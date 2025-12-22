РУС
Президент Румынии Дан: "Россия считает, что мир через два-три месяца будет лучше, чем мир сейчас"

Дан Никушор

Президент Румынии Никушор Дан считает малореальным достижение мира в Украине в краткосрочной перспективе, поскольку Россия, по его словам, стремится продолжить захват территорий.

Об этом румынский лидер сказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Я больше пессимист, чем оптимист в отношении краткосрочной перспективы (достижения мирного урегулирования)", - отметил Дан.

Он подчеркнул, что пока российская сторона не заинтересована в скором мире. "Они считают, что мир через два-три месяца будет для них лучше, чем мир сейчас. Поэтому они будут воевать дальше - ведь они достигли небольшого прогресса на поле боя", - пояснил румынский лидер.

Дан также подчеркнул, что любой мир, при котором агрессор получает вознаграждение, "не является хорошим для Европы и будущей безопасности мира".

В то же время он добавил, что окончательное решение о мире остается исключительно за Украиной. "Они так много страдают, что мы не можем обвинять их за любое решение, которое они примут", - резюмировал президент Румынии.

война в Украине (7303) Дан Никушор (18)
Ну от хто підтримує віру пуйла, що Україна ось-ось здасться? Чи Китай змушує його далі воювати?
22.12.2025 15:16 Ответить
русня, давайте домовимось. ви нам повертаєте Крим і Донбас, а ми вам три біг-маки і середню картоплю фрі.
22.12.2025 15:18 Ответить
+ кока-колу Три
22.12.2025 15:39 Ответить
Ну, в принципі, все правильно сказав.
22.12.2025 15:24 Ответить
Один з тверезих голосів.
22.12.2025 15:30 Ответить
Мир буде кращим коли ЗСУ звільнять усі українські території та знищать кілька мільйонів кацапів!
22.12.2025 15:35 Ответить
 
 