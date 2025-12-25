РУС
Новости Разговор Буша и Путина
746 14

МИД о стенограмме разговора с Бушем: Еще задолго до войны Путин отрицал право Украины на существование

Стенограмма разговора Буша и Путина: В МИД Украины прокомментировали

В МИД Украины прокомментировали обнародованную стенограмму разговора диктатора Путина и президента США Джорджа Буша-младшего в начале 2000-х годов.

Так, спикер министерства Георгий Тихий заявил: "Путин отрицал право Украины на существование в 2001 году, то есть за 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции достоинства, которую он часто называет "первопричиной" войны.

На самом деле ее первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в его и других российских головах".

Что предшествовало?

Что предшествовало?

  • Ранее были обнародованы стенограммы разговоров диктатора Путина с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим.
  • В них он называл Украину "искусственно созданным" государством и просил, чтобы РФ приняли в НАТО.

Путин просил Буша взять РФ в НАТО, а Украину не брать - стенограмма

Глава Кремля Владимир Путин в 2001 году фактически просил тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего взять Россию в НАТО.

По данным пресс-центра Национального архива безопасности США, об этом свидетельствует стенограмма их разговора.

"Документы показывают, что президент России Путин был близким союзником Буша в 2001 году. Их объединяли общие интересы в борьбе с терроризмом: у Путина - в отношении Чечни, а у Буша - в отношении Аль-Каиды", - сказано в материале.

Уточняется, что во время одного из разговоров Буш-младший говорил, что РФ не является врагом США.

"Ваши слова о будущем через 50 лет являются важными. Россия является европейской и многоэтнической страной, как и США. Я могу представить, что мы станем союзниками", - отвечал ему Путин.

Он не исключал, что США и Россия могут объединиться с другими в случае острой необходимости. Также Путин утверждал, что РФ чувствует себя исключенной из НАТО.

"Если Россия не является частью этого, конечно, она чувствует себя исключенной. Почему необходимо расширение НАТО? В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть этот документ", - отмечал он.

По словам Путина, НАТО дало отрицательный ответ по нескольким причинам: отсутствие соглашения с Австрией и Германией, тоталитарный контроль над Восточной Европой и необходимость сотрудничества РФ с процессом разоружения ООН.

"Сейчас все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы стать союзником", - предполагал он.

Также Путин предупреждал, что РФ будет противодействовать вступлению Украины в НАТО. Он говорил, что это могло привести к внутреннему расколу. Он называл Украину "искусственно созданной страной".

"Что же на самом деле произошло? Советская добрая воля изменила мир. Россия добровольно отказалась от тысяч квадратных километров территории - неслыханно", - говорил он.
25.12.2025 14:55 Ответить
Яке гівно обидва. І педофіл-маньяк і наркоман.
25.12.2025 15:12 Ответить
Хто там тявкав що причиною вторгнення рашистів був Майдан в 2013? Факти кажуть що Сосія і московський фашистський режим це і є першопричина війни і поки вона буде існувати не буде ніякого миру
25.12.2025 14:55 Ответить
Причиною -ні.
Приводом - так.
25.12.2025 14:58 Ответить
по-перше, розберіться, в чому різниця між "причинами" і "приводом". по-друге, рашисти вторглися через те, що Україна голосно проголосила про свій намір вийти з орбіти впливу кремля. Це проголошення відбулося шляхом Майдану. Ніякої війни не було б, якби Україна продовжувала спокійно отримувати розпорядження з кремля, як це робить білорусь. тут питання вибору.
25.12.2025 15:03 Ответить
і цей вибір Україна зробила саме тоді. бо було зрозуміло, що пуйло тихо-мирно не дасть Україні бути незалежною по факту! Саме тоді Україна зробила вибір боротися за свою незалежність ціною свого життя, ціною свого фізичного існування. цей вибір зробили саме українці і саме в 2014 році! бо можна було і далі фізично існувати, але фактично не бути незалежними.
25.12.2025 15:07 Ответить
Кацайобіна, не свисти тут свою кацапську методичку. Я сам особисто читав переписку рашистських офіцерів на одному з сайтів де вони обговорювали нападна Україну відразу ж після війни в Грузії. І твоя Бульборашка також буде знищена і зачищена рашистами як тільки закінчиться війна в Україні. І ***** насрати куди там виходить чи не виходить Бульбарашка з орбіти.. А з нею буде добита і Грузія і молдова і Казахстан а потім і країни балтії
25.12.2025 15:15 Ответить
а "наші" дауни при цьому проводили ядерне роззброєння

а тепер зебіл ще й підтверджує без'ядерний статус, імбецил кончений
25.12.2025 14:57 Ответить
Починаючи ще Андрія Боголюбського, Володимиро-Суздальського князя, відомого тим, що організував і очолив перший похід на Київ у 1169 році і з тих пір українці ведуть, якщо я не помиляюся 33-тю визвольну війну від окупантів імосковицьких боліт. Нічого нового, тільки на московському троні людоїди змінюються.
25.12.2025 14:58 Ответить
Але ж справедливості для, американці цьому кацапському баченні України абсолютно не заперечували. І не вважали нашу державу майбутнім членом західного суспільства. І не тому що ми недолугі чи ще щось. А тому що по праву сильного ми власність кацапів. А право сильного США дуже поважають, як виявилось.
25.12.2025 14:59 Ответить
так всі це давно знають ...та хіба нам легше від того , шо московія відбудована Київським Князем Довгоруким...сьогодні як і 1000 років потому , московія претендує на головуючу роль , взагалі в Європі ...А по суті ,це етнічні азійські групи народів ,чомусь хочуть бути схожими на словян...
25.12.2025 15:00 Ответить
А українська більшість обрала людину котра з малка бачила мир в очах цього поца і вважала шо Україна дає йьому і з переду і з заду - і це ржачно. Кров та смерть українців - та зеленский тут зовсім не винууватий.
25.12.2025 15:01 Ответить
Буш чого мовчав?- може і історія України пішла б по другому
25.12.2025 15:10 Ответить
Пуло меле те що йому потрібно в кожний момент і постійно виправдовує свою брехню... тут він говорить, що немає нічого проти вступу України в НАТО і що з того...
https://www.facebook.com/reel/1165172338392504
25.12.2025 15:14 Ответить
 
 