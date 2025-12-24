РУС
Сын Байдена назвал Украину "змеиным логовом" из-за коррупции и раскритиковал политику отца

Джо Байден и Хантер Байден
Фото: AFP via Getty Images

Сын бывшего президента США Гантер Байден раскритиковал коррупцию в Украине, назвав страну "змеиным логовом". Также он назвал провалом решение своего отца о выводе американских войск из Афганистана. 

Об этом он сказал в интервью для подкаста Шона Райана, цитирует New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Критика Украины

Так, Хантер Байден осудил "по-настоящему отвратительных" "лицемеров" из окружения предшественника своего отца – Барака Обамы, при котором Джо Байден был вице-президентом. Он заявил, что его заставили покинуть работу политического лоббиста из-за конфликта интересов и фактически начать "с нуля".

По его словам, он помогал университетам в юридических и политических вопросах и занимался лоббированием, чтобы они получали государственное финансирование. Но под значительным давлением со стороны окружения Обамы был вынужден отказаться от этого бизнеса.

  • После этого он основал консалтинговую компанию и работал с американскими клиентами, а уже в 2014 году вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, которая, несмотря на отсутствие у него отраслевого опыта, платила ему около 1 миллиона долларов в год.

"Я был очень, очень наивным в отношении того, каким гнилым логовом является Украина. Уровень коррупции там — это нечто, что до сих пор абсолютно поражает. Это (работа в Burisma — ред.) была абсолютная ошибка. Не потому, что я сделал что-то, за что мне стыдно или что вызвало у меня конфликт интересов. А из-за политической ситуации, в которую это поставило нас всех", — заявил сын экс-президента.

Критика политики отца

Кроме того, Хантер раскритиковал отца за вывод американских войск из Афганистана в 2021 году и нелегальную иммиграцию.

"Одним из провалов был способ, которым осуществили выход из Афганистана. Я считаю, что это был очевидный, черт возьми, провал. Погибли 13 морских пехотинцев. Я убежден, что был лучший способ это сделать. Я могу обвинять генералов. Могу обвинять способ, которым это было реализовано. Но мой отец всегда знал: ответственность в итоге лежит на нем", - отметил он.

Что касается иммиграции, сын Байдена говорит, что "нам не нужны иммигранты, которые приезжают сюда нелегально, истощают наши ресурсы и получают приоритет над людьми, которые являются настоящими героями".

New York Post добавляет, что такие заявления похожи на риторику нынешнего президента Дональда Трампа.

