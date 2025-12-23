РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8606 посетителей онлайн
Новости Санкции против Китая
3 815 50

МИД Китая о возможных санкциях Украины против КНР: "Немедленно исправьте свою ошибку"

Китай

В Китае отреагировали на планы ввести новые санкции против китайских граждан и компаний, которые, по данным Украины, поддерживают войну России против Украины. 

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментируя возможное включение граждан КНР в украинские санкционные списки, дипломат подчеркнул, что Китай выступает против односторонних санкций, которые, по его мнению, нарушают международное право и не имеют одобрения Совета Безопасности ООН.

"Мы призываем Украину немедленно исправить свою ошибку. Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан", - заявил Линь Цзянь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продолжает покупать российскую рыбу, - Euractiv

Он также подчеркнул, что в случае введения санкций Пекин оставляет за собой право принять ответные меры и будет защищать своих граждан и компании "всеми доступными средствами".

Что предшествовало?

Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против лиц из Китая и России, которые сотрудничают с российским ВПК и оправдывают агрессию против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на российскую нефть упали до нового минимума с начала большой войны в Украине, – Bloomberg

Автор: 

Китай (3290) санкции (12105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Китай занервував? це буде цікаво ... невже не виходить і далі просто триндіти про миролюбство і нейтральність у "конфлікті" і спокійно надавати військову і економічну допомогу своєму вассалу? 🤔
показать весь комментарий
23.12.2025 17:08 Ответить
+9
посла потужного туди..
показать весь комментарий
23.12.2025 17:10 Ответить
+6
Не бійся, неможливо перекрити те що влада КНР не контролює. Дипломатичні відносини з КНР потрібно припиняти і виганяти цих спонсорів тероризму з України.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китай занервував? це буде цікаво ... невже не виходить і далі просто триндіти про миролюбство і нейтральність у "конфлікті" і спокійно надавати військову і економічну допомогу своєму вассалу? 🤔
показать весь комментарий
23.12.2025 17:08 Ответить
Цікаво, хто занервує, якщо Китай перекриє нам постачання комплектуючих для дронів...точнійше - це не цікаво, а страшно.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:12 Ответить
Не бійся, неможливо перекрити те що влада КНР не контролює. Дипломатичні відносини з КНР потрібно припиняти і виганяти цих спонсорів тероризму з України.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:14 Ответить
Влада КНР досить немало контролює. І у нас різні вагові категорії взагалі-то. Навіть США відступилися з Китаєм...
показать весь комментарий
23.12.2025 17:23 Ответить
Так США трампа і перед путіним присмикаються, це не показник. Це адміністрація трампа слабка та безпорадна.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:26 Ответить
Сша - відомі на всю Галактику сцикуни.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:26 Ответить
США поступились тому, що вони є великим експортером у Китай, наприклад, сої, та критично залежать від імпорту з Китаю рідкісноземельних елементів. В от у нас проблема дронами із дронами дійсно може виникнути. Наскільки вона може бути вирішена, це питання.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:53 Ответить
Ні на скільки вона не зможе бути нормально вирішена. Доведеться створювати у ЕС компанії і закупатися через них, що для маленьких виробників збільшить сутьтєво накладні витрати.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:05 Ответить
Навряд чи китайські компанії захочуть позбавити себе прибутку. Але, є і інші виробники електроніки. Якесь виробництво і у нас можна налагодити.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:10 Ответить
Не переоцінюйте значення Китаю для США. Рідкоземи роблять не тільки в Китаї. А через рік-два взагалі залежність зникне. Щодо сої. То хочеться подивитись на китайських свиней, якщо імпорт сої припинять. Бразилія не зможе все компенсувати.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:23 Ответить
Я тобі більше скажу..не тільки без дронів...ми залишимось голі босі і без трусів
показать весь комментарий
23.12.2025 17:27 Ответить
Маячню ти написав. Якщо у нас не буде китайського текстилю, його місце з радістю займуть інші виробники, у тому числі українські, тобто, Україна ще у плюсі залишиться. Критичним для нас китайським імпортом є лише електроніка. Але, наряд чи китайські компанії захочуть позбавити себе прибутку. Але, варто замислюватись про виробництво власної критичної електроніки.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:47 Ответить
