Уражено завод у Тульській області, місце зберігання БЕК у Криму та інші об’єкти ворога, - Генштаб
У ніч на 24 грудня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох ворожих об’єктах ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по заводу в Тульській області
Так, у м. Єфремов Тульської області РФ уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Зафіксовані вибухи та масштабну пожежу на території виробництва.
Удари по Криму
Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного тимчасово окупованому українському Криму.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Інші ураження
"Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня (Довжанськ, ТОТ Луганської області).
Окрім того, зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.
"Результати уражень уточнюються", - уточнили в Генштабі.
Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф та об’єктах воєнно-промислового комплекса ворога триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль