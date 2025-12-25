Аеродром "Майкоп", порт Темрюк та ремонтний підрозділ рашистів уразили Сили оборони, - Генштаб

Сили оборони України уразили морський порт "Темрюк", аеродром "Майкоп" та ремонтний підрозділ росіян.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Темрюк

Так, у ніч на 25 грудня було уражено інфраструктуру морського порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ.

"Внаслідок атаки зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу", - йдеться в повідомленні.

Порт Темрюк розташовано у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї.

"Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів - зокрема й скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти. Порт задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора", - додали в Генштабі.

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Майкоп

Сили оборони вдарили по військовому аеродрому у районі міста Майкоп (республіка Адигея). Попередньо, ціль уражено, виникла пожежа. Результати уточнюються.

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Інші ураження

Також підрозділи БпЛА вдарили по ремонтному підрозділу 143 мотострілецького полку РФ в окупованій Труженці на Донеччині.

Результати атаки і ступінь завданих збитків уточнюються.

Підтвердження ударів

За уточненими результатами ударів українських БпЛА у попередній період по аеродрому "Бельбек" (ТОТ українського Криму) підтверджено знищення радіолокаційної станції 96K6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т.

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