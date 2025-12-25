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МЗС про стенограму розмови з Бушем: Ще задовго до війни Путін заперечував право України на існування
У МЗС України прокоментували оприлюднену стенограму розмови диктатора Путіна та президента США Джорджа Буша-молодшого на початку 2000-х років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, речник міністерства Георгій Тихий заявив: "Путін заперечував право України на існування у 2001 році, тобто за 21 рік до повномасштабного вторгнення та за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає "першопричиною" війни.
Насправді її першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його та інших російських головах".
Що передувало?
- Раніше було оприлюднено стенограми розмов диктатора Путіна із експрезидентом США Джорджем Бушем-молодшим.
- У них він називав Україну "штучно створеною" державою та просив, щоб РФ взяли до НАТО.
Топ коментарі
+23 ALEX SUROVV #593022
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+11 Tema9
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+8 Амандрапапупа
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