Можуть передати Україні: Міноборони Британії повідомило про випробування нової ракети

У Великобританії відбувся перший випробувальний пуск нової крилатої ракети, яку створюють у межах проєкту Brakestop.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації Defense Express.

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Перші льотні випробування ракети пройшли 15 грудня на території сполученого королівства. Про це повідомила очільниця підрозділу Міністерства оборони Британії Defence Equipment & Support Анна-Лі Рейлі.

Водночас офіційно не розкривається, яка саме компанія розробила ракету та про який зразок озброєння йдеться.

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Що відомо про проєкт Brakestop

Проєкт Brakestop стартував у вересні 2024 року і від самого початку вважався надзвичайно амбітним. Його метою є швидка розробка недорогої та ефективної крилатої ракети для сучасного поля бою.

За словами Анни-Лі Рейлі, підхід у межах програми передбачає швидкий цикл ухвалення рішень і масштабування виробництва.

"Ідея полягає в тому, що ви купуєте, тестуєте та масштабуєте. Ми можемо випробувати це у Великій Британії, а потім застосувати в Україні", – зазначила вона.

До участі в проєкті було залучено 27 компаній, а розробка тривала близько 12 місяців.

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Основні вимоги до нової ракети

У Defense Express зазначають, що до ракети в межах Brakestop були висунуті чіткі технічні та економічні вимоги:

дальність ураження – до 600 кілометрів;

швидкість польоту – не менше 600 км/год;

маса бойової частини – від 200 до 300 кілограмів;

точність – відхилення не більше ±30 метрів;

здатність діяти без супутникової навігації;

стійкість до засобів радіоелектронної боротьби;

вартість однієї ракети – не більше 400 тис. фунтів;

потенціал серійного виробництва – до 240 одиниць на рік.

Водночас випробування відбулися із запізненням приблизно на півтора року. Раніше планувалося, що серійне виробництво стартує до вересня 2025 року, однак наразі цей термін перенесено на 2026 рік.

До слова, ми повідомляли про те, що Німеччина передасть Україні велику кількість ракет Sidewinder зі своїх запасів.

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