+18
Ну на жаль він правий, там таке гадюче зелене кодло корупційне присмокталося до знекровленої України що і не відірвеш..
24.12.2025 19:56 Ответить
+9
Що казав трампон молодший те каже і його Байден молодший...це правда гірка правда, така тотальна знахабнла корупція може поставити під питання існування України, ну в єврокуколди будуть нічого не бачити нічого не чути , облизувати чотириразового ухилянта і давати йому гроші щоб Україна тривала якомога довше а не в Європі, щоб було в них сито тихо і спокійно, покидьки.
24.12.2025 19:58 Ответить
+9
Ще один американський цинічний покидьок. "...Загинуло аж 13 морпихів". А те, що батько засцяв зупинити війну на початку і поклав разом з #уйлом українців, це норм.
24.12.2025 20:02 Ответить
Аби не Порошенко…. Дожились блдь….
24.12.2025 19:55 Ответить
Реально, заїбала чмошна ботота. От інколи хочеться усе кинути, піти узяти вас тварин за горляну і вирвати її разом із кишками. У вашому чмошному існуванні щось ще є окрім грошей?
24.12.2025 20:04 Ответить
Дякую тобі за твій обсирон зебіле. Максимум що ти зможеш- це в два рази шукати пляшки на смітниках. Ти ніхто і звати тебе чмоня ніяк. Коли тебе задвухсотить шахед чи ракета я тобі зможу прислати речення та цукерки Рошен на твою гнійну могилку дауне
24.12.2025 20:26 Ответить
Тупе! я не просто не голосував за блазня, а зробив усе щоб усі мої знайомі не зробили помилки. Але я також не голосував за олігарха порошенко, яки справами показав свою небезпечність для існування України. Ви тупі загрались. Кров українців і на вас імбецилах.
24.12.2025 20:30 Ответить
"Не голосував за блазня. Не голосував за Порошенка", тобто какаяразніца!
24.12.2025 20:35 Ответить
До чого какаяразніца? Ця позиція має назву "жодного лайна'
24.12.2025 20:39 Ответить
Хєрово в тебе тилова потвора виходить навішувати ярлики. Тобі переплачують.
24.12.2025 20:41 Ответить
Новий ак? Думаєш тобі допоможе сховатися?
24.12.2025 20:32 Ответить
Та не бухти зебіле у Святвечір, я тебе в завтра деактивую.
24.12.2025 20:35 Ответить
А ти ще позагрожуй українському захиснику, тобі ж за це платять. Давай.
24.12.2025 20:40 Ответить
спокійно - тут всі тверезі!
24.12.2025 20:20 Ответить
Та всяке буває Друже…. Але гнобити зебілів можна завжди.
24.12.2025 20:22 Ответить
Особливо, коли є час та натхнення!
24.12.2025 20:26 Ответить
Тільки у дебілів світ чорно-білий. У вас потвор завжди обираєш між нічим на нових аках за гроші.
24.12.2025 20:27 Ответить
Ну як в тебе наприклад. Да зебіле? Чому ти ще не на війні? Хто буде твою бидло сімейку захищати та твого підера призедента?
24.12.2025 20:37 Ответить
Ви тилові чмирі заїбали мен питати чому я не на війні. На війні, шостий рік, бо ти чмо усе собі грошей не можеш заробити окрім як бототити.
24.12.2025 20:38 Ответить
Ось вам правда від байденів...чекаємо визначення від європідарів
24.12.2025 19:55 Ответить
А бубачька маладєц…..
24.12.2025 19:57 Ответить
Про виродків ні слова у Святий Вечір
24.12.2025 19:59 Ответить
Христос народився!
24.12.2025 20:01 Ответить
Славімо його !
24.12.2025 20:10 Ответить
Супер Друже! Віками славімо!!!!!
24.12.2025 20:12 Ответить
Що казав трампон молодший те каже і його Байден молодший...це правда гірка правда, така тотальна знахабнла корупція може поставити під питання існування України, ну в єврокуколди будуть нічого не бачити нічого не чути , облизувати чотириразового ухилянта і давати йому гроші щоб Україна тривала якомога довше а не в Європі, щоб було в них сито тихо і спокійно, покидьки.
24.12.2025 19:58 Ответить
Так всі вкрадені гроші зелені повивозили і вивозять до Європи, чому ці гроші приймають, чому не арештовують, чому не вимагають докази легальності грошей, чому цім покидьками продають там нерухомість і дорогі автомобілі? Відповідь проста - гроші не пахнуть. А це і є корупція. А сам Байдені молодший також є корупціонером, він знає за що гроші отримував в Україні. А зараз його за дупу взяли і він всіх звинувачує і тільки не себе....
24.12.2025 20:31 Ответить
Ну на жаль він правий, там таке гадюче зелене кодло корупційне присмокталося до знекровленої України що і не відірвеш..
24.12.2025 19:56 Ответить
Гантер Байден працював в Україні в часи, коли коло мало інший колір.
24.12.2025 19:59 Ответить
Корупція виросла! Велика зекорупція на великій крові! Прямо зараз!
24.12.2025 20:11 Ответить
Хіба тільки зелене? А комунякське, кучмівське, ющівське, зечарське то не шобли?
24.12.2025 20:02 Ответить
І про гетьмана усіх гетьманів ти не згадав. Нічні покатушки по дєлам чого варті тільки були.
24.12.2025 20:21 Ответить
Ти думаєш, що це створіння казало б про Україну шось інше, якби не було зеленого кодла? Ці виродки просто прокацаплені іблани! Гроші та влада - ось їхні принципи існування!
24.12.2025 20:13 Ответить
Ти таке описав точно також і про слугів наріду, але ті за океаном працюють виключно на свою країну а це зелене одоробло працює точно не на Україну , точно на ворога, скільки горя біди і палок в колеса економіці України не ставив ще жоден президент.
24.12.2025 20:16 Ответить
Нам не треба сподіватись на когось та тим більш когось ідеалізувати. Коли за баблом то вони усі тут будуть, по нашим трупам полізуть. Але нам і не треба своїм "мєсіям" ніколи довіряти. Скільки вже було "нєзамєнімих хозяйственіков", може досить на одні і тіж граблі олігархату наступати?
24.12.2025 20:24 Ответить
а таке корумповане гадюче кодло було всю історію України з 1991го року . так що нічого нового , "це ж було все! "
24.12.2025 20:27 Ответить
Байден молодший був членом ради директорів Burisma з 2014 до квітня 2019 року. Ану забий в гуглі хто був президентом.
24.12.2025 20:30 Ответить
Малого байдна при зелених вже не було, він взагалі то про шоколадних
24.12.2025 20:43 Ответить
маленьке х_у_йло коментує те, як він облизує дупу великого _х-уйла.
24.12.2025 19:57 Ответить
Щось при Порошенку таких заяв не було. Здивований чи як?
24.12.2025 19:58 Ответить
Байден ,,говорив про той період коли він працював в Україні ...а саме з 14-по 19 рік... Саме за правління порошенка
24.12.2025 20:04 Ответить
Та ***…. Ну підтримуй і надалі зепідора. Мені противно тебе вчити .чи ти сам пройдеш лікбез?
24.12.2025 20:08 Ответить
Шо не так??він же сказав саме за той період
24.12.2025 20:12 Ответить
А що не так? Байдени щось мали до України при Порошенку? Чи це не зебіл випадково відкрив кримінальні справи на Байдена та його сина?
24.12.2025 20:15 Ответить
Жоден Генеральний прокурор України не відкривав справ проти Хантера Байдена
показать весь комментарий
Та? А Зеленський ? А прокурор був в нього? А вєнєдіктову знаєш? А цікаво, вони в двох з нею зʼїли кримінальну справу чи і ти їм допомагав?😁
показать весь комментарий
Не нервуй

