Євросоюз продовжує купувати російську рибу, - Euractiv

Попри намагання Євросоюзу скоротити імпорт, російська риба досі потрапляє на столи європейців.

Про це пише видання Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Хоча деякі країни ЄС наполягають на суворіших обмеженнях, інші попереджають, що блок занадто підсів на московський улов", - йдеться в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": до списку додано ще 41 судно

Країни Балтії, Фінляндія та Швеція вважають рибальство важливим інструментом економічного тиску на РФ, зважаючи на спільне з Росією Балтійське море. Вони не раз закликали підвищити мита на російські морепродукти, тонни яких продовжують потрапляти на ринок ЄС.

Видання зазначає, що для екологічних організацій це питання не лише економіки, а й моралі.

"Російські рибальські судна тісно пов’язані з режимом… тож існує зв’язок із війною в Україні", - каже експертка Oceana з незаконного рибальства Ваня Вульперхорст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 90 млрд євро від ЄС для України - це сигнал Путіну, - Reuters

Двох російських рибальських гігантів, Norebo та Murman Seafood, нещодавно визнали винними у здійсненні державного шпигунства у водах ЄС, після чого проти них запровадили санкції.

Проте Єврокомісія відкидає ідею подальших обмежень на імпорт риби - ініціативу, до якої багато країн Євросоюзу ставляться насторожено.

Міністр сільського господарства та рибальства Латвії Армандс Краузе сказав , що пошук підтримки триває.

"У нинішній геополітичній ситуації ми не можемо зупинятися на тому, що вже зроблено. Для підтримки України нам потрібно послідовно продовжувати обмежувати торгівлю з Росією та Білоруссю", - сказав він.

Також читайте: Макрон: Європі доведеться напряму взаємодіяти з Путіним, а не через США

Санкції

Після повномасштабного вторгнення РФ Євросоюз заборонив імпорт ікри, шампанського та діамантів, хоч Москва постачала її в незначних обсягах.

Але інші, менш привабливі рибні продукти продовжували надходити, зокрема тріска та минтай, деякі з яких навіть ввозилися без сплати мита.

Рибу продовжують купувати

У 2024 році Євросоюз скасував для російської риби митні пільги, проте того ж року все одно закупив її на 709 млн євро. Найбільшими імпортерами стали Нідерланди, Німеччина, Франція та Польща.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай втричі знизив мита на імпорт свинини з Євросоюзу

Походження такої риби споживачам відстежити нелегко. Вульперхорст сказав, що часто маркування обмежують кодами на кшталт "FAO 67" або "FAO 27", які вказують на райони вилову, де працюють і російські судна.

У кількох країнах будь-які дії проти російської тріски впливають як на їхню економіку, так і на кулінарні традиції. Це особливо помітно в Португалії, відомій своєю любов'ю до бакаляу (поширена у Португалії страва).

Разом із Нідерландами та Польщею Португалія входить до трійки найбільших імпортерів російської тріски в ЄС.

У Польщі, відомій жорсткою позицією щодо Росії, рибу не включили до переліку товарів для підвищення мит.

Також читайте: Євросоюз ще на пів року продовжив економічні санкції для Росії

"Ми майже на 100% залежні від імпорту. Фізично немає можливості отримати цю сировину в межах ЄС", - сказав Сільвестер Шиманік з Польської асоціації переробників.

Також ще однією проблемою є "норвезький обхід". Так, виловлена Росією риба може потрапляти до ЄС без сплати мита після переробки в Норвегії.

"Якщо достатньо переробити продукт у Норвегії, можна сказати, що він норвезький. Так можна "відмити" російське походження улову", - пояснила Вульперхорст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Без риби та роботи": Росія скорочує вилов у Чорному та Азовському морях через брак суден, – розвідка