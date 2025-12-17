Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет, предусматривающий $800 млн для Украины

Сенат США 17 декабря поддержал масштабный законопроект об оборонной политике 2026 года в рекордные 901 миллиард долларов. Документ включает 800 миллионов долларов военной помощи для Украины на 2 года.

Что предусматривает

Сенат США поддержал документ о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA) объемом $901 млрд подавляющим большинством голосов — 77 против 20. Теперь его должен подписать глава Белого дома Дональд Трамп.

Законопроект предусматривает рекордные ежегодные военные расходы, 4% повышение зарплаты военнослужащим США, закупку военного оборудования и меры по повышению конкурентоспособности с главными соперниками США — Китаем и Россией.

Что для Украины

Отдельный блок проекта закона касается Украины.

В частности, на помощь Киеву в сфере безопасности предусмотрено $800 млн — по $400 млн в течение 2026-2027 годов. Средства будут направляться на оплату производства вооружения американскими компаниями для ВСУ через программу USAI.

Кроме того, этот документ ограничивает возможность Минобороны США сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 тысяч человек и запрещает Верховному главнокомандующему Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе отказываться от должности.

Reuters уточнило, что законопроект не предусматривает финансирование для изменения названия Министерства обороны США на Министерство войны, чего стремится Дональд Трамп, но не может реализовать без формального одобрения Конгресса.