Жоден Генеральний прокурор України напряму не відкривав справ проти Хантера Байдена (сина Джо Байдена), але були політичні тиски та розслідування щодо «Burisma», де працював Хантер; екс-Генпрокурор Віктор Шокін говорив про тиск, щоб закрити ці справи, а Генеральне бюро розслідувань (ДБР) відкривало провадження щодо ймовірного тиску на Шокіна з боку Байдена, але це стосується тиску на українського генпрокурора, а не відкриття справ проти Хантера Байдена, пише https://www.dw.com/uk/dbr-vidkrylo-spravu-cherez-tysk-dzho-bajdena-na-viktora-shokina-advokat/a-52561672 DW та Wikipedia.
Ключові моменти:

Віктор Шокін: Був Генеральним прокурором, коли розслідували «Burisma» (газовидобувна компанія, де був Хантер Байден) і скаржився на тиск з боку США (Джо Байден) з вимогою його звільнення, щоб зупинити це розслідування, згадує Wikipedia.Руслан Рябошапка: Його наступник, припускав, що відмова втручатись у справу сина Байдена могла бути однією з причин його відставки, повідомляє https://rubryka.com/2021/05/04/sprava-syna-bajdena-ryaboshapka-nazvav-odnu-z-prychyn-svoyeyi-vidstavky/ Rubryka.ДБР (Державне Бюро Розслідувань): Відкрило провадження за фактом ймовірного тиску Джо Байдена на Віктора Шокіна, що стосується самого Шокіна, а не відкриття справ проти Хантера, пише DW.
Отже, жоден український Генпрокурор не відкривав справ проти Хантера Байдена, а скоріше були ситуації, пов'язані з розслідуванням щодо «Burisma» та тиском на українських прокурорів з боку США, пише Wikipedia та DW.
24.12.2025 20:22 Ответить
Вжнєдіктова за наказом Зеленського відкрила. Інфа 10000000000000000%
24.12.2025 20:28 Ответить
Можливо ..але про це не повинен знати ніхто ..тільки ти і я
24.12.2025 20:29 Ответить
Але мене більше цікавить, хто цю справу зʼїв? А хтось таки зʼїв, в прямому сенсі
24.12.2025 20:30 Ответить
Знаєш за останні 25 років хоч одну не з"їжену справу ???
24.12.2025 20:31 Ответить
Це про цю справу йде мова?
В Україні відкрили кримінальні справи проти Байдена і Порошенка.

14:37, 27.01.21
2 хв.8620
Справи порушили за рішенням Печерського райсуду Києва і за заявою нардепа Андрія Деркача.

За два дні після інавгурації президента США, 22 січня, українські правоохоронні органи зареєстрували дві кримінальні провадження проти нового глави Сполучених Штатів Джо Байдена і п'ятого президента України та лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка.

Про це в коментарі https://www.youtube.com/watch?v=-hmdetokRCQ&feature=emb_title&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB 5 каналу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Він уточнив, що справи порушили за рішенням Печерського райсуду Києва і за заявою нардепа Андрія Деркача. Самі ж провадження стосуються начебто втручання у діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена.

Адвокат стверджує, що таким чином рішення суду є «провокаціями», щоб зруйнувати стратегічне партнерство України та США.

