Украина и Китай провели политические консультации в Пекине

18 декабря в Пекине первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица провел украинско-китайские политические консультации с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинем (в ранге заместителя министра).

Отмечается, что в ходе консультаций стороны рассмотрели актуальные вопросы украинско-китайских отношений, наметили планы дальнейших контактов на высшем и высоком уровнях, а также обсудили возможности усиления торгово-экономического сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию Украины и Китая в рамках международных организаций.

Также состоялся углубленный обмен мнениями по поводу продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также по поводу международных усилий, направленных на достижение устойчивого и прочного мира.

"Собеседники подтвердили, что взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является фундаментом украинско-китайских отношений", говорится в сообщении.

