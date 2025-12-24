Сын Байдена назвал Украину "змеиным логовом" из-за коррупции и раскритиковал политику отца

Фото: AFP via Getty Images

Сын бывшего президента США Гантер Байден раскритиковал коррупцию в Украине, назвав страну "змеиным логовом". Также он назвал провалом решение своего отца о выводе американских войск из Афганистана.

Об этом он сказал в интервью для подкаста Шона Райана, цитирует New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Критика Украины

Так, Хантер Байден осудил "по-настоящему отвратительных" "лицемеров" из окружения предшественника своего отца – Барака Обамы, при котором Джо Байден был вице-президентом. Он заявил, что его заставили покинуть работу политического лоббиста из-за конфликта интересов и фактически начать "с нуля".

По его словам, он помогал университетам в юридических и политических вопросах и занимался лоббированием, чтобы они получали государственное финансирование. Но под значительным давлением со стороны окружения Обамы был вынужден отказаться от этого бизнеса.

После этого он основал консалтинговую компанию и работал с американскими клиентами, а уже в 2014 году вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, которая, несмотря на отсутствие у него отраслевого опыта, платила ему около 1 миллиона долларов в год.

"Я был очень, очень наивным в отношении того, каким гнилым логовом является Украина. Уровень коррупции там — это нечто, что до сих пор абсолютно поражает. Это (работа в Burisma — ред.) была абсолютная ошибка. Не потому, что я сделал что-то, за что мне стыдно или что вызвало у меня конфликт интересов. А из-за политической ситуации, в которую это поставило нас всех", — заявил сын экс-президента.

Критика политики отца

Кроме того, Хантер раскритиковал отца за вывод американских войск из Афганистана в 2021 году и нелегальную иммиграцию.

"Одним из провалов был способ, которым осуществили выход из Афганистана. Я считаю, что это был очевидный, черт возьми, провал. Погибли 13 морских пехотинцев. Я убежден, что был лучший способ это сделать. Я могу обвинять генералов. Могу обвинять способ, которым это было реализовано. Но мой отец всегда знал: ответственность в итоге лежит на нем", - отметил он.

Что касается иммиграции, сын Байдена говорит, что "нам не нужны иммигранты, которые приезжают сюда нелегально, истощают наши ресурсы и получают приоритет над людьми, которые являются настоящими героями".

New York Post добавляет, что такие заявления похожи на риторику нынешнего президента Дональда Трампа.

