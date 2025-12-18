РУС
Могут передать Украине: Минобороны Великобритании сообщило об испытаниях новой ракеты

В Великобритании испытали новую ракету

В Великобритании состоялся первый испытательный запуск новой крылатой ракеты, которую создают в рамках проекта Brakestop.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Defense Express.

Первые летные испытания ракеты прошли 15 декабря на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщила глава подразделения Министерства обороны Великобритании Defence Equipment & Support Анна-Ли Рейли.

В то же время официально не раскрывается, какая именно компания разработала ракету и о каком образце вооружения идет речь.

Читайте также: Украина испытывает дефицит некоторых ракет для определенных систем ПВО, - Зеленский

Что известно о проекте Brakestop

Проект Brakestop стартовал в сентябре 2024 года и с самого начала считался чрезвычайно амбициозным. Его целью является быстрая разработка недорогой и эффективной крылатой ракеты для современного поля боя.

По словам Анны-Ли Рейли, подход в рамках программы предусматривает быстрый цикл принятия решений и масштабирования производства.

"Идея заключается в том, что вы покупаете, тестируете и масштабируете. Мы можем испытать это в Великобритании, а затем применить в Украине", – отметила она.

К участию в проекте было привлечено 27 компаний, а разработка длилась около 12 месяцев.

Читайте также: На "Рамштайне" Украина получила важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке: взносы стран, - Шмыгаль

Основные требования к новой ракете

В Defense Express отмечают, что к ракете в рамках Brakestop были выдвинуты четкие технические и экономические требования:

  • дальность поражения – до 600 километров;

  • скорость полета – не менее 600 км/ч;

  • масса боевой части – от 200 до 300 килограммов;

  • точность – отклонение не более ±30 метров;

  • способность действовать без спутниковой навигации;

  • устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы;

  • стоимость одной ракеты – не более 400 тыс. фунтов;

  • потенциал серийного производства – до 240 единиц в год.

В то же время испытания состоялись с опозданием примерно на полтора года. Ранее планировалось, что серийное производство стартует к сентябрю 2025 года, однако сейчас этот срок перенесен на 2026 год.

К слову, мы сообщали о том, что Германия передаст Украине большое количество ракет Sidewinder из своих запасов.

Читайте также: Взрывотехники обезвредили 400-килограммовую боевую часть ракеты Х-101 в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

потенціал - до 240 одиниць на рік. хлопці, ви з ким воювати зібрались?...
потенціал серійного виробництва - до 240 одиниць на рік.

слабаки ..

у нас фламінги 3000 в місяць .. їх правда ніхто не бачив бо в них *********** технологія
Ну це точно є. А фламіндічі тільки на папері і фотках.
Знову можуть...
Я вас удивлю. Морские дроны си бэби - это разработка Британии. В Очакове они до войны построили базу морскую. К сожалению сейчас она разбита. Но британцы там есть. И они воюют и на фронте и участвуют в спецоперациях. Недавний удар по подводной лодке в Новороссийске подводным дроном, как думаете кем был создан и где этот дрон? Угадайте с трёх раз. Если бы ещё хотя бы Германия и Франция были настолько решительными, Плешивому сломали бы шею в первый год войны.
Да-да-да, то шо это английские беспилотники рассказывают из всех кацапорылых утюговю бо тупые каклы на такое не способны. Да?
ну разве что вы их строите.
Це вам хто сказав.
Джонсонюк
ЦРУ (США), МИ-6 (Великобритания), ФСБ (Россия), «Моссад» (Израиль), RAW (Индия) и другие ищут с вами встречи, что бы вы их удивили, а то ани не вкурсах
Це вам хто сказав. Бабушки на скамейке перед подьездом
Несравненная Ирина. Скажу вам только по секрету. Я лично сотрудничаю с парагвайской разведкой. Оплата в песо.
ви мене засмутили краще брати у узбекских сумах, иранских ріалахта венесуэльских боливарах ....
зразу станете міліардером або тріальдером ...
вдачі та соотруднічества .
прівет наполеону с соседней палати
Раз уж вы заговорили о Наполеоне из соседней палаты.. то он интересуется о фелляцио. Можете ему чем-то помочь?))
до цього він вам робив anus у прохід
це поки-що тільки прожекти
Ну чому...може там знайдеться якийсь Цукермен...
крий Боже. Тягати 1.6 лимона на плечах...
Ну це точно є. А фламіндічі тільки на папері і фотках.
Коли громадян Британії Литвиненка, Скрипаля, та корінної британки РФ отруїли, наша хоробра Великобрітанія зробила аж ніхера! Крилату може нам і дадуть, це на балістику по Москві табу. Зеля в курсі.
потенціал - до 240 одиниць на рік. хлопці, ви з ким воювати зібрались?...
вони говорять як є на поточний момент .. а ти можеш нюхнути у Оманської Гниди фламінгів
Борис Джонсонюк - Народний Герой України! Як і вся Велика Британія!
в якому місвці він герой ? сказав "давайте хопаки воюйте все дамо для перемоги" а надали якийсь застарілий хлам для окопних боїв
тобі не зрозуміти! Ніколи!
Ніколи - це не Микола!
Борис Джонсонюк - наш герой!
Десь біля Львова переіменували вулицю на честь Джонсонюка!
його роль і значення в історії України тільки після перемоги можна буде оцінити - "не на часі"
ну ось в нас нарешті буде так зване фламінго.
потенціал серійного виробництва - до 240 одиниць на рік.

слабаки ..

у нас фламінги 3000 в місяць .. їх правда ніхто не бачив бо в них *********** технологія
«Фламінго» ми бачили - міндіч, цукермани, зеленський, чернишов,…
А от ракет ні!
Хай дають. Ми на Плєшивій Молі випробуємо.
Сдерите Оникс, а лучше Оникс-М. Разработка начала 80х с такими же характеристиками. Переведите Томагавк на современную базу и технологии и она будет втрое дешевле от амеровской.
Натовські стандарти - довго, дорого, мало.
ну вам зебілам краще zельоні стандарти - безкінечно, безцінно, нуль
zельоний стандарт - "двушка на маскву"
Ось де наше фламінго!
Я так розумію, що під час випробувань цієї ракети в реальних бойових умовах, тобто в Україні, і загинув нещодавно британський військовослужбовець.
Краще випробувати на кацапах
Гарна новина, і як завжди під таким новинами збіговисько зрадойобів яким все не так.
Ми вже таке про томагавки читали.
