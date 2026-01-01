Від початку доби на фронті відбулося 97 боїв. Найгарячіше – на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби четверта, 1 січня, на фронті відбулося 97 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 30 авіаційних ударів із застосуванням 92 керованих авіабомб. Зафіксовано 4 158 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 674 обстрілів.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіабомбу, також здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Бойові дії на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.
- На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
Бойові зіткнення на сході
На Лиманському напрямку ворог здійснив 15 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоєгорівка, Новоселівка та Ямпіль. Наразі тривають два бойових зіткнення.
На Слов’янському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога у районах населених пунктів Сіверськ та Сакко і Ванцетті.
На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.
- Крім того, ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.
- Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 23 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наразі точиться бій в одній локації.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 58 окупантів, з них 46 — безповоротно.
Сили оборони знищили:
- 35 безпілотних літальних апаратів, дев’ять одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, три антени управління БпЛА, наземний роботизований комплекс.
- дві одиниці автомобільної техніки, наземний роботизований комплекс, реактивну установку залпового вогню та сім укриттів для особового складу противника.
На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили десять атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне, ще два боєзіткнення наразі тривають.
Бої на півдні
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень, ворог намагається просунутись у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.
На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Приморського, один бій досі триває.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.
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