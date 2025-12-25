Аэродром "Майкоп", порт Темрюк и ремонтная часть рашистов поражены Силами обороны, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удар по морскому порту "Темрюк", аэродрому "Майкоп" и ремонтной части россиян.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Темрюк

Так, в ночь на 25 декабря была поражена инфраструктура морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ.

"В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса", - говорится в сообщении.

Порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

"Там находится портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов - в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты. Порт задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора", - добавили в Генштабе.

Майкоп

Силы обороны нанесли удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (республика Адыгея). Предварительно, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются.

Другие поражения

Также подразделения БПЛА нанесли удар по ремонтному подразделению 143 мотострелкового полка РФ в оккупированной Труженце в Донецкой области.

Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.

Подтверждение ударов

По уточненным результатам ударов украинских БПЛА в предыдущий период по аэродрому "Бельбек" (ОТТ украинского Крыма) подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96K6, станции связи Р-419 и повреждение РЛС 55Ж6Т.

