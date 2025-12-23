Євросоюз продовжує купувати російську рибу, - Euractiv
Попри намагання Євросоюзу скоротити імпорт, російська риба досі потрапляє на столи європейців.
Про це пише видання Euractiv, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Хоча деякі країни ЄС наполягають на суворіших обмеженнях, інші попереджають, що блок занадто підсів на московський улов", - йдеться в матеріалі.
Країни Балтії, Фінляндія та Швеція вважають рибальство важливим інструментом економічного тиску на РФ, зважаючи на спільне з Росією Балтійське море. Вони не раз закликали підвищити мита на російські морепродукти, тонни яких продовжують потрапляти на ринок ЄС.
Видання зазначає, що для екологічних організацій це питання не лише економіки, а й моралі.
"Російські рибальські судна тісно пов’язані з режимом… тож існує зв’язок із війною в Україні", - каже експертка Oceana з незаконного рибальства Ваня Вульперхорст.
Двох російських рибальських гігантів, Norebo та Murman Seafood, нещодавно визнали винними у здійсненні державного шпигунства у водах ЄС, після чого проти них запровадили санкції.
Проте Єврокомісія відкидає ідею подальших обмежень на імпорт риби - ініціативу, до якої багато країн Євросоюзу ставляться насторожено.
Міністр сільського господарства та рибальства Латвії Армандс Краузе сказав , що пошук підтримки триває.
"У нинішній геополітичній ситуації ми не можемо зупинятися на тому, що вже зроблено. Для підтримки України нам потрібно послідовно продовжувати обмежувати торгівлю з Росією та Білоруссю", - сказав він.
Санкції
Після повномасштабного вторгнення РФ Євросоюз заборонив імпорт ікри, шампанського та діамантів, хоч Москва постачала її в незначних обсягах.
Але інші, менш привабливі рибні продукти продовжували надходити, зокрема тріска та минтай, деякі з яких навіть ввозилися без сплати мита.
Рибу продовжують купувати
У 2024 році Євросоюз скасував для російської риби митні пільги, проте того ж року все одно закупив її на 709 млн євро. Найбільшими імпортерами стали Нідерланди, Німеччина, Франція та Польща.
Походження такої риби споживачам відстежити нелегко. Вульперхорст сказав, що часто маркування обмежують кодами на кшталт "FAO 67" або "FAO 27", які вказують на райони вилову, де працюють і російські судна.
У кількох країнах будь-які дії проти російської тріски впливають як на їхню економіку, так і на кулінарні традиції. Це особливо помітно в Португалії, відомій своєю любов'ю до бакаляу (поширена у Португалії страва).
Разом із Нідерландами та Польщею Португалія входить до трійки найбільших імпортерів російської тріски в ЄС.
У Польщі, відомій жорсткою позицією щодо Росії, рибу не включили до переліку товарів для підвищення мит.
"Ми майже на 100% залежні від імпорту. Фізично немає можливості отримати цю сировину в межах ЄС", - сказав Сільвестер Шиманік з Польської асоціації переробників.
Також ще однією проблемою є "норвезький обхід". Так, виловлена Росією риба може потрапляти до ЄС без сплати мита після переробки в Норвегії.
"Якщо достатньо переробити продукт у Норвегії, можна сказати, що він норвезький. Так можна "відмити" російське походження улову", - пояснила Вульперхорст.
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