Новости Отношения Украины и Китая
505 6

Украина и Китай провели политические консультации в Пекине

визит Кислицы в Китай

18 декабря в Пекине первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица провел украинско-китайские политические консультации с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинем (в ранге заместителя министра).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что в ходе консультаций стороны рассмотрели актуальные вопросы украинско-китайских отношений, наметили планы дальнейших контактов на высшем и высоком уровнях, а также обсудили возможности усиления торгово-экономического сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию Украины и Китая в рамках международных организаций.

Также состоялся углубленный обмен мнениями по поводу продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также по поводу международных усилий, направленных на достижение устойчивого и прочного мира.

"Собеседники подтвердили, что взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является фундаментом украинско-китайских отношений", говорится в сообщении.

Про це говорили?
Українська колонія в Маньчжурії (Північно-Східний Китай) була значною діаспорою, особливо в місті Харбін, що складалася переважно з інженерів і залізничників після революції, яка налічувала десятки тисяч українців, мали власні організації, як «Українська національна колонія» (УНК) та «Далекосхідна Січ», але зазнала репресій і ліквідації після приходу радянських військ у 1945 році, коли багатьох діячів арештували
18.12.2025 19:05 Ответить
нууу....
це добре, що у китай їде професійний дипломат, але до рудого утирка, ворюга чебурєк та солдафон! як раз під стать мутільщіку з недвігай та професійному зятю.
18.12.2025 19:09 Ответить
Хто в китай їде?
18.12.2025 19:19 Ответить
Решали как Сибирь будем делить...
18.12.2025 19:13 Ответить
Наполеонівські плани у ростомана...а тим часом поки заес не можуть поділить.
18.12.2025 19:21 Ответить
Знову загравання з китаєм почалися?"Давид Арахамія у 2021 році в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив про бажання України перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управлінні економікою, назвавши Китай важливим стратегічним партнером та зазначивши, що принципи "Слуги народу" і КПК схожі, оскільки їхній девіз - "служіння народу", а також високо оцінив представництво КПК по всій країні"
18.12.2025 19:16 Ответить
 
 