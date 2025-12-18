Минобороны объяснило, чем особенны шасси Zetros для САУ "Богдана"
Министерство обороны Украины рассказало о ключевых особенностях шасси Zetros, на которых в 2026 году Вооруженные силы Украины получат 200 самоходных артиллерийских установок "Богдана".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Особенности шасси Zetros
Zetros — это универсальное шасси производства немецкой компании Mercedes-Benz, предназначенное для эксплуатации в сложных условиях, в частности на бездорожье. Его широко применяют в военной сфере как базу для:
-
грузовиков и транспортеров;
-
топливозаправщиков;
-
тягачей;
-
платформ для специального оборудования и вооружения.
Одним из ключевых преимуществ Zetros является высокая ремонтопригодность, что имеет критическое значение в условиях боевых действий. Шасси создано с учетом потребностей военных и может эффективно работать в экстремальных условиях.
Zetros выпускается в нескольких вариантах конфигурации осей:
-
4×2
-
4×4
-
6×4
-
6×6
-
новые версии 8×8.
Коробка передач — 16-ступенчатая механическая или автоматическая Allison.
Переданные Германией грузовики Mercedes-Benz Zetros уже активно используются ВСУ, что подтвердило их надежность и эффективность в боевых условиях.
"Богдана" — ключевая артсистема Вооруженных сил
САУ "Богдана" — это первая украинская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм (стандарт НАТО). По состоянию на конец 2025 года она стала одной из самых массовых артиллерийских систем в ВСУ.
В разные периоды "Богдану" устанавливали на шасси КрАЗ, МАЗ и Tatra, а использование Zetros должно существенно повысить ее мобильность и надежность.
"да какая разніца.....?" =
гордість ви всі ясним пламєнєм, а ми у Хайфу
Україні потрібен Гетьман!
.
але, скільки заплатив шмигаль? напряму чи через "міндіча"?
в чому міряли, у штуках, кілограмах, метрах.....
що ?
нє йдьот ?
ЗЄЛЬОНІ проє..лі ?
.
У Білорусії важку техніку для військових виготовляє одне підприємствo - Мінський завод колісних тягачів.
Продукція МЗКТ є шасі для російської зброї. Це РСЗВ "Смерч", ракетні комплекси "Тополь" і "Тополь-М", ЗРК "Печора", колісні засоби ЗРК "Бук-М2", пускові установки комплексу "Іскандер-М", установки С-300 та С-400, берегові ракетні комплекси "Бал", "Бастіон", "Калібр"................
Бажають продавати!
але ж то звєрь !
.
https://x.com/i/status/2001288035393004019