СБУ проверяет распространение видео с поражением Киевской ГЭС, - "Укргидроэнерго"
Служба безопасности Украины проводит проверку видео с детализацией повреждений Киевской гидроэлектростанции, которое распространяется в социальных сетях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании "Укргидроэнерго".
В компании отметили, что публикация фото и видео с последствиями ударов может помочь врагу корректировать атаки и создает дополнительные риски для персонала объектов критической инфраструктуры.
"Все причастные лица будут нести ответственность за содеянное, ведь распространение вышеупомянутого видео в условиях военного положения в стране помогает врагу корректировать удары и подвергает опасности персонал станции", - заявили в "Укргидроэнерго".
Также в компании напомнили, что предоставлять любую информацию, фото, видео или комментарии относительно поражений объектов критической инфраструктуры имеют право исключительно уполномоченные государственные органы. Украинцев призывают воздержаться от съемки и публикации моментов ударов, работы ПВО или последствий атак, поскольку за такие действия предусмотрена ответственность.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что для дамбы Киевской ГЭС угроз нет.
