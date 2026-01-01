На фронті понад 130 боєзіткнень за добу, 33 ворожі штурми відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

Загалом, упродовж минулої доби, 31 грудня, на фронті зафіксовано 131 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3587 обстрілів, зокрема 84 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6406 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Верхня Терса, Любицьке, Оріхів Запорізької області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Михайлівка Херсонської області; Затока Одеської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БпЛА противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, чотири бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 769 безпілотних літальних апаратів та 171 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 84 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

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Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки, Шийківки та Глушківки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог провів 11 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Зарічне та у бік населених пунктів Ставки й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили спробу окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Також зазначається, на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія, Гришине та у бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений Гай та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове, Привілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів - в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.