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Удар РФ по Києву 23 грудня: у лікарні померла жінка
Внаслідок атаки безпілотників РФ на Київ 23 грудня загинула 48-річна жінка.
Про це повідомила прокуратура столиці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Жінка внаслідок атаки безпілотників на Київ отримала осколкові поранення голови у Святошинському районі та в тяжкому стані була доставлена до лікарні. Внаслідок отриманих травм вона померла", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 23 грудня РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовували екстрені відключення світла.
- Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.
- На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
- На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
- Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
- Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.
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