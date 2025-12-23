Евросоюз продолжает покупать российскую рыбу, - Euractiv

Несмотря на попытки Евросоюза сократить импорт, российская рыба по-прежнему попадает на столы европейцев.

Об этом пишет издание Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Хотя некоторые страны ЕС настаивают на более строгих ограничениях, другие предупреждают, что блок слишком подсел на московский улов", - говорится в материале.

Страны Балтии, Финляндия и Швеция считают рыболовство важным инструментом экономического давления на РФ, учитывая общее с Россией Балтийское море. Они не раз призывали повысить пошлины на российские морепродукты, тонны которых продолжают попадать на рынок ЕС.

Издание отмечает, что для экологических организаций это вопрос не только экономики, но и морали.

"Российские рыболовецкие суда тесно связаны с режимом... поэтому существует связь с войной в Украине", - говорит эксперт Oceana по незаконному рыболовству Ваня Вульперхорст.

Двух российских рыболовецких гигантов, Norebo и Murman Seafood, недавно признали виновными в осуществлении государственного шпионажа в водах ЕС, после чего против них ввели санкции.

Однако Еврокомиссия отвергает идею дальнейших ограничений на импорт рыбы - инициативу, к которой многие страны Евросоюза относятся настороженно.

Министр сельского хозяйства и рыболовства Латвии Армандс Краузе сказал, что поиск поддержки продолжается.

"В нынешней геополитической ситуации мы не можем останавливаться на том, что уже сделано. Для поддержки Украины нам нужно последовательно продолжать ограничивать торговлю с Россией и Беларусью", - сказал он.

Санкции

После полномасштабного вторжения РФ Евросоюз запретил импорт икры, шампанского и бриллиантов, хотя Москва поставляла их в незначительных объемах.

Но другие, менее привлекательные рыбные продукты продолжали поступать, в частности треска и минтай, некоторые из которых даже ввозились без уплаты пошлины.

Рыбу продолжают покупать

В 2024 году Евросоюз отменил для российской рыбы таможенные льготы, однако в том же году все равно закупил ее на 709 млн евро. Крупнейшими импортерами стали Нидерланды, Германия, Франция и Польша.

Происхождение такой рыбы потребителям отследить нелегко. Вульперхорст сказал, что часто маркировку ограничивают кодами типа "FAO 67" или "FAO 27", которые указывают на районы вылова, где работают и российские суда.

В нескольких странах любые действия против российской трески влияют как на их экономику, так и на кулинарные традиции. Это особенно заметно в Португалии, известной своей любовью к бакаляу (распространенное в Португалии блюдо).

Вместе с Нидерландами и Польшей Португалия входит в тройку крупнейших импортеров российской трески в ЕС.

В Польше, известной жесткой позицией в отношении России, рыбу не включили в перечень товаров для повышения пошлин.

"Мы почти на 100% зависим от импорта. Физически нет возможности получить это сырье в пределах ЕС", - сказал Сильвестр Шиманик из Польской ассоциации переработчиков.

Также еще одной проблемой является "норвежский обход". Так, выловленная Россией рыба может попадать в ЕС без уплаты пошлины после переработки в Норвегии.

"Если достаточно переработать продукт в Норвегии, можно сказать, что он норвежский. Так можно "отмыть" российское происхождение улова", - пояснила Вульперхорст.

