Могут передать Украине: Минобороны Великобритании сообщило об испытаниях новой ракеты

В Великобритании состоялся первый испытательный запуск новой крылатой ракеты, которую создают в рамках проекта Brakestop.

Первые летные испытания ракеты прошли 15 декабря на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщила глава подразделения Министерства обороны Великобритании Defence Equipment & Support Анна-Ли Рейли.

В то же время официально не раскрывается, какая именно компания разработала ракету и о каком образце вооружения идет речь.

Что известно о проекте Brakestop

Проект Brakestop стартовал в сентябре 2024 года и с самого начала считался чрезвычайно амбициозным. Его целью является быстрая разработка недорогой и эффективной крылатой ракеты для современного поля боя.

По словам Анны-Ли Рейли, подход в рамках программы предусматривает быстрый цикл принятия решений и масштабирования производства.

"Идея заключается в том, что вы покупаете, тестируете и масштабируете. Мы можем испытать это в Великобритании, а затем применить в Украине", – отметила она.

К участию в проекте было привлечено 27 компаний, а разработка длилась около 12 месяцев.

Основные требования к новой ракете

В Defense Express отмечают, что к ракете в рамках Brakestop были выдвинуты четкие технические и экономические требования:

дальность поражения – до 600 километров;

скорость полета – не менее 600 км/ч;

масса боевой части – от 200 до 300 килограммов;

точность – отклонение не более ±30 метров;

способность действовать без спутниковой навигации;

устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы;

стоимость одной ракеты – не более 400 тыс. фунтов;

потенциал серийного производства – до 240 единиц в год.

В то же время испытания состоялись с опозданием примерно на полтора года. Ранее планировалось, что серийное производство стартует к сентябрю 2025 года, однако сейчас этот срок перенесен на 2026 год.

