РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9185 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева
1 875 6

СБУ проверяет распространение видео с поражением Киевской ГЭС, - "Укргидроэнерго"

гес

Служба безопасности Украины проводит проверку видео с детализацией повреждений Киевской гидроэлектростанции, которое распространяется в социальных сетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании "Укргидроэнерго".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В компании отметили, что публикация фото и видео с последствиями ударов может помочь врагу корректировать атаки и создает дополнительные риски для персонала объектов критической инфраструктуры.

"Все причастные лица будут нести ответственность за содеянное, ведь распространение вышеупомянутого видео в условиях военного положения в стране помогает врагу корректировать удары и подвергает опасности персонал станции", - заявили в "Укргидроэнерго".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Киеву 23 декабря: в больнице скончалась женщина

Также в компании напомнили, что предоставлять любую информацию, фото, видео или комментарии относительно поражений объектов критической инфраструктуры имеют право исключительно уполномоченные государственные органы. Украинцев призывают воздержаться от съемки и публикации моментов ударов, работы ПВО или последствий атак, поскольку за такие действия предусмотрена ответственность.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что для дамбы Киевской ГЭС угроз нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Киеву: пострадали 5 человек, в том числе ребенок, поврежден дом. ФОТОрепортаж

Автор: 

ГЭС (120) обстрел (31094) Укргидроэнерго (63)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да согласен но извините спутник заснять и легко координаты дать
показать весь комментарий
29.12.2025 17:37 Ответить
"супутник Притули" не може надавати інфу ворогам!
показать весь комментарий
29.12.2025 17:40 Ответить
Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що РФ атакувала Київську ГЕС. Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що для греблі Київської ГЕС загроз немає.

Так атакували чи ні? За посиланням сторінка 404
показать весь комментарий
29.12.2025 17:47 Ответить
Розвідувальні безпілотники орків курсують над територією України кожного дня.
Тут і супутник не потрібен.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:50 Ответить
А СБУ не хоче перевірити, чому над Києвом вільно літають гербери і вільно фільмують різні об'єкти, по яким потім прилітає? І де там обіцяний "щит" від Ткаченко/Мамедова?
показать весь комментарий
29.12.2025 17:58 Ответить
безпілотники орків курсують над територією України, але не над греблію Київської ГЕС .
показать весь комментарий
29.12.2025 18:01 Ответить
 
 