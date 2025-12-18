РУС
Минобороны объяснило, чем особенны шасси Zetros для САУ "Богдана"

шасси Zetros для САУ Богдана

Министерство обороны Украины рассказало о ключевых особенностях шасси Zetros, на которых в 2026 году Вооруженные силы Украины получат 200 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Особенности шасси Zetros

Zetros — это универсальное шасси производства немецкой компании Mercedes-Benz, предназначенное для эксплуатации в сложных условиях, в частности на бездорожье. Его широко применяют в военной сфере как базу для:

  • грузовиков и транспортеров;

  • топливозаправщиков;

  • тягачей;

  • платформ для специального оборудования и вооружения.

Одним из ключевых преимуществ Zetros является высокая ремонтопригодность, что имеет критическое значение в условиях боевых действий. Шасси создано с учетом потребностей военных и может эффективно работать в экстремальных условиях.

Zetros выпускается в нескольких вариантах конфигурации осей:

  • 4×2

  • 4×4

  • 6×4

  • 6×6

  • новые версии 8×8.

Коробка передач — 16-ступенчатая механическая или автоматическая Allison.

Переданные Германией грузовики Mercedes-Benz Zetros уже активно используются ВСУ, что подтвердило их надежность и эффективность в боевых условиях.

"Богдана" — ключевая артсистема Вооруженных сил

САУ "Богдана" — это первая украинская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм (стандарт НАТО). По состоянию на конец 2025 года она стала одной из самых массовых артиллерийских систем в ВСУ.

В разные периоды "Богдану" устанавливали на шасси КрАЗ, МАЗ и Tatra, а использование Zetros должно существенно повысить ее мобильность и надежность.

Топ комментарии
+8
А колись, до епохи незламного чавунояйцевого та найвеличнійшаго крадія-брехуна Блазня Оманського і ларьочного завгоспа Алі-Баби, САУ "Богдана" бкла на вітчизняному КРаЗ. Але з травня 2019 року Янелоху Боневтіковичу був потрібен тільки асфальт і шашлики. Так ********?
18.12.2025 20:03 Ответить
+5
це при тому, що КрАЗ славився як супервсюдихідна та проста машина для війська

"да какая разніца.....?" =
гордість ви всі ясним пламєнєм, а ми у Хайфу

Україні потрібен Гетьман!

.
18.12.2025 19:55 Ответить
+4
Ну так краз то обанкротили
18.12.2025 19:46 Ответить
"Однак уже в 2019 році ситуація різко змінилася - українські силові відомства і військові вирішили відмовитися від продукції КрАЗу. У компанії таку зміну позиції держави намагаються пояснити досить просто - у всьому винна постмайданна влада, яка перерозподіляла держзамовлення в своїх інтересах. Однак якщо уважніше розібратися в тому, що відбувалося в останні роки навколо Кременчуцького автомобільного заводу і його власників, стає ясно, що звинувачення на адресу колишньої влади і конкурентів не більше, ніж спроба приховати реальні причини того, що відбувhttps://24tv.ua/economy/istoriya_odnogo_bankrutstva_chomu_siloviki_i_viyskovi_bilshe_ne_kupuyut_krazi_n1290393ається."
18.12.2025 19:50 Ответить
Норм
18.12.2025 20:03 Ответить
Якби ти не був ідіотом, зараз не писав би це все, а пішов би в інтернети і почав читати талмуд, щоб знати, що там про гоїв пишуть, і що з ними можна робити. А тоді будеш кукарікати про вигаданий "антисемітизм".
18.12.2025 20:12 Ответить
Ох депортують тебе.В європі такого не *******
18.12.2025 20:22 Ответить
я вже в Україні. Читай талмуд.
18.12.2025 20:24 Ответить
Не бреши.
18.12.2025 20:25 Ответить
Ти статтю читав? Там же явно написано - КрАЗ здох, бо Жеваго його "злив" - викачав всі гроші і навісив купу боргів. І що "процесс" цей почався не з хєрограєм в президентах, а ще за янучарина...
18.12.2025 20:43 Ответить
так,як і з усією промисловістю..
18.12.2025 20:08 Ответить
Так.І вітренко від імені нафтогазу мирову з газпромом підписав+продов транзиту газу за те що підари 3 ярди штрафу погодилися одразу виплатити.І оті 3 ярди зразу в казну перерахували і в асфаль закатали
18.12.2025 20:21 Ответить
зрозуміло, що мерседес, то вєщь!
але, скільки заплатив шмигаль? напряму чи через "міндіча"?
в чому міряли, у штуках, кілограмах, метрах.....
18.12.2025 19:47 Ответить
тоді купи КрАЗ !

