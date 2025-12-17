200 САУ "Богдана" на шасі Zetros: Україна уклала з Німеччиною контракт на 750 млн євро

Україна посилює оборонну співпрацю з Німеччиною. Підписано угоду з німецькими партнерами на виробництво 200 САУ Богдана на суму 750 млн євро.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Про які домовленості йдеться?

Найбільший артилерійський проєкт на виробництво 200 одиниць САУ Богдана на новому шасі Zetros загальною вартістю в 750 млн євро для нарощення артилерійських спроможностей України.

Також підписано угоди про:

Довготермінове постачання запасних частин до наших систем Patriot. Це дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси.

Закупівлю українських БпЛА на суму 200 млн євро. Постачання українських дронів є основним пріоритетом для зупинки наступу ворога та збільшення ворожих втрат.

Спільне виробництво українських БпЛА "Лінза" у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine. Ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки.

Укладені контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.

Загальна вартість укладених угод - понад 1,2 млрд євро.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Німеччина передала Україні дві системи Patriot та дев’яту IRIS-T.

Нагадаємо, що 2 листопада повідомлялося про те, що українська протиповітряна оборона посилилася зенітно-ракетними комплексами Patriot від Німеччини.

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