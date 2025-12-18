ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": до списку додано ще 41 судно

Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції проти понад 40 суден, які входять до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів та сприяють збільшенню доходів Росії від експорту енергоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в офіційній заяві Ради ЄС.

У четвер, 18 грудня, до переліку суден, на які поширюється заборона на доступ до портів, а також на надання широкого спектру послуг, пов’язаних із морським транспортом, було додано ще 41 судно

Які судна потрапили під санкції

Як наголосили в Раді ЄС, обмежувальні заходи спрямовані на танкери так званого "тіньового флоту" очільника Кремля Владіміра Путіна. Йдеться про судна, які обходять механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії.

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Крім того, під санкції потрапили судна, задіяні в транспортуванні військового обладнання для Росії, а також ті, що беруть участь у вивезенні викраденого українського зерна та культурних цінностей з України.

Що передувало?

Біля східного узбережжя Китаю розширився флот танкерів, завантажених російською нафтою Urals, після того, як Індія – найбільший покупець цього сорту нафти – обмежила закупівлі після санкцій Заходу.

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