Деркач проти США: що відомо19 травня Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенка. 22 липня нардеп оприлюднив https://www.unian.ua/politics/plivki-derkacha-nova-porciya-plivok-rozmov-poroshenka-z-baydenom-vid-derkacha-video-novini-ukrajina-11046482.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post другу порцію записів.Записи були продемонстровані під час прес-конференції, на якій Деркач, зокрема, заявив, що за закриття справи проти компанії Burisma пропонували хабар в 50 мільйонів доларів. З цієї суми, нібито, офіційно засвітили лише 6 млн, а зі справи зникли компанії, близькі до сім'ї Байдена.10 вересня Сполучені Штати Америки https://www.unian.ua/politics/ssha-zaprovadili-sankciji-proti-nardepa-derkacha-novini-ukrajina-11142776.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post ввели санкції проти українського нардепа Андрія Деркача. На що той https://www.unian.ua/politics/nardep-derkach-maye-namir-vidpovisti-na-sankciji-ssha-shokuyuchimi-faktami-vikrittya-novini-ukrajina-11142935.html заявити, що має намір відповісти "шокуючими фактами".16 вересня Деркач оприлюднив чергову порцію записів.

Він уточнив, що справи порушили за рішенням Печерського райсуду Києва і за заявою нардепа Андрія Деркача. Самі ж провадження стосуються начебто втручання у діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена.

Адвокат стверджує, що таким чином рішення суду є «провокаціями», щоб зруйнувати стратегічне партнерство України та США.
Деркач проти США: що відомо19 травня Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенка. 22 липня нардеп оприлюднив https://www.unian.ua/politics/plivki-derkacha-nova-porciya-plivok-rozmov-poroshenka-z-baydenom-vid-derkacha-video-novini-ukrajina-11046482.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post другу порцію записів.Записи були продемонстровані під час прес-конференції, на якій Деркач, зокрема, заявив, що за закриття справи проти компанії Burisma пропонували хабар в 50 мільйонів доларів. З цієї суми, нібито, офіційно засвітили лише 6 млн, а зі справи зникли компанії, близькі до сім'ї Байдена.10 вересня Сполучені Штати Америки https://www.unian.ua/politics/ssha-zaprovadili-sankciji-proti-nardepa-derkacha-novini-ukrajina-11142776.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post ввели санкції проти українського нардепа Андрія Деркача. На що той https://www.unian.ua/politics/nardep-derkach-maye-namir-vidpovisti-na-sankciji-ssha-shokuyuchimi-faktami-vikrittya-novini-ukrajina-11142935.html заявити, що має намір відповісти "шокуючими фактами".16 вересня Деркач оприлюднив чергову порцію записів.
24.12.2025 20:37 Ответить
Провадження щодо «плівок Деркача», у яких фігурували обидва політики, були закриті ще у 2021 році.
На сьогодні Порошенко залишається під дією внутрішніх українських санкцій, які він продовжує оскаржувати в судах вищої інстанції.
24.12.2025 20:41 Ответить
Ну звісно, що не було, бо тоді ж йому по 1 млн.$ на рік платили ні за що, читайте уважно.
24.12.2025 20:15 Ответить
Треба було хлопнути цього лоха, поки нагода була.
24.12.2025 19:57 Ответить
********, певно, заразився деменцією від батька-імпотента, списаного на смітник історії. Бо сам крав з місцевими корупціонерами в компанії "Бурісма", але вже "призабув"
24.12.2025 20:02 Ответить
Ще один американський цинічний покидьок. "...Загинуло аж 13 морпихів". А те, що батько засцяв зупинити війну на початку і поклав разом з #уйлом українців, це норм.
24.12.2025 20:02 Ответить
Розніс в пух і прах батька - Україну - з ї корупцією - тут він не промахнувся - підмахнув Трампу - мабуть шось задумав
24.12.2025 20:03 Ответить
Мабуть почуяв, що скоро у спадок грошенят отримає от і посмілішало щеня...
24.12.2025 20:18 Ответить
Павлік (Гантер) Морозов.
24.12.2025 20:04 Ответить
Ну звістно так на бурісмі прогоріти і не таке скажешь.
Україна багатьом стала поперек горла-бо хотіли тут похарчуватися корупційно на мутках,а свої клювом не щолкали і такі штуки записували, потім брали за яйки і робили атата
24.12.2025 20:04 Ответить
24.12.2025 20:05 Ответить
Ну як кажуть зебіли зараз- Україна це Зеленський. Ось і маємо пєрдимоноколь…..
24.12.2025 20:11 Ответить
Алкоголик та наркоман, основний "бізнес" якого - це паразитування на імені батька тепер розповідає, як потрібно керувати державою. Цей довбень не сів за грати за несплату податків тільки тому, що Байден-старший його помилував.
24.12.2025 20:11 Ответить
От вам і вся демократія. Здулася. Родинні зв'язки, рввність перед Законом? Невідворотність покаоання?
24.12.2025 20:16 Ответить
Взагалі, враховуючи той рівень корупції (фінансової і політичної), який зараз присутній у Штатах, я б на місці цього запортка "піднімати хвіст" на Увраїну посоромився.
24.12.2025 20:25 Ответить
Ото й воно.Вона була раніше всюди,а за Трампа корупція вийшла на глобальний масштаб і є головним трендом.Він крутить тарифами і санкціями як циган сонцем і не безкоштовно для себе і оточення.Але завжди всрата невістка.
24.12.2025 20:38 Ответить
Або вкид магістів/рашистов або мізків = як у сина трмпла.
Війська підписав на вихід трамп. Основні сили генерали виводили під час каденції Байденка, згідно Плану підПІсяному головнокомандувачем Дж.Ф. трамбом..
24.12.2025 20:15 Ответить
Навіть Байден не Байдена. Старшого мабуть ******* тільки в Україні, за пусті обіцянки.
24.12.2025 20:15 Ответить
Уявляю які одкровення ще чекають в майбутньому від нинішніх "друзів" України.
24.12.2025 20:16 Ответить
Це той син, що кончений наркоша і позор родини? Бідний батько намагався його відмазувати, с воно весь час примудрялося залізти в гімно по самі вуха
24.12.2025 20:17 Ответить
ядерку відібрали при конченому збоченці клінтоні!
чечню почали знищувати конченому збоченці клінтоні!
у грузію полізли при ******** нігері обамі!
крим відібрали при ******** нігері обамі
повномасштабне вторгнення почали при деграданті байдені!

