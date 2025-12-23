УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13494 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Китаю
8 274 77

МЗС Китаю про можливі санкції України проти КНР: "Негайно виправте свою помилку"

Китай

У Китаї відреагували на плани запровадити нові санкції проти китайських громадян і компаній, які, за даними України, підтримують війну Росії проти України. 

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Коментуючи можливе включення громадян КНР до українських санкційних списків, дипломат наголосив, що Китай виступає проти односторонніх санкцій, які, на його думку, порушують міжнародне право та не мають схвалення Ради Безпеки ООН.

"Ми закликаємо Україну негайно виправити свою помилку. Китай рішуче захищатиме законні права й інтереси китайських підприємств і громадян", - заявив Лінь Цзянь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз продовжує купувати російську рибу, - Euractiv

Він також підкреслив, що у разі запровадження санкцій Пекін залишає за собою право вжити заходів у відповідь і захищатиме своїх громадян та компанії "всіма доступними засобами".

Що передувало?

Нагадаємо, у понеділок, 22 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує санкції проти осіб з Китаю та Росії, які співпрацюють з російським ВПК і виправдовують агресію проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на російську нафту впали до нового мінімуму від початку великої війни в Україні, – Bloomberg

Автор: 

Китай (5313) санкції (13269)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Китай занервував? це буде цікаво ... невже не виходить і далі просто триндіти про миролюбство і нейтральність у "конфлікті" і спокійно надавати військову і економічну допомогу своєму вассалу? 🤔
показати весь коментар
23.12.2025 17:08 Відповісти
+19
Так США трампа і перед путіним присмикаються, це не показник. Це адміністрація трампа слабка та безпорадна.
показати весь коментар
23.12.2025 17:26 Відповісти
+17
Не бійся, неможливо перекрити те що влада КНР не контролює. Дипломатичні відносини з КНР потрібно припиняти і виганяти цих спонсорів тероризму з України.
показати весь коментар
23.12.2025 17:14 Відповісти

Завантаження...

 
 