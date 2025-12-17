САУ "Богдана" на шасси Zetros и совместное производство БПЛА "Линза": Украина заключила с Германией оборонные контракты на 1,2 млрд евро, - Шмыгаль
Украина усиливает оборонное сотрудничество с Германией. Подписан ряд новых важных соглашений с немецкими партнерами на сумму более 1,2 млрд евро.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
О каких соглашениях идет речь?
В частности, как отмечается, подписаны соглашения:
- Долгосрочная поставка запасных частей к нашим системам Patriot. Это позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать имеющиеся комплексы.
- Закупка украинских БПЛА на сумму 200 млн евро. Поставка украинских дронов является основным приоритетом для остановки наступления врага и увеличения вражеских потерь.
- Крупнейший артиллерийский проект по производству 200 единиц САУ Богдана на новом шасси Zetros общей стоимостью 750 млн евро для наращивания артиллерийских возможностей Украины.
- Совместное производство украинских БПЛА "Линза" в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой компании Quantum Systems в рамках Build with Ukraine. Эти БПЛА обеспечат масштабирование тактической разведки.
- Заключены контракты на бесперебойную поставку новейших средств РЭБ на тактическом уровне.
Договоренности Зеленского и Мерца
Благодаря договоренностям президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в следующем году Германия обязалась выделить на поддержку Украины 11,5 млрд евро.
"Благодарен министру обороны Борису Писториусу за объявление этой важной поддержки во время "Рамштайна". Особенно ценим передачу двух обещанных систем Patriot и 9-й IRIS-T. Это поможет защитить украинские города и усиливает европейскую безопасность", - резюмирует Шмыгаль.
Что предшествовало?
...Й що після Умєрова, ще навіть до того як в підпілля удальонки посчез мабуть ще впливовий насьогодні для вовки Алібаба, Шмигаль вже показав партнерам кращі результати в МІНОБОРОНИ , ніж відкритий напарник Алібаби Чебурек...
По друге німцям, як і геть усім в світі, подобається коли частина їх грошей у їхню економіку повертається.