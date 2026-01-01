Українця затримали в аеропорту Варшави: у нього знайшли "радіоглушилку"

Правоохоронці Польщі затримали 23-річного українця Іллю С., який годинами сидів у кафе варшавського аеропорту. Чоловік мав при собі пристрій радіоглушіння, що працює у діапазонах частот, призначених для авіаційного зв'язку та навігації.

Про це пише Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Затримання та арешт

Поведінка українця викликала підозру у служби безпеки аеропорту. Він облаштувався в одному з фудкортів, розташованих у вестибюлі аеропорту — зоні, відкритій для пасажирів. Але на відміну від інших пасажирів, він залишався за столиком годинами разом із закусками та ноутбуком.

Після арешту Ілля С. не зміг раціонально пояснити, що він робив в аеропорту або для яких цілей у нього була "глушилка". Він також відмовився відповісти на запитання щодо професії, статку чи судимості.

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"Одного дня він стверджував, що він солдат, а наступного — що він бізнесмен. Він також не пояснив, що він робив у Польщі, коли він сюди приїхав і чому", - сказав співрозмовник видання.

Водночас, молодик стверджує, що постійно проживає в Канаді, однак польські правоохоронці мають це ще з’ясувати.

Розпочато розслідування

Чоловік не визнав себе винним у висунутих йому звинуваченнях і надав свідчення, які на цьому попередньому етапі розслідування не підтверджуються зібраними доказами. Надалі заплановано проведення експертної експертизи з комп’ютерної криміналістики.

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Оскільки аеропорти вважаються критично важливою інфраструктурою Польщі, правоохоронці негайно розпочали розслідування. Громадянину України закидають обвинувачення за статтею про замах на вчинення дій, що загрожують безпеці повітряного руху.

27 грудня прокурор подав клопотання про українця. Окружний суд Варшави призначив йому тримання під вартою строком на один місяць.

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