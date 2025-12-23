МИД Китая о возможных санкциях Украины против КНР: "Немедленно исправьте свою ошибку"
В Китае отреагировали на планы ввести новые санкции против китайских граждан и компаний, которые, по данным Украины, поддерживают войну России против Украины.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Комментируя возможное включение граждан КНР в украинские санкционные списки, дипломат подчеркнул, что Китай выступает против односторонних санкций, которые, по его мнению, нарушают международное право и не имеют одобрения Совета Безопасности ООН.
"Мы призываем Украину немедленно исправить свою ошибку. Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан", - заявил Линь Цзянь.
Он также подчеркнул, что в случае введения санкций Пекин оставляет за собой право принять ответные меры и будет защищать своих граждан и компании "всеми доступными средствами".
Что предшествовало?
Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против лиц из Китая и России, которые сотрудничают с российским ВПК и оправдывают агрессию против Украины.
партия и правительстворада и уряд уже все предусмотрели, "наглядові ради" наглядают, все важные люди расставлены на потоки и очевидно все локализировали за 3 года. "рынок" работает со страшной силой, склады переполнены, в каждом подвале склад дронов и мин, где-то - пзрк. нужен только "экспорт", а то уже негде складывать. китайские конкуренты только все портят.
За "ошибки", як правило, "наказивают". Якщо хтось "наказиваєт", то значить, цей хтось встановлює правила.
Тому русня дуже любить слово "наказивать". Якщо щось по відношенню до них роблять незручно, одразу чутно "надо іх за ето наказать".
Може "українську кризу" варто вже нарешті називати своїм ім'ям - неспровокована російська агресія проти України, якщо вже згадувати міжнародне право
Китай щомиті фінансує пітьму, постачає їй напряму компоненти і комплектуючі для виробництва вибухівки та зброї, а через свого сателіта КНДР - мільйони снарядів і бомб, техніку і озброєння.
Службі зовнішньої розвідки України потрібно здобувати ці факти, щоби їх оприлюднювати і таким чином збивати цинічну й підступну маску з Китаю-"миротворця". Але натомість СЗР годує Зеленського звітами, скопіпащеними з інтернету, про те, яка херова ситуація в економіці пітьми.
Ви не вважаєте, що щось тут фундаментально не так?
сі дзинь пінь теж виправдовує агресію проти України.
Так само, як і дональд трамп і все його кодло.
там в основному про китай