партия и правительство рада и уряд уже все предусмотрели, "наглядові ради" наглядают, все важные люди расставлены на потоки и очевидно все локализировали за 3 года. "рынок" работает со страшной силой, склады переполнены, в каждом подвале склад дронов и мин, где-то - пзрк. нужен только "экспорт", а то уже негде складывать. китайские конкуренты только все портят.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:59 Ответить
Вони не нервують, а впевнено показують, кто в домє хозяін.
За "ошибки", як правило, "наказивают". Якщо хтось "наказиваєт", то значить, цей хтось встановлює правила.
Тому русня дуже любить слово "наказивать". Якщо щось по відношенню до них роблять незручно, одразу чутно "надо іх за ето наказать".
показать весь комментарий
23.12.2025 17:36 Ответить
Ну от і буде цікаво що ж ці, вибачайте на цьому слові, "миролюбці" і "нейтральці" зможуть такого "страшного" (як тут деякі дописувачі говорять) зробити щоб самим собі не нашкодити ?
показать весь комментарий
23.12.2025 17:56 Ответить
Вони вже намагались, але це не так просто зробити. Майже неможливо. То нехай ці комуняки волають і далі.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:12 Ответить
я за останні 4 роки, особисто бачив стільки неможливого.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:14 Ответить
А як варіант - блокують повністю ВСІ відправлення дронів та компонентів, крім як на росію, на період, скажімо, півроку.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:39 Ответить
це буде дуууже цікаво ... в них і так перевиробництво, тож най роблять
показать весь комментарий
23.12.2025 17:57 Ответить
Зеленський спочатку ляпає язиком, а потім, як звжди, не думає, що робить. Україна, при виробницьтві дронів, залежна від Китаю. Про це знаю навідь я - домогосподарка.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:15 Ответить
Підтримую, нам ще тільки не вистачало щоб Китай став відкрито на сторону ху....лостану. Ху...лостан цьому тільки зрадіє. А розраховуватися йому є чим енергоносії, території і т.п. ху...лу цього добра не жалко
показать весь комментарий
23.12.2025 17:43 Ответить
Вони вже давним-давно це зробили. Україна зараз імпортує дрони і комплектуючі через треті-четверті країни.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:15 Ответить
Китайськи комуняки заверещали. А вони не бажають прибратися з окупованого Тібету, наприклад?
показать весь комментарий
23.12.2025 17:09 Ответить
Як би нам не заверещати, якщо КНР нам перекриють постачання комплектуючих для дронів...
показать весь комментарий
23.12.2025 17:13 Ответить
Зайшов глянути, скікі людей послали Китай на х?й, а виявився першим((
показать весь комментарий
23.12.2025 17:10 Ответить
посла потужного туди..
показать весь комментарий
23.12.2025 17:10 Ответить
Ти диви як (КОСООКОЖОВТІ)запанікували,як цапорилі і відразу з погрозами,сосіть лапу у ведмедика.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:11 Ответить
всі розуміють, що такі санкції на шкоду лише Україні, але сцяти проти вітру це так по Зеленському
показать весь комментарий
23.12.2025 17:15 Ответить
В Китаї дрони і оптоволокно - можуть добре нам нагадити
показать весь комментарий
23.12.2025 17:15 Ответить
А що робити, так йому хазяїн наказав.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:44 Ответить
Згадав міжнародне право ще один підписант Будапештського меморандуму.
Може "українську кризу" варто вже нарешті називати своїм ім'ям - неспровокована російська агресія проти України, якщо вже згадувати міжнародне право
показать весь комментарий
23.12.2025 17:18 Ответить
Китай - ворог України, підбурювач і головний бенефіціар цієї загарбницької війни, яку він веде руками рашистської пітьми.
Китай щомиті фінансує пітьму, постачає їй напряму компоненти і комплектуючі для виробництва вибухівки та зброї, а через свого сателіта КНДР - мільйони снарядів і бомб, техніку і озброєння.
Службі зовнішньої розвідки України потрібно здобувати ці факти, щоби їх оприлюднювати і таким чином збивати цинічну й підступну маску з Китаю-"миротворця". Але натомість СЗР годує Зеленського звітами, скопіпащеними з інтернету, про те, яка херова ситуація в економіці пітьми.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:20 Ответить
Ой, а хто знає , як українські санкції працюють і впливають на той же китай?
показать весь комментарий
23.12.2025 17:27 Ответить
З Китаєм клоунади не пройдуть. Дуже багато чого залежить від цієї фабрики світу нажаль
показать весь комментарий
23.12.2025 17:32 Ответить
Швидше за все Китай накладе на нас санкції, і ми зостанемось без ніфуя, ну що закликатори переможці, раді? Україна нуль без палички у світі вона нічого не вирішує вже, дякуємо зеленій банді.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:40 Ответить
Як так сталося, що Україна, велика країна з багатомільйонним населенням, за 11 років війни не спромоглася організувати 100% власне виробництво моторчиків для дронів??

