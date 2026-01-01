РУС
152 1

На фронте более 130 боестолкновений за сутки, 33 вражеских штурма отражены на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на фронте по состоянию на 1 января

В целом, за прошедшие сутки, 31 декабря, на фронте зафиксировано 131 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес 77 авиационных ударов, сбросив 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 3587 обстрелов, в том числе 84 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6406 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Орехово Запорожской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Михайловка Херсонской области; Затока Одесской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БПЛА противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, четыре боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 769 беспилотных летательных аппаратов и 171 единицу автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы, осуществил 84 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Генштаб карты

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, вблизи населенных пунктов Волчанск и в сторону Обуховки и Довгенького.

Генштаб карты

На Купянском направлении вчера произошло семь вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки, Шийковки и Глушковки.

Генштаб карты

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел 11 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки и Дробышево.

Генштаб карты

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Серебрянки.

Генштаб карты

На Краматорском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

Генштаб карты

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 16 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Плещиевка, Щербиновка, Торское, Русин Яр и в сторону Софиевки, Иванополья.

Генштаб карты

"На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Филия, Гришино и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Кучеров Яр, Белицкое, Новоподгородное, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка", - говорится в сообщении.

Генштаб карты

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Злагода, Рыбное, Зеленый Гай и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, Приволье.

Генштаб карты

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Сладкого и Белогорья.

Генштаб карты

На Ореховском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

Генштаб карты

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Генштаб карты

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

@ "На Запорізькому напрямку російські війська закріпилися в житловій забудові в західній частині Степногірська і продовжують малими групами атаки у напрямку центру населеного пункту. Також бої йдуть у районі Приморського та в напрямку Лук'янівського.

На Оріхівському напрямку противник зайняв південну та центральну частину Білогір'я.
На північній та західній околицях Гуляйполя зберігається висока інтенсивність бойових дій.

На Покровському напрямку противник просунувся в районі першої шахти "Шахтоуправління Покровське" та в районі Динасового селища на північній околиці Покровська.

На Сумському напрямку ЗСУ відбили спроби російських військ просунутися у напрямку Рясного, проте противник зайняв частину лісового масиву на північ від Грабовського, таким чином зміщуючи удар на сусідню ділянку.
На схід від Олексіївки і на південь від Новомиколаївки противник зайняв ряд лісосмуг і зайняв частину населеного пункту Варачине."
01.01.2026 10:28 Ответить
 
 