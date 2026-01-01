С начала суток на фронте произошло 97 боев. Самые горячие - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток четверга, 1 января, на фронте произошло 97 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес по позициям наших войск и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты и 30 авиационных ударов с применением 92 управляемых авиабомб. Зафиксировано 4 158 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 2 674 обстрела.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиабомбу, а также осуществил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили три атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Боевые столкновения на востоке

На Лиманском направлении враг осуществил 15 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяное, Мирное, Колодязи, Заречное, Новоегоровка, Новоселовка и Ямполь. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении наши воины отбили две атаки врага в районах населенных пунктов Сиверск и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

Кроме того, враг 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Плещиевки, Русина Яра, Яблоневки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское.

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 23 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Сейчас идет бой в одной локации.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 58 оккупантов, из них 46 - безвозвратно.

Силы обороны уничтожили:

35 беспилотных летательных аппаратов, девять единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы, три антенны управления БПЛА, наземный роботизированный комплекс.

две единицы автомобильной техники, наземный роботизированный комплекс, реактивную установку залпового огня и семь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении наши защитники остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вороное, Вербовое, Вишневое и Рыбное, еще два боевых столкновения пока продолжаются.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 14 боевых столкновений, враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и в сторону Зеленого.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону Приморского, один бой до сих пор продолжается.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

