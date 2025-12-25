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Новини Обстріли Києва
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Удар РФ по Києву 23 грудня: у лікарні померла жінка

Атака РФ на Київ 23 грудня: відомо про загиблу жінку

Внаслідок атаки безпілотників РФ на Київ 23 грудня загинула 48-річна жінка.

Про це повідомила прокуратура столиці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Жінка внаслідок атаки безпілотників на Київ отримала осколкові поранення голови у Святошинському районі та в тяжкому стані була доставлена до лікарні. Внаслідок отриманих травм вона померла", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 23 грудня РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
  • Через ворожу атаку у низці областей застосовували екстрені відключення світла.
  • Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
  • Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.
  • На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
  • На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
  • Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
  • Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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