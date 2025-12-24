Поражен завод в Тульской области, место хранения БЭК в Крыму и другие объекты врага, - Генштаб
В ночь на 24 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким объектам противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по заводу в Тульской области
Так, в г. Ефремов Тульской области РФ поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства.
Удары по Крыму
Также поражено место хранения и обслуживания беспилотных катеров в районе Мирного временно оккупированного украинского Крыма.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Другие поражения
"Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения противника, поражен склад материально-технических средств полкового уровня (Должанск, ВОТ Луганской области).
Кроме того, зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районам сосредоточения живой силы захватчиков на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.
"Результаты поражений уточняются", - уточнили в Генштабе.
Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ и объектам военно-промышленного комплекса врага будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины.
