Президент Румунії Дан: "Росія вважає, що мир через два-три місяці буде кращим, ніж мир зараз"

Президент Румунії Нікушор Дан вважає малореальним досягнення миру в Україні у короткостроковій перспективі, оскільки Росія, за його словами, прагне продовжити захоплення територій.

Про це румунський лідер сказав у інтерв’ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

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"Я більше песиміст, ніж оптиміст щодо короткострокової перспективи (досягнення мирного врегулювання)", - зазначив Дан.

Він підкреслив, що наразі російська сторона не зацікавлена у швидкому мирі. "Вони вважають, що мир через два-три місяці буде для них кращим, ніж мир зараз. Тому вони будуть воювати далі - адже вони досягли невеликого прогресу на полі бою", - пояснив румунський лідер.

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Дан також наголосив, що будь-який мир, за якого агресор отримує винагороду, "не є добрим для Європи та майбутньої безпеки світу".

Водночас він додав, що остаточне рішення про мир залишається виключно за Україною. "Вони так багато страждають, що ми не можемо звинувачувати їх за будь-яке рішення, яке вони приймуть", - резюмував президент Румунії.

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