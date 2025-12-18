Міноборони пояснило, чим особливі шасі Zetros для САУ "Богдана"
Міністерство оборони України розповіло про ключові особливості шасі Zetros, на яких у 2026 році Збройні сили України отримають 200 самохідних артилерійських установок "Богдана".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Особливості шасі Zetros
Zetros — це універсальне шасі виробництва німецької компанії Mercedes-Benz, призначене для експлуатації у складних умовах, зокрема на бездоріжжі. Його широко застосовують у військовій сфері як базу для:
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вантажівок і транспортерів;
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паливозаправників;
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тягачів;
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платформ для спеціального обладнання та озброєння.
Однією з ключових переваг Zetros є висока ремонтопридатність, що має критичне значення в умовах бойових дій. Шасі створене з урахуванням потреб військових і може ефективно працювати в екстремальних умовах.
Zetros випускається у кількох варіантах конфігурації осей:
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4×2
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4×4
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6×4
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6×6
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нові версії 8×8
Коробка передач — 16-ступенева механічна або автоматична Allison.
Передані Німеччиною вантажівки Mercedes-Benz Zetros вже активно використовуються ЗСУ, що підтвердило їхню надійність і ефективність у бойових умовах.
"Богдана" — ключова артсистема Збройних сил
САУ "Богдана" — це перша українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм (стандарт НАТО). Станом на кінець 2025 року вона стала однією з наймасовіших артилерійських систем у ЗСУ.
У різні періоди "Богдану" встановлювали на шасі КрАЗ, МАЗ та Tatra, а використання Zetros має суттєво підвищити її мобільність і надійність.
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