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Міноборони пояснило, чим особливі шасі Zetros для САУ "Богдана"

шасі Zetros для САУ Богдана

Міністерство оборони України розповіло про ключові особливості шасі Zetros, на яких у 2026 році Збройні сили України отримають 200 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Особливості шасі Zetros

Zetros — це універсальне шасі виробництва німецької компанії Mercedes-Benz, призначене для експлуатації у складних умовах, зокрема на бездоріжжі. Його широко застосовують у військовій сфері як базу для:

  • вантажівок і транспортерів;

  • паливозаправників;

  • тягачів;

  • платформ для спеціального обладнання та озброєння.

Однією з ключових переваг Zetros є висока ремонтопридатність, що має критичне значення в умовах бойових дій. Шасі створене з урахуванням потреб військових і може ефективно працювати в екстремальних умовах.

Zetros випускається у кількох варіантах конфігурації осей:

  • 4×2

  • 4×4

  • 6×4

  • 6×6

  • нові версії 8×8

Коробка передач — 16-ступенева механічна або автоматична Allison.

Передані Німеччиною вантажівки Mercedes-Benz Zetros вже активно використовуються ЗСУ, що підтвердило їхню надійність і ефективність у бойових умовах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 200 САУ "Богдана" на шасі Zetros: Україна уклала з Німеччиною контракт на 750 млн євро

"Богдана" — ключова артсистема Збройних сил

САУ "Богдана" — це перша українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм (стандарт НАТО). Станом на кінець 2025 року вона стала однією з наймасовіших артилерійських систем у ЗСУ.

У різні періоди "Богдану" встановлювали на шасі КрАЗ, МАЗ та Tatra, а використання Zetros має суттєво підвищити її мобільність і надійність.

Читайте: Україна вже виробляє 40 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський

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військово-промисловий комплекс (287) Німеччина (8108) САУ (270)
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Топ коментарі
+9
це при тому, що КрАЗ славився як супервсюдихідна та проста машина для війська

"да какая разніца.....?" =
гордість ви всі ясним пламєнєм, а ми у Хайфу

Україні потрібен Гетьман!

.
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18.12.2025 19:55 Відповісти
+9
А колись, до епохи незламного чавунояйцевого та найвеличнійшаго крадія-брехуна Блазня Оманського і ларьочного завгоспа Алі-Баби, САУ "Богдана" бкла на вітчизняному КРаЗ. Але з травня 2019 року Янелоху Боневтіковичу був потрібен тільки асфальт і шашлики. Так ********?
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18.12.2025 20:03 Відповісти
+7
"Однак уже в 2019 році ситуація різко змінилася - українські силові відомства і військові вирішили відмовитися від продукції КрАЗу. У компанії таку зміну позиції держави намагаються пояснити досить просто - у всьому винна постмайданна влада, яка перерозподіляла держзамовлення в своїх інтересах. Однак якщо уважніше розібратися в тому, що відбувалося в останні роки навколо Кременчуцького автомобільного заводу і його власників, стає ясно, що звинувачення на адресу колишньої влади і конкурентів не більше, ніж спроба приховати реальні причини того, що відбувhttps://24tv.ua/economy/istoriya_odnogo_bankrutstva_chomu_siloviki_i_viyskovi_bilshe_ne_kupuyut_krazi_n1290393ається."
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18.12.2025 19:50 Відповісти

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