ніхто не бачить закономірність? то ж робіть висновки!

до речі!
ми можемо бити, куди хочемо та коли хочемо саме при утирку трампі, бо "коханий" байден забороняв!!!
європа дрочила на байдена озабочєнимі нєєскалаціями!

я, за своїми поглядами консервативний республіканець! але піндосія вкінець деградувала після, справжнього президента республіканця рейгана!!!!
24.12.2025 20:19 Ответить
З часів Рейгана не деградувати хіба китайці і турки .
24.12.2025 20:23 Ответить
Українці дали своїм вибором керувати собою гадючим лігвом - що не так?

А син Байдена чим відрізняється своєю психікою від психіки "мстивого алкоголіка" як про Трампа сказала його "Єрмакиня".
Так Трамп не алкаш, у нього тільки мстива психіка алкаша , то що говорити про психіку нариків - сина байдена та буратіну...
24.12.2025 20:20 Ответить
Чого і кому він жаліється якщо сам був членом цього корумпованого гадючника і отримував хабарі? Думаю що цього покидька тримали там тільки заради того щоб його батько хоч трохи був зацікавлений в допомозі Україні
24.12.2025 20:21 Ответить
пока миллион платили нормальное логово было, перестали платить - стало гадючее
24.12.2025 20:22 Ответить
Зате з рівнем корупції у трампівській америці -- просто за_бісь.

А трамп і його кодло не виникли самі по собі.
24.12.2025 20:30 Ответить
Тобто США вклали в Афган 987 млрд баксів і як тільки вийшли - афганці лягли під талибів - місцеве угрупування терористів, яке не мало важкої техніки, авіації тощо.
В Україні США витратили 120 млрд, з 2022 року, і Україна тримається проти величезної армії кацапів вже майже 12 років.
Але ****** Україна, бо абідєлі синачку президента самої Америки.
Ах так - корупіція... А у США зараз чінуши не лижуть сраку трумпу, протискуючи його бізнесінтереси.
24.12.2025 20:32 Ответить
Ну про лігво він правий
24.12.2025 20:33 Ответить
От США смердит ещё больше. Как можно было выбрать в президенты идиота банкрота который еще работает на главного геополитического противника страны кремль?? Если ты Байден джуниор в своём собственном кармане не можешь разобраться чего ты тогда тявкаешь на другие страны??
24.12.2025 20:37 Ответить
То він ще не бачив наших майбутніх виборів преЗЕдента.
24.12.2025 20:41 Ответить
 
 