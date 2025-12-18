Могут передать Украине: Минобороны Великобритании сообщило об испытаниях новой ракеты
В Великобритании состоялся первый испытательный запуск новой крылатой ракеты, которую создают в рамках проекта Brakestop.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Defense Express.
Первые летные испытания ракеты прошли 15 декабря на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщила глава подразделения Министерства обороны Великобритании Defence Equipment & Support Анна-Ли Рейли.
В то же время официально не раскрывается, какая именно компания разработала ракету и о каком образце вооружения идет речь.
Что известно о проекте Brakestop
Проект Brakestop стартовал в сентябре 2024 года и с самого начала считался чрезвычайно амбициозным. Его целью является быстрая разработка недорогой и эффективной крылатой ракеты для современного поля боя.
По словам Анны-Ли Рейли, подход в рамках программы предусматривает быстрый цикл принятия решений и масштабирования производства.
"Идея заключается в том, что вы покупаете, тестируете и масштабируете. Мы можем испытать это в Великобритании, а затем применить в Украине", – отметила она.
К участию в проекте было привлечено 27 компаний, а разработка длилась около 12 месяцев.
Основные требования к новой ракете
В Defense Express отмечают, что к ракете в рамках Brakestop были выдвинуты четкие технические и экономические требования:
-
дальность поражения – до 600 километров;
-
скорость полета – не менее 600 км/ч;
-
масса боевой части – от 200 до 300 килограммов;
-
точность – отклонение не более ±30 метров;
-
способность действовать без спутниковой навигации;
-
устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы;
-
стоимость одной ракеты – не более 400 тыс. фунтов;
-
потенциал серийного производства – до 240 единиц в год.
В то же время испытания состоялись с опозданием примерно на полтора года. Ранее планировалось, что серийное производство стартует к сентябрю 2025 года, однако сейчас этот срок перенесен на 2026 год.
К слову, мы сообщали о том, что Германия передаст Украине большое количество ракет Sidewinder из своих запасов.
