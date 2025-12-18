ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": в список добавлено еще 41 судно

Совет Европейского Союза ввел новые санкции против более 40 судов, входящих в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров и способствующих увеличению доходов России от экспорта энергоносителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

В четверг, 18 декабря, в перечень судов, на которые распространяется запрет на доступ в порты, а также на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом, было добавлено еще 41 судно

Какие суда попали под санкции

Как подчеркнули в Совете ЕС, ограничительные меры направлены на танкеры так называемого "теневого флота" главы Кремля Владимира Путина. Речь идет о судах, которые обходят механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые санкции ЕС должны приблизить прекращение огня, - фон дер Ляйен

Кроме того, под санкции попали суда, задействованные в транспортировке военного оборудования для России, а также те, которые участвуют в вывозе похищенного украинского зерна и культурных ценностей из Украины.

Что предшествовало?

У восточного побережья Китая расширился флот танкеров, загруженных российской нефтью Urals, после того как Индия – крупнейший покупатель этого сорта нефти – ограничила закупки после санкций Запада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пророссийские пропагандисты и кибератаки: ЕС ввел новые санкции