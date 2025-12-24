Син Байдена назвав Україну "гадючим лігвом" через корупцію та розкритикував політику батька

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Син колишнього президента США Гантер Байден розкритикував корупцію в Україні, назвавши країну "гадючим лігвом". Також він назвав провалом рішення свого батька про виведення американських військ з Афганістану.

Про це він сказав в інтерв’ю для подкасту Шона Раяна, цитує New York Post, передає Цензор.НЕТ.

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Критика України

Так, Гантер Байден засудив "по-справжньому огидних" "лицемірів" з оточення попередника свого батька –– Барака Обами, за президентства якого Джо Байден був віцепрезидентом. Він заявив, що його змусили покинути роботу політичного лобіста через конфлікт інтересів та фактично почати "з нуля".

За його словами, він допомагав університетам у юридичних та політичних питаннях і займався лобіюванням, щоб вони отримували державне фінансування. Але під значним тиском з боку оточення Обами мусив відмовитися від цього бізнесу.

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Після цього він заснував консалтингову компанію і працював з американськими клієнтами, а вже 2014 року увійшов до ради директорів української газової компанії Burisma Holdings, яка, попри відсутність у нього галузевого досвіду, платила йому близько 1 мільйона доларів на рік.

"Я був дуже, дуже наївним щодо того, яким гадючим лігвом є Україна. Рівень корупції там — це щось, що абсолютно вражає й досі. Це (робота в Burisma — ред.) була абсолютна помилка. Не тому, що я зробив щось, за що мені соромно чи що викликало в мене конфлікт інтересів. А через політичну ситуацію, у яку це поставило нас усіх", - заявив син експрезидента.

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Критика політики батька

Крім того, Гантер розкритикував батька за виведення американських військ з Афганістану 2021 року й нелегальну імміграцію.

"Одним із провалів був спосіб, у який здійснили вихід з Афганістану. Я вважаю, що це був очевидний, чорт забирай, провал. Загинули 13 морських піхотинців. Я переконаний, що був кращий спосіб це зробити. Я можу звинувачувати генералів. Можу звинувачувати спосіб, у який це було реалізовано. Але мій батько завжди знав: відповідальність у підсумку лежить на ньому", - зазначив він.

Щодо імміграції, син Байдена каже, що "нам не потрібні іммігранти, які приїжджають сюди нелегально, виснажують наші ресурси й отримують пріоритет над людьми, які є справжніми героями".

New York Post додає, що такі заяви схожі на риторику теперішнього президента Дональда Трампа.

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