Міноборони пояснило, чим особливі шасі Zetros для САУ "Богдана"

Міністерство оборони України розповіло про ключові особливості шасі Zetros, на яких у 2026 році Збройні сили України отримають 200 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Особливості шасі Zetros

Zetros — це універсальне шасі виробництва німецької компанії Mercedes-Benz, призначене для експлуатації у складних умовах, зокрема на бездоріжжі. Його широко застосовують у військовій сфері як базу для:

вантажівок і транспортерів;

паливозаправників;

тягачів;

платформ для спеціального обладнання та озброєння.

Однією з ключових переваг Zetros є висока ремонтопридатність, що має критичне значення в умовах бойових дій. Шасі створене з урахуванням потреб військових і може ефективно працювати в екстремальних умовах.

Zetros випускається у кількох варіантах конфігурації осей:

4×2

4×4

6×4

6×6

нові версії 8×8

Коробка передач — 16-ступенева механічна або автоматична Allison.

Передані Німеччиною вантажівки Mercedes-Benz Zetros вже активно використовуються ЗСУ, що підтвердило їхню надійність і ефективність у бойових умовах.

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"Богдана" — ключова артсистема Збройних сил

САУ "Богдана" — це перша українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм (стандарт НАТО). Станом на кінець 2025 року вона стала однією з наймасовіших артилерійських систем у ЗСУ.

У різні періоди "Богдану" встановлювали на шасі КрАЗ, МАЗ та Tatra, а використання Zetros має суттєво підвищити її мобільність і надійність.

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