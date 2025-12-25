МЗС про стенограму розмови з Бушем: Ще задовго до війни Путін заперечував право України на існування

У МЗС України прокоментували оприлюднену стенограму розмови диктатора Путіна та президента США Джорджа Буша-молодшого на початку 2000-х років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, речник міністерства Георгій Тихий заявив: "Путін заперечував право України на існування у 2001 році, тобто за 21 рік до повномасштабного вторгнення та за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає "першопричиною" війни.

Насправді її першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його та інших російських головах".

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Що передувало?

Раніше було оприлюднено стенограми розмов диктатора Путіна із експрезидентом США Джорджем Бушем-молодшим.

У них він називав Україну "штучно створеною" державою та просив, щоб РФ взяли до НАТО.

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