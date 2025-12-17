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Новини Співпраця України та Німеччини
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200 САУ "Богдана" на шасі Zetros: Україна уклала з Німеччиною контракт на 750 млн євро

богдана

Україна посилює оборонну співпрацю з Німеччиною. Підписано угоду з німецькими партнерами на виробництво 200 САУ Богдана на суму 750 млн євро.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Про які домовленості йдеться?

Найбільший артилерійський проєкт на виробництво 200 одиниць САУ Богдана на новому шасі Zetros загальною вартістю в 750 млн євро для нарощення артилерійських спроможностей України.

Також підписано угоди про:

  • Довготермінове постачання запасних частин до наших систем Patriot. Це дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси.
  • Закупівлю українських БпЛА на суму 200 млн євро. Постачання українських дронів є основним пріоритетом для зупинки наступу ворога та збільшення ворожих втрат.
  • Спільне виробництво українських БпЛА "Лінза" у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine. Ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки.
  • Укладені контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.

Загальна вартість укладених угод - понад 1,2 млрд євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує поглибити співпрацю з Україною в оборонній сфері: представлено 10-пунктний план

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Німеччина передала Україні дві системи Patriot та дев’яту IRIS-T.
  • Нагадаємо, що 2 листопада повідомлялося про те, що українська протиповітряна оборона посилилася зенітно-ракетними комплексами Patriot від Німеччини.

Також читайте: Канцлер Німеччини Мерц пообіцяв зробити "все можливе" для захисту України від російських обстрілів

Автор: 

Німеччина (8106) допомога (9251) Шмигаль Денис (4947) САУ (270)
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Топ коментарі
+18
По перше Mercedes-Benz Zetros надійніше і більш легше та дешевше ремонтований. А варіанти 6х6 та 8х8 с двигуном OM457LA ще й мають кращі показники по всьому.
По друге німцям, як і геть усім в світі, подобається коли частина їх грошей у їхню економіку повертається.
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17.12.2025 17:22 Відповісти
+11
Одразу після приходу до влади кремлівського ЗЕленого скомороха, фінансуання проекту САУ Богдана 155мм було зупинено і усіляко гальмувалося аж до широкомасштабної війни. Така сама доля була у наших ракетних проектів, у РСЗВ Вільха М, у Стугни та у безлічі іншої української зброї яку саботував кремлівський скоморох, зрадник та мародер, V.O.Z.еленський
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17.12.2025 19:41 Відповісти
+5
але стадо знову проголосуе за цего шлейпера
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17.12.2025 20:05 Відповісти

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