МИД о стенограмме разговора с Бушем: Еще задолго до войны Путин отрицал право Украины на существование

В МИД Украины прокомментировали обнародованную стенограмму разговора диктатора Путина и президента США Джорджа Буша-младшего в начале 2000-х годов.

Так, спикер министерства Георгий Тихий заявил: "Путин отрицал право Украины на существование в 2001 году, то есть за 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции достоинства, которую он часто называет "первопричиной" войны.

На самом деле ее первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в его и других российских головах".

Что предшествовало?

Ранее были обнародованы стенограммы разговоров диктатора Путина с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим.

В них он называл Украину "искусственно созданным" государством и просил, чтобы РФ приняли в НАТО.

