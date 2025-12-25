РУС
Удар РФ по Киеву 23 декабря: в больнице умерла женщина

Атака РФ на Киев 23 декабря: известно о погибшей женщине

В результате атаки беспилотников РФ на Киев 23 декабря погибла 48-летняя женщина.

Об этом сообщила прокуратура столицы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Женщина в результате атаки беспилотников на Киев получила осколочные ранения головы в Святошинском районе и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. В результате полученных травм она скончалась", - говорится в сообщении.

Читайте: Последствия атаки на Киев: поврежден логистический центр Novus, объекты "Текстиль-Контакта" и крупная типография (обновлено)

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 23 декабря РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применили экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои со светом из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли центр Херсона: ударили по рынку, погиб мужчина (обновлено). ВИДЕО

Не стало сюрпризом: росія відхилила перероблений мирний план з 20 пунктів, - Bloomberg із посиланням на кремлівські джерела.

Диктатора НЕ задовольняє:

🚩 відсутність гарантій щодо розширення НАТО на схід та нейтрального статусу України;

🚩 відсутність обмежень для післявоєнних ЗСУ;

🚩 невизначеність з санкціями та замороженими російськими грошима в західних банках.
показать весь комментарий
25.12.2025 15:52 Ответить
 
 