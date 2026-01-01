Украинца задержали в аэропорту Варшавы: у него нашли "радиоглушилку"

Правоохранители Польши задержали 23-летнего украинца Илью С., который часами сидел в кафе варшавского аэропорта. Мужчина имел при себе устройство радиоподавления, работающее в диапазонах частот, предназначенных для авиационной связи и навигации.

Задержание и арест

Поведение украинца вызвало подозрение у службы безопасности аэропорта. Он устроился в одном из фудкортов, расположенных в вестибюле аэропорта - зоне, открытой для пассажиров. Но в отличие от других пассажиров, он оставался за столиком часами вместе с закусками и ноутбуком.

После ареста Илья С. не смог рационально объяснить, что он делал в аэропорту или для каких целей у него была "глушилка". Он также отказался отвечать на вопросы о профессии, состоянии или судимости.

"В один день он утверждал, что он солдат, а на следующий - что он бизнесмен. Он также не объяснил, что он делал в Польше, когда он сюда приехал и почему",- сказал собеседник издания.

В то же время, молодой человек утверждает, что постоянно проживает в Канаде, однако польские правоохранители должны это еще выяснить.

Начато расследование

Мужчина не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях и дал показания, которые на этом предварительном этапе расследования не подтверждаются собранными доказательствами. В дальнейшем запланировано проведение экспертной экспертизы по компьютерной криминалистике.

Поскольку аэропорты считаются критически важной инфраструктурой Польши, правоохранители немедленно начали расследование. Гражданину Украины предъявлено обвинение по статье о покушении на совершение действий, угрожающих безопасности воздушного движения.

27 декабря прокурор подал ходатайство об украинце. Окружной суд Варшавы назначил ему содержание под стражей сроком на один месяц.

