Сын Байдена назвал Украину "змеиным логовом" из-за коррупции и раскритиковал политику отца
Сын бывшего президента США Гантер Байден раскритиковал коррупцию в Украине, назвав страну "змеиным логовом". Также он назвал провалом решение своего отца о выводе американских войск из Афганистана.
Об этом он сказал в интервью для подкаста Шона Райана, цитирует New York Post, передает Цензор.НЕТ.
Критика Украины
Так, Хантер Байден осудил "по-настоящему отвратительных" "лицемеров" из окружения предшественника своего отца – Барака Обамы, при котором Джо Байден был вице-президентом. Он заявил, что его заставили покинуть работу политического лоббиста из-за конфликта интересов и фактически начать "с нуля".
По его словам, он помогал университетам в юридических и политических вопросах и занимался лоббированием, чтобы они получали государственное финансирование. Но под значительным давлением со стороны окружения Обамы был вынужден отказаться от этого бизнеса.
- После этого он основал консалтинговую компанию и работал с американскими клиентами, а уже в 2014 году вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, которая, несмотря на отсутствие у него отраслевого опыта, платила ему около 1 миллиона долларов в год.
"Я был очень, очень наивным в отношении того, каким гнилым логовом является Украина. Уровень коррупции там — это нечто, что до сих пор абсолютно поражает. Это (работа в Burisma — ред.) была абсолютная ошибка. Не потому, что я сделал что-то, за что мне стыдно или что вызвало у меня конфликт интересов. А из-за политической ситуации, в которую это поставило нас всех", — заявил сын экс-президента.
Критика политики отца
Кроме того, Хантер раскритиковал отца за вывод американских войск из Афганистана в 2021 году и нелегальную иммиграцию.
"Одним из провалов был способ, которым осуществили выход из Афганистана. Я считаю, что это был очевидный, черт возьми, провал. Погибли 13 морских пехотинцев. Я убежден, что был лучший способ это сделать. Я могу обвинять генералов. Могу обвинять способ, которым это было реализовано. Но мой отец всегда знал: ответственность в итоге лежит на нем", - отметил он.
Что касается иммиграции, сын Байдена говорит, что "нам не нужны иммигранты, которые приезжают сюда нелегально, истощают наши ресурсы и получают приоритет над людьми, которые являются настоящими героями".
New York Post добавляет, что такие заявления похожи на риторику нынешнего президента Дональда Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жоден Генеральний прокурор України напряму не відкривав справ проти Хантера Байдена (сина Джо Байдена), але були політичні тиски та розслідування щодо «Burisma», де працював Хантер; екс-Генпрокурор Віктор Шокін говорив про тиск, щоб закрити ці справи, а Генеральне бюро розслідувань (ДБР) відкривало провадження щодо ймовірного тиску на Шокіна з боку Байдена, але це стосується тиску на українського генпрокурора, а не відкриття справ проти Хантера Байдена, пише https://www.dw.com/uk/dbr-vidkrylo-spravu-cherez-tysk-dzho-bajdena-na-viktora-shokina-advokat/a-52561672 DW та Wikipedia.
Ключові моменти:
Віктор Шокін: Був Генеральним прокурором, коли розслідували «Burisma» (газовидобувна компанія, де був Хантер Байден) і скаржився на тиск з боку США (Джо Байден) з вимогою його звільнення, щоб зупинити це розслідування, згадує Wikipedia.Руслан Рябошапка: Його наступник, припускав, що відмова втручатись у справу сина Байдена могла бути однією з причин його відставки, повідомляє https://rubryka.com/2021/05/04/sprava-syna-bajdena-ryaboshapka-nazvav-odnu-z-prychyn-svoyeyi-vidstavky/ Rubryka.ДБР (Державне Бюро Розслідувань): Відкрило провадження за фактом ймовірного тиску Джо Байдена на Віктора Шокіна, що стосується самого Шокіна, а не відкриття справ проти Хантера, пише DW.
Отже, жоден український Генпрокурор не відкривав справ проти Хантера Байдена, а скоріше були ситуації, пов'язані з розслідуванням щодо «Burisma» та тиском на українських прокурорів з боку США, пише Wikipedia та DW.
В Україні відкрили кримінальні справи проти Байдена і Порошенка.
14:37, 27.01.21
2 хв.8620
Справи порушили за рішенням Печерського райсуду Києва і за заявою нардепа Андрія Деркача.
За два дні після інавгурації президента США, 22 січня, українські правоохоронні органи зареєстрували дві кримінальні провадження проти нового глави Сполучених Штатів Джо Байдена і п'ятого президента України та лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка.
Про це в коментарі https://www.youtube.com/watch?v=-hmdetokRCQ&feature=emb_title&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB 5 каналу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.
