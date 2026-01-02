Україна у 2025 році залучила рекордні $45 млрд міжнародної безпекової допомоги, - Шмигаль

У 2025 році Україна залучила понад 45 млрд доларів міжнародної безпекової допомоги - це найвищий показник від початку повномасштабної війни та майже на 30% більше, ніж у 2024 році.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Напрямки підтримки

За його словами, ключовими напрямами підтримки у 2025 році стали:

постачання озброєння та боєприпасів;

розвиток систем протиповітряної та протиракетної оборони;

інвестиції у спільне виробництво;

закупівлі для українського оборонно-промислового комплексу;

навчання, ремонт, технічна підтримка і логістика.

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Понад 6 млрд доларів міжнародної допомоги було спрямовано безпосередньо на розвиток українського ОПК, зокрема в межах так званої "данської моделі".

Заморожені російські активи

Крім того, майже 3 млрд доларів Україна отримала з прибутків від заморожених російських активів у Європейському Союзі та Великій Британії. Ці кошти використали для закупівлі озброєння та розвитку оборонної галузі.

"Міжнародна підтримка України стає довгостроковою та системною. Це запорука стримування російської агресії, посилення нашої обороноздатності та забезпечення справедливого миру у Європі. Щиро дякую кожному з наших партнерів за цю надзвичайно важливу підтримку", - написав Шмигаль.

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