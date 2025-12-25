823 1
Удар РФ по Киеву 23 декабря: в больнице умерла женщина
В результате атаки беспилотников РФ на Киев 23 декабря погибла 48-летняя женщина.
Об этом сообщила прокуратура столицы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Женщина в результате атаки беспилотников на Киев получила осколочные ранения головы в Святошинском районе и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. В результате полученных травм она скончалась", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 23 декабря РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применили экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои со светом из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Диктатора НЕ задовольняє:
🚩 відсутність гарантій щодо розширення НАТО на схід та нейтрального статусу України;
🚩 відсутність обмежень для післявоєнних ЗСУ;
🚩 невизначеність з санкціями та замороженими російськими грошима в західних банках.