Удар РФ по Києву 23 грудня: у лікарні померла жінка

Внаслідок атаки безпілотників РФ на Київ 23 грудня загинула 48-річна жінка.

Про це повідомила прокуратура столиці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Жінка внаслідок атаки безпілотників на Київ отримала осколкові поранення голови у Святошинському районі та в тяжкому стані була доставлена до лікарні. Внаслідок отриманих травм вона померла", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 23 грудня РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовували екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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