МИД Китая о возможных санкциях Украины против КНР: "Немедленно исправьте свою ошибку"

В Китае отреагировали на планы ввести новые санкции против китайских граждан и компаний, которые, по данным Украины, поддерживают войну России против Украины.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментируя возможное включение граждан КНР в украинские санкционные списки, дипломат подчеркнул, что Китай выступает против односторонних санкций, которые, по его мнению, нарушают международное право и не имеют одобрения Совета Безопасности ООН.

"Мы призываем Украину немедленно исправить свою ошибку. Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан", - заявил Линь Цзянь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продолжает покупать российскую рыбу, - Euractiv

Он также подчеркнул, что в случае введения санкций Пекин оставляет за собой право принять ответные меры и будет защищать своих граждан и компании "всеми доступными средствами".

Что предшествовало?

Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против лиц из Китая и России, которые сотрудничают с российским ВПК и оправдывают агрессию против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на российскую нефть упали до нового минимума с начала большой войны в Украине, – Bloomberg