що ?
нє йдьот ?
ЗЄЛЬОНІ проє..лі ?

.
18.12.2025 19:57 Ответить
а у нас шасі не вміють виробляти?
18.12.2025 19:48 Ответить
Потрібні роки спеціалізації, щоб зробити якісне шасі.
У Білорусії важку техніку для військових виготовляє одне підприємствo - Мінський завод колісних тягачів.
Продукція МЗКТ є шасі для російської зброї. Це РСЗВ "Смерч", ракетні комплекси "Тополь" і "Тополь-М", ЗРК "Печора", колісні засоби ЗРК "Бук-М2", пускові установки комплексу "Іскандер-М", установки С-300 та С-400, берегові ракетні комплекси "Бал", "Бастіон", "Калібр"................
18.12.2025 20:13 Ответить
КрАЗ до приходу (((зе))) все виміг, і виробляв шасі, в тому числі для Богдани.
18.12.2025 20:14 Ответить
КрАЗ завжди виробляв лайно, а не "шассі". І за совка теж. А зовсім відверте лайно він почав виробляти за янучарина, коли Жеваго вирішив здриснути з країни, викачавши з КрАЗ-у всі гроші і обвішавши його боргами.
18.12.2025 20:46 Ответить
А "Українська бронетехніка" проти...
Бажають продавати!
18.12.2025 19:53 Ответить
Може тому що вони вантажне шассі не випускають?
18.12.2025 20:05 Ответить
а хто їм заважає? є конкуренти?
18.12.2025 20:19 Ответить
Можливо виробничі потужності не дозволяють?Може бабла не мають?Це ж як мін обємне
18.12.2025 20:23 Ответить
Вийшло значно дорожче. Сподіваюся не через корупцію, а заради німецьких партнерів.
18.12.2025 19:55 Ответить
поцікавтесь скільки коштує, для прикладу, Унімог.

але ж то звєрь !

.
18.12.2025 19:59 Ответить
Унімог на порталах - це шедевр, ніякі, *****, шишиги і поряд не валялися!
18.12.2025 20:07 Ответить
зєля купить на базі вєласіпєда. а по документах вони пройдуть як 8Х8
18.12.2025 19:57 Ответить
Падли зелені сплачували валюту пюреру лукашенку, а татри вчетверо дороже кразов билі.
18.12.2025 20:16 Ответить
а до епохи "блазня" СКІЛЬКИ "Богдан" було збудовано ротатимi "патріотами"???
18.12.2025 20:24 Ответить
Ооооо, як шо ******* за це не в курсі, і він не взмозі просто почитати я з задоволенням йому нагадаю шо Перший прототип будо побудовано в 2018 році саме на шасі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%90%D0%97-6322 КрАЗ-63221, а потім ви обрали не Армію, Віру, Мову, а проект Кремля Вовку Ze, який в призупинив цю програму, як і ракентнв тощо.
18.12.2025 20:38 Ответить
До речи, а чому ви слово "блазень", яке використано по відношенню до Віслюка Оманського, ви взяли у лабки взяли?
18.12.2025 20:51 Ответить
Один експериментальний екземпляр на параді. На жаль, Краз давно перестав займатися великосерійним виробництвом.
18.12.2025 20:36 Ответить
цікавий відосік про зе з купянська.....

https://x.com/i/status/2001288035393004019
18.12.2025 20:05 Ответить
Краз был Кразом, когда в нём стоял Ямз-238 с города Ярославля. Особенно ,лаптёжники, ценились, как лесовозы. В Украине никогда не выпускали дизеля подобного вида, всё в кацапии было.
18.12.2025 20:19 Ответить
Звичайно ж хотілось би, щоб вітчизняний КраЗ працював, але в наших реаліях краще те, що пропонують, з багатьох причин.
18.12.2025 20:30 Ответить
 
 