Президент Румынии Дан: "Россия считает, что мир через два-три месяца будет лучше, чем мир сейчас"

Президент Румынии Никушор Дан считает малореальным достижение мира в Украине в краткосрочной перспективе, поскольку Россия, по его словам, стремится продолжить захват территорий.

Об этом румынский лидер сказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Я больше пессимист, чем оптимист в отношении краткосрочной перспективы (достижения мирного урегулирования)", - отметил Дан.

Он подчеркнул, что пока российская сторона не заинтересована в скором мире. "Они считают, что мир через два-три месяца будет для них лучше, чем мир сейчас. Поэтому они будут воевать дальше - ведь они достигли небольшого прогресса на поле боя", - пояснил румынский лидер.

Дан также подчеркнул, что любой мир, при котором агрессор получает вознаграждение, "не является хорошим для Европы и будущей безопасности мира".

В то же время он добавил, что окончательное решение о мире остается исключительно за Украиной. "Они так много страдают, что мы не можем обвинять их за любое решение, которое они примут", - резюмировал президент Румынии.

