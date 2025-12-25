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Новини Розмова Буша та Путіна
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МЗС про стенограму розмови з Бушем: Ще задовго до війни Путін заперечував право України на існування

Стенограма розмови Буша та Путіна: У МЗС України прокоментували

У МЗС України прокоментували оприлюднену стенограму розмови диктатора Путіна та президента США Джорджа Буша-молодшого на початку 2000-х років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, речник міністерства Георгій Тихий заявив: "Путін заперечував право України на існування у 2001 році, тобто за 21 рік до повномасштабного вторгнення та за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає "першопричиною" війни.

Насправді її першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його та інших російських головах".

Стенограма розмови Буша та Путіна: У МЗС України прокоментували

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Що передувало?

  • Раніше було оприлюднено стенограми розмов диктатора Путіна із експрезидентом США Джорджем Бушем-молодшим.
  • У них він називав Україну "штучно створеною" державою та просив, щоб РФ взяли до НАТО.

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Буш Джордж (20) путін володимир (25579) Тихий Георгій (93)
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Топ коментарі
+23
Хто там тявкав що причиною вторгнення рашистів був Майдан в 2013? Факти кажуть що Сосія і московський фашистський режим це і є першопричина війни і поки вона буде існувати не буде ніякого миру
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25.12.2025 14:55 Відповісти
+11
Майдан - не привід і не причина. Майдан зірвав плани на тиху білорусізацію України. Кацапи як типові гопники скористалися слабкістю жертви.
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25.12.2025 15:57 Відповісти
+8
Починаючи ще Андрія Боголюбського, Володимиро-Суздальського князя, відомого тим, що організував і очолив перший похід на Київ у 1169 році і з тих пір українці ведуть, якщо я не помиляюся 33-тю визвольну війну від окупантів імосковицьких боліт. Нічого нового, тільки на московському троні людоїди змінюються.
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25.12.2025 14:58 Відповісти

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