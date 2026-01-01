РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8900 посетителей онлайн
Новости Украинцы в Польше Задержание украинцев за рубежом
1 020 5

Украинца задержали в аэропорту Варшавы: у него нашли "радиоглушилку"

В польском аэропорту задержали украинца с устройством для радиоподавления

Правоохранители Польши задержали 23-летнего украинца Илью С., который часами сидел в кафе варшавского аэропорта. Мужчина имел при себе устройство радиоподавления, работающее в диапазонах частот, предназначенных для авиационной связи и навигации.

Об этом пишет Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Задержание и арест

Поведение украинца вызвало подозрение у службы безопасности аэропорта. Он устроился в одном из фудкортов, расположенных в вестибюле аэропорта - зоне, открытой для пассажиров. Но в отличие от других пассажиров, он оставался за столиком часами вместе с закусками и ноутбуком.

  • После ареста Илья С. не смог рационально объяснить, что он делал в аэропорту или для каких целей у него была "глушилка". Он также отказался отвечать на вопросы о профессии, состоянии или судимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польская полиция задержала трех украинцев, у которых обнаружила оборудование для шпионажа

"В один день он утверждал, что он солдат, а на следующий - что он бизнесмен. Он также не объяснил, что он делал в Польше, когда он сюда приехал и почему",- сказал собеседник издания.

В то же время, молодой человек утверждает, что постоянно проживает в Канаде, однако польские правоохранители должны это еще выяснить.

Начато расследование

Мужчина не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях и дал показания, которые на этом предварительном этапе расследования не подтверждаются собранными доказательствами. В дальнейшем запланировано проведение экспертной экспертизы по компьютерной криминалистике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автокатастрофа с украинцами в Польше: судмедэкспертиза погибших состоится 30 декабря

Поскольку аэропорты считаются критически важной инфраструктурой Польши, правоохранители немедленно начали расследование. Гражданину Украины предъявлено обвинение по статье о покушении на совершение действий, угрожающих безопасности воздушного движения.

27 декабря прокурор подал ходатайство об украинце. Окружной суд Варшавы назначил ему содержание под стражей сроком на один месяц.

Читайте также: Суд Польши отказал в экстрадиции в Германию украинца Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северного потока"

Автор: 

аэропорт (1550) Польша (9102) украинцы (3952) Варшава (191) РЭБ (163)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грався у шпигуна
показать весь комментарий
01.01.2026 16:57 Ответить
терориста ,могли б загинути люди
показать весь комментарий
01.01.2026 16:58 Ответить
у шпигуна рація ,а не глушилка
показать весь комментарий
01.01.2026 17:03 Ответить
Те, що тіпок мав паспорт України ще не означає, що він є українцем.
показать весь комментарий
01.01.2026 17:08 Ответить
Ещё раз, это не украинец а русскоязычный украиноземелец, короче - сепарское чмо..
показать весь комментарий
01.01.2026 17:13 Ответить
 
 