Ви не вважаєте, що щось тут фундаментально не так?
показать весь комментарий
23.12.2025 17:48 Ответить
Тотальна корупція всюди , ніхто навіть Китай не хоче мати з нами справу в самі неспроможні.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:52 Ответить
А где у нас ниобий добывают? Китай фактически монополист по ниобию, двигатели с постоянными магнита и без него не сделаешь..
показать весь комментарий
23.12.2025 17:58 Ответить
Виробництво моторів для дронів в Україні активно розвивається, зокрема, компанія https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://motor-g.com/&ved=2ahUKEwjpqcrYitSRAxU0FBAIHdGRJkIQy_kOegQIARAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3_COtNri7GrndJE6IQ40bV&ust=1766592139097000 MOTOR-G є відомим українським виробником
показать весь комментарий
23.12.2025 18:03 Ответить
О, вже щось. Дякую!
показать весь комментарий
23.12.2025 18:18 Ответить
китай стратегічний союзник росії, і ніщо це не змінить, ніякі санкції України проти комуняцької чуми....тому не потрібно писати, що ми знищимо відносини, яких взагалі немає і не буде у найближчій перспективі...Вже давно потрібно вголос говорити про союзника, союзників рашки, щоб вони не позиціонували себе великими світовими миротворцями ...Як там кажуть китайці в оон, що в Україні конфлікт ...Завдяки китаю рашка має можливості і далі воювати проти України, тому китай такий же ворог України, як і москалі)))
показать весь комментарий
23.12.2025 17:41 Ответить
>> ... співпрацюють з російським ВПК і виправдовують агресію проти України

сі дзинь пінь теж виправдовує агресію проти України.

Так само, як і дональд трамп і все його кодло.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:46 Ответить
Да, немедленно надо послать китаёзов НАХ....
показать весь комментарий
23.12.2025 17:53 Ответить
Ще одне геніальне рішення криворізьких менеджерів, наслідки якого можуть відчути абсолютно всі тут і зараз.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:58 Ответить
Ага. Давайте пошлемо прямого постачальника дешевих компонентів до дронів. У нас звісно в бюджеті зайві гроші є, щоб купляти ті ж елементи з націнкою. Та й наші санкції їм як медоїду укус комара. Тутешні коментатори такі герої, шо капець. А потім будуть волати чого нема дронів, чого нема деталей і т.д.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:04 Ответить
Правильно, ещё с Китаем посраться. Дроны, оптику и аккумуляторы к ним потреоты с говна будут лепить в гаражах в промышленном масштабе? Настроит против себя 2 сверхдержавы и воевать при этом с третьей это колоссальных масштабов дипломатический успех зелёных управленцев. Вообще ноль стратегического мышления, полный ноль ... зеро..... уно. Введите санкции против ЕС и США . Они продают компоненты к впк через третьи страны. Пусть будет Хуже не станет. Хоть паржом...
показать весь комментарий
23.12.2025 18:05 Ответить
Якби всі так країни поступили і припинили б купляти всяке китайське барахло
показать весь комментарий
23.12.2025 18:10 Ответить
послухайте на "ютюбі" аналіз Христо Грозєва про те, чому "мірний план кіріла дмітрієва" написаний так як написаний

там в основному про китай
показать весь комментарий
23.12.2025 18:14 Ответить
Давно пора послать этих рисоедов и начать плотно дружить с Тайванем. Китайцы - такие же кацапы. Только у кацапов то на генетическом уровне, а у китайцев - на партийном. Хватит уже считать Китай чем-то великим и страшным. Он такой же картонный, как и рашка. И такой же мерзкий.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:26 Ответить
 
 