 проти 20.
показать весь комментарий
17.12.2025 21:18 Ответить
800 млн. потужно, від рудого тампона
показать весь комментарий
17.12.2025 21:18 Ответить
На двушку на маскву не вистачить?
показать весь комментарий
17.12.2025 21:20 Ответить
меньше 000,1 ПРОЦЕНТА.ПОТУЖНО.ИЛИ Я НЕВЕРНО ПОСЧИТАЛ.
показать весь комментарий
17.12.2025 21:26 Ответить
800 млн. на два года. В год немногим больше, чем при Байдене каждые две недели. Трампу есть чем гордится, имбецилу....
показать весь комментарий
17.12.2025 21:37 Ответить
Це копійки, і скільки вкрадуть зелені це теж питання
показать весь комментарий
17.12.2025 21:38 Ответить
 
 