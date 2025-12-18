Минобороны объяснило, чем особенны шасси Zetros для САУ "Богдана"

Министерство обороны Украины рассказало о ключевых особенностях шасси Zetros, на которых в 2026 году Вооруженные силы Украины получат 200 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Особенности шасси Zetros

Zetros — это универсальное шасси производства немецкой компании Mercedes-Benz, предназначенное для эксплуатации в сложных условиях, в частности на бездорожье. Его широко применяют в военной сфере как базу для:

грузовиков и транспортеров;

топливозаправщиков;

тягачей;

платформ для специального оборудования и вооружения.

Одним из ключевых преимуществ Zetros является высокая ремонтопригодность, что имеет критическое значение в условиях боевых действий. Шасси создано с учетом потребностей военных и может эффективно работать в экстремальных условиях.

Zetros выпускается в нескольких вариантах конфигурации осей:

4×2

4×4

6×4

6×6

новые версии 8×8.

Коробка передач — 16-ступенчатая механическая или автоматическая Allison.

Переданные Германией грузовики Mercedes-Benz Zetros уже активно используются ВСУ, что подтвердило их надежность и эффективность в боевых условиях.

"Богдана" — ключевая артсистема Вооруженных сил

САУ "Богдана" — это первая украинская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм (стандарт НАТО). По состоянию на конец 2025 года она стала одной из самых массовых артиллерийских систем в ВСУ.

В разные периоды "Богдану" устанавливали на шасси КрАЗ, МАЗ и Tatra, а использование Zetros должно существенно повысить ее мобильность и надежность.