Він уточнив, що справи порушили за рішенням Печерського райсуду Києва і за заявою нардепа Андрія Деркача. Самі ж провадження стосуються начебто втручання у діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена.
Адвокат стверджує, що таким чином рішення суду є «провокаціями», щоб зруйнувати стратегічне партнерство України та США.
Деркач проти США: що відомо19 травня Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенка. 22 липня нардеп оприлюднив https://www.unian.ua/politics/plivki-derkacha-nova-porciya-plivok-rozmov-poroshenka-z-baydenom-vid-derkacha-video-novini-ukrajina-11046482.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post другу порцію записів.Записи були продемонстровані під час прес-конференції, на якій Деркач, зокрема, заявив, що за закриття справи проти компанії Burisma пропонували хабар в 50 мільйонів доларів. З цієї суми, нібито, офіційно засвітили лише 6 млн, а зі справи зникли компанії, близькі до сім'ї Байдена.10 вересня Сполучені Штати Америки https://www.unian.ua/politics/ssha-zaprovadili-sankciji-proti-nardepa-derkacha-novini-ukrajina-11142776.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post ввели санкції проти українського нардепа Андрія Деркача. На що той https://www.unian.ua/politics/nardep-derkach-maye-namir-vidpovisti-na-sankciji-ssha-shokuyuchimi-faktami-vikrittya-novini-ukrajina-11142935.html заявити, що має намір відповісти "шокуючими фактами".16 вересня Деркач оприлюднив чергову порцію записів.
Він уточнив, що справи порушили за рішенням Печерського райсуду Києва і за заявою нардепа Андрія Деркача. Самі ж провадження стосуються начебто втручання у діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена.
Адвокат стверджує, що таким чином рішення суду є «провокаціями», щоб зруйнувати стратегічне партнерство України та США.
Деркач проти США: що відомо19 травня Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенка. 22 липня нардеп оприлюднив https://www.unian.ua/politics/plivki-derkacha-nova-porciya-plivok-rozmov-poroshenka-z-baydenom-vid-derkacha-video-novini-ukrajina-11046482.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post другу порцію записів.Записи були продемонстровані під час прес-конференції, на якій Деркач, зокрема, заявив, що за закриття справи проти компанії Burisma пропонували хабар в 50 мільйонів доларів. З цієї суми, нібито, офіційно засвітили лише 6 млн, а зі справи зникли компанії, близькі до сім'ї Байдена.10 вересня Сполучені Штати Америки https://www.unian.ua/politics/ssha-zaprovadili-sankciji-proti-nardepa-derkacha-novini-ukrajina-11142776.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post ввели санкції проти українського нардепа Андрія Деркача. На що той https://www.unian.ua/politics/nardep-derkach-maye-namir-vidpovisti-na-sankciji-ssha-shokuyuchimi-faktami-vikrittya-novini-ukrajina-11142935.html заявити, що має намір відповісти "шокуючими фактами".16 вересня Деркач оприлюднив чергову порцію записів.
На сьогодні Порошенко залишається під дією внутрішніх українських санкцій, які він продовжує оскаржувати в судах вищої інстанції.
Україна багатьом стала поперек горла-бо хотіли тут похарчуватися корупційно на мутках,а свої клювом не щолкали і такі штуки записували, потім брали за яйки і робили атата
Війська підписав на вихід трамп. Основні сили генерали виводили під час каденції Байденка, згідно Плану підПІсяному головнокомандувачем Дж.Ф. трамбом..
чечню почали знищувати конченому збоченці клінтоні!
у грузію полізли при ******** нігері обамі!
крим відібрали при ******** нігері обамі
повномасштабне вторгнення почали при деграданті байдені!
ніхто не бачить закономірність? то ж робіть висновки!
до речі!
ми можемо бити, куди хочемо та коли хочемо саме при утирку трампі, бо "коханий" байден забороняв!!!
європа дрочила на байдена озабочєнимі нєєскалаціями!
я, за своїми поглядами консервативний республіканець! але піндосія вкінець деградувала після, справжнього президента республіканця рейгана!!!!
А син Байдена чим відрізняється своєю психікою від психіки "мстивого алкоголіка" як про Трампа сказала його "Єрмакиня".
Так Трамп не алкаш, у нього тільки мстива психіка алкаша , то що говорити про психіку нариків - сина байдена та буратіну...
А трамп і його кодло не виникли самі по собі.
В Україні США витратили 120 млрд, з 2022 року, і Україна тримається проти величезної армії кацапів вже майже 12 років.
Але ****** Україна, бо абідєлі синачку президента самої Америки.
Ах так - корупіція... А у США зараз чінуши не лижуть сраку трумпу, протискуючи його бізнесінтереси.