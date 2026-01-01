Украинца задержали в аэропорту Варшавы: у него нашли "радиоглушилку"
Правоохранители Польши задержали 23-летнего украинца Илью С., который часами сидел в кафе варшавского аэропорта. Мужчина имел при себе устройство радиоподавления, работающее в диапазонах частот, предназначенных для авиационной связи и навигации.
Об этом пишет Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ.
Задержание и арест
Поведение украинца вызвало подозрение у службы безопасности аэропорта. Он устроился в одном из фудкортов, расположенных в вестибюле аэропорта - зоне, открытой для пассажиров. Но в отличие от других пассажиров, он оставался за столиком часами вместе с закусками и ноутбуком.
- После ареста Илья С. не смог рационально объяснить, что он делал в аэропорту или для каких целей у него была "глушилка". Он также отказался отвечать на вопросы о профессии, состоянии или судимости.
"В один день он утверждал, что он солдат, а на следующий - что он бизнесмен. Он также не объяснил, что он делал в Польше, когда он сюда приехал и почему",- сказал собеседник издания.
В то же время, молодой человек утверждает, что постоянно проживает в Канаде, однако польские правоохранители должны это еще выяснить.
Начато расследование
Мужчина не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях и дал показания, которые на этом предварительном этапе расследования не подтверждаются собранными доказательствами. В дальнейшем запланировано проведение экспертной экспертизы по компьютерной криминалистике.
Поскольку аэропорты считаются критически важной инфраструктурой Польши, правоохранители немедленно начали расследование. Гражданину Украины предъявлено обвинение по статье о покушении на совершение действий, угрожающих безопасности воздушного движения.
27 декабря прокурор подал ходатайство об украинце. Окружной суд Варшавы назначил ему содержание под стражей сроком на один месяц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль