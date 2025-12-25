Удар РФ по Киеву 23 декабря: в больнице умерла женщина

В результате атаки беспилотников РФ на Киев 23 декабря погибла 48-летняя женщина.

Об этом сообщила прокуратура столицы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Женщина в результате атаки беспилотников на Киев получила осколочные ранения головы в Святошинском районе и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. В результате полученных травм она скончалась", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 23 декабря РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применили экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои со светом из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

