Україна та Китай провели політичні консультації у Пекіні
18 грудня у Пекіні перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця провів українсько-китайські політичні консультації з помічником міністра закордонних справ КНР Лю Бінєм (у ранзі заступника міністра).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Зазначається, що під час консультацій сторони розглянули актуальні питання українсько-китайських відносин, окреслили плани подальших контактів на вищому та високому рівнях, а також обговорили можливості посилення торговельно-економічної співпраці.
Окрему увагу було приділено взаємодії України та Китаю в межах міжнародних організацій.
Також відбувся поглиблений думками позиціями щодо триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, а також щодо міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення сталого та тривалого миру.
"Співрозмовники підтвердили, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом українсько-китайських відносин", ідеться у повідомленні.
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