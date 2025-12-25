Аэродром "Майкоп", порт Темрюк и ремонтная часть рашистов поражены Силами обороны, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по морскому порту "Темрюк", аэродрому "Майкоп" и ремонтной части россиян.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Темрюк
Так, в ночь на 25 декабря была поражена инфраструктура морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ.
"В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса", - говорится в сообщении.
Порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае.
"Там находится портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов - в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты. Порт задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора", - добавили в Генштабе.
Майкоп
Силы обороны нанесли удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (республика Адыгея). Предварительно, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются.
Другие поражения
Также подразделения БПЛА нанесли удар по ремонтному подразделению 143 мотострелкового полка РФ в оккупированной Труженце в Донецкой области.
Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.
Подтверждение ударов
По уточненным результатам ударов украинских БПЛА в предыдущий период по аэродрому "Бельбек" (ОТТ украинского Крыма) подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96K6, станции связи Р-419 и повреждение РЛС 55Ж6Т.
