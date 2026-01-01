Від початку доби на фронті відбулося 97 боїв. Найгарячіше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби четверта, 1 січня, на фронті відбулося 97 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 30 авіаційних ударів із застосуванням 92 керованих авіабомб. Зафіксовано 4 158 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 674 обстрілів.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіабомбу, також здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

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Бойові зіткнення на сході

На Лиманському напрямку ворог здійснив 15 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоєгорівка, Новоселівка та Ямпіль. Наразі тривають два бойових зіткнення.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога у районах населених пунктів Сіверськ та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

Крім того, ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 23 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наразі точиться бій в одній локації.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 58 окупантів, з них 46 — безповоротно.

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Сили оборони знищили:

35 безпілотних літальних апаратів, дев’ять одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, три антени управління БпЛА, наземний роботизований комплекс.

дві одиниці автомобільної техніки, наземний роботизований комплекс, реактивну установку залпового вогню та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили десять атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне, ще два боєзіткнення наразі тривають.

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Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень, ворог намагається просунутись у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Приморського, один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.

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