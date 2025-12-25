МИД о стенограмме разговора с Бушем: Еще задолго до войны Путин отрицал право Украины на существование
В МИД Украины прокомментировали обнародованную стенограмму разговора диктатора Путина и президента США Джорджа Буша-младшего в начале 2000-х годов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, спикер министерства Георгий Тихий заявил: "Путин отрицал право Украины на существование в 2001 году, то есть за 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции достоинства, которую он часто называет "первопричиной" войны.
На самом деле ее первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в его и других российских головах".
Что предшествовало?
- Ранее были обнародованы стенограммы разговоров диктатора Путина с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим.
- В них он называл Украину "искусственно созданным" государством и просил, чтобы РФ приняли в НАТО.
Глава Кремля Владимир Путин в 2001 году фактически просил тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего взять Россию в НАТО.
По данным пресс-центра Национального архива безопасности США, об этом свидетельствует стенограмма их разговора.
"Документы показывают, что президент России Путин был близким союзником Буша в 2001 году. Их объединяли общие интересы в борьбе с терроризмом: у Путина - в отношении Чечни, а у Буша - в отношении Аль-Каиды", - сказано в материале.
Уточняется, что во время одного из разговоров Буш-младший говорил, что РФ не является врагом США.
"Ваши слова о будущем через 50 лет являются важными. Россия является европейской и многоэтнической страной, как и США. Я могу представить, что мы станем союзниками", - отвечал ему Путин.
Он не исключал, что США и Россия могут объединиться с другими в случае острой необходимости. Также Путин утверждал, что РФ чувствует себя исключенной из НАТО.
"Если Россия не является частью этого, конечно, она чувствует себя исключенной. Почему необходимо расширение НАТО? В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть этот документ", - отмечал он.
По словам Путина, НАТО дало отрицательный ответ по нескольким причинам: отсутствие соглашения с Австрией и Германией, тоталитарный контроль над Восточной Европой и необходимость сотрудничества РФ с процессом разоружения ООН.
"Сейчас все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы стать союзником", - предполагал он.
Также Путин предупреждал, что РФ будет противодействовать вступлению Украины в НАТО. Он говорил, что это могло привести к внутреннему расколу. Он называл Украину "искусственно созданной страной".
"Что же на самом деле произошло? Советская добрая воля изменила мир. Россия добровольно отказалась от тысяч квадратных километров территории - неслыханно", - говорил он.
