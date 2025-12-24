Уражено завод у Тульській області, місце зберігання БЕК у Криму та інші об’єкти ворога, - Генштаб

У ніч на 24 грудня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох ворожих об’єктах ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по заводу в Тульській області

Так, у м. Єфремов Тульської області РФ уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Зафіксовані вибухи та масштабну пожежу на території виробництва.

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Удари по Криму

Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного тимчасово окупованому українському Криму.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Інші ураження

"Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня (Довжанськ, ТОТ Луганської області).

Окрім того, зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

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"Результати уражень уточнюються", - уточнили в Генштабі.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф та об’єктах воєнно-промислового комплекса ворога триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України.