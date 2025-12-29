СБУ перевіряє поширення відео з ураженням Київської ГЕС, - "Укргідроенерго"

Служба безпеки України проводить перевірку відео з деталізацією уражень Київської гідроелектростанції, яке поширюється у соціальних мережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву компанії "Укргідроенерго".

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У компанії зазначили, що публікація фото та відео з наслідками ударів може допомогти ворогу коригувати атаки та створює додаткові ризики для персоналу об’єктів критичної інфраструктури.

"Усі причетні особи нестимуть відповідальність за скоєне, адже розповсюдження вищезгаданого відео в умовах воєнного стану в країні допомагає ворогу коригувати удари та наражає на небезпеку персонал станції", - заявили в "Укргідроенерго".

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Також у компанії нагадали, що надавати будь-яку інформацію, фото, відео чи коментарі щодо уражень об’єктів критичної інфраструктури мають право виключно уповноважені державні органи. Українців закликають утриматися від зйомки та публікації моментів ударів, роботи ППО або наслідків атак, оскільки за такі дії передбачена відповідальність.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що РФ атакувала Київську ГЕС. Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що для греблі Київської ГЕС загроз немає.

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