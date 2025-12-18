Украина и Китай провели политические консультации в Пекине
18 декабря в Пекине первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица провел украинско-китайские политические консультации с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинем (в ранге заместителя министра).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Отмечается, что в ходе консультаций стороны рассмотрели актуальные вопросы украинско-китайских отношений, наметили планы дальнейших контактов на высшем и высоком уровнях, а также обсудили возможности усиления торгово-экономического сотрудничества.
Отдельное внимание было уделено взаимодействию Украины и Китая в рамках международных организаций.
Также состоялся углубленный обмен мнениями по поводу продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также по поводу международных усилий, направленных на достижение устойчивого и прочного мира.
"Собеседники подтвердили, что взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является фундаментом украинско-китайских отношений", говорится в сообщении.
Українська колонія в Маньчжурії (Північно-Східний Китай) була значною діаспорою, особливо в місті Харбін, що складалася переважно з інженерів і залізничників після революції, яка налічувала десятки тисяч українців, мали власні організації, як «Українська національна колонія» (УНК) та «Далекосхідна Січ», але зазнала репресій і ліквідації після приходу радянських військ у 1945 році, коли багатьох діячів арештували
це добре, що у китай їде професійний дипломат, але до рудого утирка, ворюга чебурєк та солдафон! як раз під стать мутільщіку з недвігай та професійному зятю.